Pourquoi le ballon d’hivernage est l’allié indispensable de votre piscine avant l’hiver ?

Parler de piscine en octobre, quelle étrange idée, surtout lorsque l’on vit dans le nord de la France, comme moi ! Eh oui, mon spa et la piscine de mon voisin sont déjà en mode hibernation, ou plutôt hivernage, le terme adéquat pour parler de la mise en sommeil d’une piscine. Ainsi, quand arrive la saison froide, la plupart des propriétaires de piscine se contentent de jeter une bâche et de croiser les doigts. Pourtant, il existe un allié discret, mais redoutablement efficace : le ballon d’hivernage, aussi appelé coussin d’hivernage. Vendu autour de 50 €, ce ballon en PVC renforcé se place au centre du bassin, entre l’eau et la couverture. Son rôle ? Éviter que la bâche ne s’affaisse sous le poids de la pluie ou de la neige. Il convient à tous les bassins, mais néanmoins uniquement à ceux qui pratiquent l’« hivernage passif » avec filtration stoppée. Alors le ballon d’hivernage, utile ou futile ? Décryptage.

Pourquoi installer un ballon d’hivernage ?

Le ballon d’hivernage a deux missions essentielles. D’abord, il protège la couverture. En surélevant le centre de la bâche, il empêche l’eau, la neige et les débris de s’y accumuler. L’eau s’écoule vers les bords, la bâche reste propre, et sa durée de vie est prolongée. Fini les couvertures lourdes et impossibles à retirer au printemps ! Ensuite, il protège la structure du bassin. Quand la bâche ploie, le niveau d’eau monte et risque d’envahir les canalisations. En cas de gel, celles-ci peuvent exploser. Le ballon permet de garder un niveau d’eau stable et d’éviter ces dégâts parfois coûteux. Bref, un petit investissement pour de grandes économies et beaucoup moins de stress à la remise en route.

Les points clés à retenir

Voici ce qu’il faut retenir des caractéristiques à considérer avant de procéder à l’achat d’un ballon d’hivernage :

Caractéristiques Détails utiles Forme Carrée ou rectangulaire, 1,20 m × 1,20 m Matériau PVC renforcé résistant au froid Prix moyen Environ 50 € Utilisation Uniquement en hivernage passif Fixation Œillets aux angles + cordes Durée de vie 3 à 5 ans selon entretien

Avant d’acheter, vérifiez bien les dimensions : un petit bassin n’a pas besoin d’un coussin XXL. Et, pour les grandes piscines, certains fabricants proposent des modèles sur mesure.

Comment bien l’utiliser ?

Une fois votre piscine nettoyée et le produit d’hivernage versé, commencez par installer vos accessoires antigel (gizzmos, bouchons ou flotteurs). Ensuite, placez le ballon au centre du bassin et fixez-le avec des cordes sur les margelles. Posez ensuite la bâche d’hivernage, bien centrée, puis gonflez le ballon jusqu’à ce que la couverture soit légèrement tendue. L’idéal est d’utiliser une pompe manuelle ou électrique. Ne le gonflez pas trop : il doit rester souple pour supporter les variations de température.

Un petit effort pour un grand confort

Facile à installer, peu coûteux et très efficace, le ballon d’hivernage pour piscine mérite d’être mieux connu. Il prolonge la vie de vos équipements, évite les infiltrations et simplifie la remise en route au printemps. Un réflexe malin, surtout dans nos régions où le thermomètre flirte allègrement avec le zéro. Une petite astuce supplémentaire ? Les ballons de yoga, moins couteux et disponibles dans les magasins de sport, peuvent parfaitement être utilisés pour l’hivernage de votre piscine ! Alors, seriez-vous prêt à offrir un hiver tout confort à votre piscine grâce au ballon d’hivernage ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

