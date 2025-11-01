Pourquoi les poissons d’argent envahissent-ils votre salle de bain ?

Une année, en automne, j’avais découvert des poissons d’argent dans mes toilettes : ils ne piquent pas, ne mordent pas, mais avaient complètement détruit un rouleau de papier toilette ! Ces petits insectes étranges, scientifiquement appelés lépismes ou Lepisma saccharina, sont de petits insectes rampants souvent aperçus dans nos salles de bain, cuisines ou buanderies. Selon l’Atlas de la Réunion du Muséum national d’Histoire naturelle, cette espèce affectionne particulièrement les lieux sombres, chauds et humides. Autant dire qu’entre deux douches ou un linge séchant à l’intérieur, votre salle de bain peut vite devenir leur palace ! Eh oui, ils raffolent de tout ce qui contient de l’amidon : papier, colle, textiles, livres et sont surnommés les « mangeurs de papier ». Mais, attention : leur présence n’est pas anodine. Si les poissons d’argent se multiplient chez vous, cela peut révéler un problème d’humidité ou de ventilation. D’ailleurs, certaines études soulignent que ces insectes peuvent devenir problématiques dans des environnements patrimoniaux (musées, archives), où ils endommagent des documents anciens. (Étude PMC). Alors comment vous en défaire ? Réponses dans cet article.

Des alliés naturels… mais à petite dose !

Avant de vouloir les éradiquer, il faut savoir que les poissons d’argent ne sont pas dangereux pour l’homme. Ils n’ont ni crocs ni dard ! Mieux encore, ils se nourrissent d’autres micro-nuisibles comme les acariens, et consomment les moisissures présentes dans les recoins humides. Une sorte de petit service de nettoyage naturel, en somme. Cependant, si vous en croisez plus d’un ou deux, c’est peut-être le moment d’agir : ces insectes se reproduisent lentement mais sûrement, et un petit groupe peut devenir une colonie silencieuse en quelques mois. Ce ne sont pas les « poisson-poubelles de Michel Legay, mais ils peuvent dévorer vos papiers administratifs, ou vos papiers-peint en quelques jours !

Ce qu’il faut retenir

Les poissons d’argent aiment la chaleur et l’humidité .

. Ils se nourrissent de papier, colle, amidon, textiles.

Leur présence indique souvent un logement mal ventilé ou trop humide.

Ils sont inoffensifs, mais peuvent abîmer vos livres, papiers peints et rouleaux de papier toilette.

Ils détestent les ambiances sèches, le bicarbonate et la terre de diatomée.

Comment les éloigner naturellement ?

Pas besoin d’insecticide industriel pour s’en débarrasser ! Quelques astuces naturelles suffisent. Vous pouvez mélanger du sucre et du bicarbonate de soude et en saupoudrer aux endroits où vous les voyez passer : attirés par le sucre, ils en consommeront et ne reviendront plus. Autre méthode imparable : la terre de diatomée. Cette poudre très fine, à base d’algues fossilisées, agit comme une lame microscopique sur leur carapace et les déshydrate.

Quand les poissons d’argent deviennent un signe à surveiller

Les poissons d’argent sont peut-être petits, mais leur présence peut révéler un vrai problème d’humidité dans votre maison. Fuites, mauvaise isolation ou absence de ventilation : autant de causes à vérifier avant qu’ils ne se multiplient. Une prévention simple (aspirateur régulier, ventilation quotidienne, joints entretenus, fissures colmatées) suffit souvent à les faire fuir pour de bon. Et, si malgré tout ils persistent, mieux vaut consulter un professionnel ou suivre les conseils pratiques de Qualitel, qui détaille les meilleures solutions pour un intérieur sain et sans squatteurs argentés. Alors, avez-vous déjà surpris ces petites créatures argentées filer entre vos murs ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Bey&Co® Terre de Diatomée Alimentaire Blanche Non Calcinée | Hygiène Naturelle Chat, Chien, Poule, Maison, Jardin, Potager (1,5KG) PRODUIT NATUREL ET DE HAUTE QUALITÉ : La Terre de Diatomée Bey&Co est 100% blanche et naturelle. Non-calcinée et de grade alimentaire, elle est sans danger pour les hommes, les animaux et... Meilleure Vente n° 1