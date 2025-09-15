Pourquoi les parois extérieures et la porte de mon frigo sont chaudes ?

La semaine dernière, alors que mon mari se servait un verre d’eau fraîche dans notre réfrigérateur américain Samsung, il m’a demandé d’un ton inquiet : « Dis, c’est normal que le joint soit brûlant ? ». Panique à bord. Déjà que la canicule avait transformé la maison en sauna, je craignais que l’appareil rende l’âme au pire moment. Après quelques recherches (et un soupir de soulagement), j’ai découvert que ce phénomène est en réalité connu et documenté, comme l’explique très bien cette page officielle. Alors pourquoi, parfois, votre frigo semble avoir un petit coup de chaud ? Ne paniquez pas, c’est normal, et il existe quelques astuces pour éviter cela ! Décryptage.

Un système de chauffe qui évite le froid là où il ne faut pas

Si vous pensiez que votre réfrigérateur ne servait qu’à refroidir, détrompez-vous. La plupart des modèles sont équipés d’un réchauffeur intégré. Sa mission ? Éviter la formation de condensation et de givre entre la paroi et le joint. Résultat : la porte s’ouvre facilement, le joint reste intact et l’humidité ne s’invite pas dans l’appareil. En période de forte chaleur ou lors d’une utilisation intensive (portes ouvertes trop souvent, appareil neuf en phase de stabilisation), le compresseur tourne davantage. Or, plus il fonctionne, plus il génère de chaleur qui se diffuse dans les parois et parfois jusque dans la porte. Il n’est pas rare que cette température monte jusqu’à 47 °C, surtout l’été.

Des facteurs extérieurs qui amplifient le phénomène

La température ambiante joue un rôle important : un frigo placé dans une cuisine surchauffée, exposé en plein soleil ou coincé entre deux meubles sans espace de respiration, aura plus de mal à dissiper la chaleur. Un manque d’aération à l’arrière ou sur les côtés accentue encore le problème. Et, si, comme moi, vous avez tendance à laisser la porte ouverte le temps de choisir votre dessert, sachez que le compresseur vous en voudra en chauffant un peu plus ses parois. En même temps, si quelqu’un a une astuce pour remplir le réfrigérateur après les courses, en moins de deux minutes, je suis preneuse. Combien de fois lui ai-je dit « oui, je sais la porte est ouverte, je me dépêche » quand il se met à sonner alors que je suis en train de le remplir !

Conseils pour limiter la sensation de chaleur

Voici quelques astuces simples pour optimiser le fonctionnement de votre réfrigérateur et éviter qu’il ne se transforme en radiateur :

Laisser 5 cm d’espace minimum sur les côtés et 2,5 cm au-dessus.

Éviter toute exposition directe au soleil et éloigner l’appareil des sources de chaleur (four, lave-vaisselle, etc).

Nettoyer régulièrement l’arrière du réfrigérateur (débranché) pour éviter l’accumulation de poussière.

(débranché) pour éviter l’accumulation de poussière. Régler la température à 7 °C en été pour soulager le compresseur.

Ne pas dépasser 80 % de remplissage de l’espace intérieur.

Limiter la fréquence et la durée d’ouverture des portes.

Quand faut-il vraiment s’inquiéter ?

Dans la grande majorité des cas, cette chaleur est normale et passagère. Après un déménagement, une intervention technique, de fortes chaleurs ou une longue période d’inactivité, les parois peuvent sembler plus chaudes que d’ordinaire : c’est simplement le système qui régule la température interne. En revanche, si la chaleur persiste plusieurs jours et que la fraîcheur à l’intérieur diminue, il est alors recommandé de contacter un service agréé. Il vaut mieux agir vite que de découvrir un matin que vos yaourts ont pris un air de lait caillé, non ? Et vous, avez-vous déjà remarqué que votre frigo chauffait plus que d’habitude en plein été ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !