Pourquoi les ventilateurs de plafond sont encore utiles en septembre ?

Le ventilateur de plafond, on l’adore en juillet pour sa brise rafraîchissante, mais dès que septembre pointe le bout de son nez, il devient soudain invisible, oublié, relégué au rang des objets « saisonniers ». Pourtant, il peut rendre bien des services à l’intersaison, à condition d’être réversible ! En effet, certains modèles permettent non seulement de brasser l’air pour vous rafraîchir l’été, mais aussi de faire redescendre la chaleur accumulée au plafond en hiver. Avant de rallumer le chauffage et par conséquent de consommer davantage d’électricité ou du gaz. Je vous explique pourquoi votre ventilateur de plafond qui vous a rafraîchi cet été, pourrait maintenant vous réchauffer.

En septembre, on prépare l’hiver sans surchauffer

À cette période de l’année, il fait encore bon la journée, mais les matins et les soirées peuvent être frisquets, voire très frais pour moi qui suis ce que l’on appelle un « cul gelé » chez nous. Et, c’est là que le ventilateur de plafond en mode hiver prend tout son sens. Grâce à la fonction réversible (présente sur de nombreux modèles récents), les pales tournent doucement dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce mouvement aspire l’air froid et pousse l’air chaud, accumulé au plafond, vers le bas. Résultat ? La pièce se réchauffe naturellement sans avoir à rallumer les radiateurs. C’est aussi un excellent moyen de prolonger un peu plus longtemps le chauffage solaire passif accumulé dans les pièces exposées sud. Ma mère en possède un, il lui permet de gagner 2 à 3 degrés dans le salon sans dépenser un centime de plus. Et, franchement, à l’heure où l’on traque le moindre kWh, c’est tout sauf anecdotique.

Où et comment l’utiliser pour en profiter à fond ?

Tous les ventilateurs de plafond ne se valent pas, mais leur emplacement joue toujours un rôle clé dans leur efficacité, été comme hiver. Un bon positionnement permet de répartir l’air chaud là où vous en avez réellement besoin, sans créer de courant d’air désagréable. Que ce soit dans une pièce de vie, une mezzanine ou même une chambre, chaque espace a ses petites astuces d’installation à connaître.

Emplacement recommandé Pourquoi c’est utile ? Précautions à prendre Au centre de la pièce Répartition homogène de l’air chaud Éviter les meubles trop hauts juste dessous Dans les pièces à plafond haut Récupère la chaleur stockée en hauteur Installer avec une tige pour descendre les pales Au-dessus d’un escalier ou d’une mezzanine Redirige l’air chaud vers le bas S’assurer que l’espace est suffisamment dégagé Dans la chambre Confort thermique doux la nuit Vitesse minimale pour ne pas déranger le sommeil

Peu importe la configuration de votre logement, il y a toujours un endroit stratégique pour optimiser l’efficacité de votre ventilateur. Ce type d’appareil est d’autant plus utile si vous cherchez à réduire votre consommation de chauffage sans sacrifier le confort. Et, une fois bien placé, il peut fonctionner presque toute l’année sans que vous ayez à y penser.

L’astuce de ma maman pour passer septembre sans chauffage

Chez ma mère qui possède un ventilateur de plafond (et une cheminée), dès les premiers frissons matinaux, elle repasse en mode « brasseur d’air chaud ». Elle a programmé le ventilateur pour s’activer doucement au lever et en soirée, quand les températures chutent. En journée, avec le soleil qui tape encore un peu, elle laisse tout éteint. Pas besoin de relancer le chauffage trop tôt, et elle garde un vrai confort thermique sans surconsommation. Et, comme le moteur est silencieux et que la vitesse est réglable, même son chat ne s’en plaint pas.

Je recommande d’y penser maintenant, tant qu’on n’est pas encore en train de grelotter : le simple fait de changer le sens de rotation du ventilateur peut vraiment faire la différence dès septembre. Et vous, vous laissez votre ventilateur tranquille dès l’été fini ou vous l’utilisez toute l’année ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

