Pourquoi ne faut-il jamais utiliser un aspirateur « classique » pour aspirer les cendres ?

Nettoyer un poêle ou une cheminée avec un aspirateur classique est une très mauvaise idée : découvrez pourquoi l’aspirateur à cendres est indispensable.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 8 octobre 2025
Un homme aspire dans sa cheminée.
Il est conseillé d'aspirer ses cendres avec un appareil adapté. Crédit photo : Einhell (capture d'écran vidéo YouTube)

Plus de 7 millions de Français ont choisi le bois pour se chauffer selon les estimations de l’ADEME ! Et, lorsque l’on possède un poêle ou une cheminée, l’entretien régulier du foyer est essentiel. Il faut retirer les cendres pour assurer une bonne combustion, limiter les odeurs désagréables et éviter la poussière dans toute la maison. Beaucoup de personnes ont pourtant le mauvais réflexe : utiliser leur aspirateur de maison ou même un aspirateur de chantier. Mauvaise idée ! Ces appareils ne sont pas conçus pour aspirer des particules aussi fines. Résultat : filtres bouchés, moteur HS et poussière qui se redépose partout. L’aspirateur à cendres, lui, est pensé pour cette mission précise En plus, récupérer ces cendres peut se révéler utile : épandues au jardin ou utilisées comme produit nettoyant naturel, elles deviennent une ressource plutôt qu’un déchet. Décryptage.

Pourquoi éviter absolument l’aspirateur classique ?

On se dit souvent qu’un bon aspirateur de maison peut tout avaler… mais non, pas les cendres ! Les filtres classiques ne retiennent pas les particules ultra-fines. Résultat : elles passent directement dans le moteur, colmatent tout et réduisent la durée de vie de l’appareil, voire l’anéantissent ! Et, je ne vous parle pas de l’odeur persistante de brûlé qui s’invite ensuite dans votre salon… L’aspirateur de chantier, plus robuste, ne fait pas mieux : lui non plus n’a pas été pensé pour ce type de poussière. Bref, en voulant économiser, vous risquez de perdre votre aspirateur et de devoir en racheter un.

Un homme aspire les cendres de son brasero.
Un aspirateur à cendre permet de nettoyer son foyer en toute sécurité. Crédit photo : Einhell

Les avantages de l’aspirateur à cendres

L’aspirateur à cendres est conçu pour ce travail précis. Équipé de filtres HEPA et de préfiltres, il retient les particules les plus fines, les allergènes et prolonge sa durée de vie. Il permet aussi de travailler en toute sécurité, sans risquer un retour de poussière ou une panne. Et, cerise sur le gâteau : les cendres collectées ne sont pas à jeter bêtement, elles peuvent être réutilisées au quotidien. C’est le cas au jardin, par exemple, répandues aux pieds de vos fleurs ou sur votre pelouse, elles apportent de la potasse, bénéfique à certaines plantes. Vous pouvez aussi vous en servir de nettoyant, mélangées avec un peu d’eau, elles deviennent un abrasif doux, parfait pour nettoyer la vitre de votre poêle ou vos vitres classiques. Enfin, elles sont une arme redoutable contre l’humidité, en remplissant un petit récipient placé dans une pièce humide peut absorber l’excès.

Pourquoi utiliser un aspirateur à cendres ?

Tout simplement parce qu’il est conçu pour ça. En plus d’un nettoyage rapide et efficace, il protège votre santé en évitant la remise en suspension de poussières fines dans l’air. C’est aussi une question de sécurité : aspirer des cendres encore tièdes avec un appareil classique peut provoquer un dégât immédiat. L’aspirateur à cendres, lui, est capable de supporter ce type de situation grâce à ses matériaux adaptés.

Un aspirateur spécialement conçu pour aspirer des cendres.
Un aspirateur à cendre est spécialement conçu pour les particules fines avec ses filtres. Crédit photo : capture d’écran Amazon

Enfin, il vous permet de valoriser vos cendres au lieu de les voir comme une corvée. C’est donc un investissement pratique, écologique et durable. L’aspirateur à cendres est bien plus qu’un gadget : c’est l’allié indispensable des poêles et des cheminées, et il vous simplifie la vie. Et vous, utilisiez-vous déjà un aspirateur à cendres ou pensiez-vous que votre aspirateur classique pouvait suffire ?

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
