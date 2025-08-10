Pourquoi ne faut-il surtout pas retirer votre étiquette de valise à l’aéroport ?

Après un périple du Japon au Mâconnais, j’ai bien failli perdre ma valise et j’ai compris l’intérêt de garder l’étiquette jusqu’au bout !

L'étiquette sur une valise.
Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Je rentre tout juste d’un reportage au Japon, les yeux encore remplis de temples et les jambes pleines de courbatures après avoir traqué le moindre sakura. Mon périple retour ? Un vrai jeu de pistes : vol Tokyo-Haneda-Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle, panne de RER pour rejoindre la gare de Lyon, et enfin mon TGV pour le Mâconnais… Autant dire que mes valises ont traversé la planète et un bon paquet de galères ! Une chose est sûre : je n’ai jamais osé retirer l’étiquette de bagage avant d’être posé, café à la main, dans mon salon. Et, j’ai bien fait ! Car cette petite bande collante n’est pas qu’un souvenir de vol long-courrier : elle vous protège contre les fraudes et facilite vos démarches en cas de souci. Explications.

Une arme contre les escrocs de l’aéroport

Ce conseil nous vient d’un employé de Delta Air Lines, qui s’est exprimé dans un post Reddit devenu viral, relayé par SudInfo.be. Il y explique que des personnes mal intentionnées rôdent dans les zones d’arrivée, guettant ceux qui jettent négligemment leur étiquette dans la première poubelle venue. Pourquoi ? Parce que cette petite bande blanche contient votre nom, votre numéro de vol, et un identifiant unique. Armés de ces infos, les escrocs créent une fausse adresse électronique, un faux numéro, et prétendent que vous avez perdu votre bagage à votre place. Résultat : ils empochent parfois l’indemnisation, avant même que vous ne sachiez qu’une demande a été faite. Vous pensiez être à l’abri après avoir atterri ? Pas tout à fait.

Un bagage identifié.
Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

L’étiquette, votre meilleure alliée pour toute réclamation

Autre raison de garder précieusement votre étiquette : si vous découvrez une valise cabossée, éventrée, ou un cadenas manquant une fois rentré, vous aurez besoin de cette preuve pour lancer une réclamation. Sans cette fameuse étiquette, certains transporteurs considèrent que votre bagage n’est pas identifiable, et donc pas indemnisable. Une galère de plus qu’on peut éviter avec un simple réflexe. Les règles des compagnies aériennes sont parfois strictes, et sans preuve matérielle, vous n’aurez pas de remboursement !

Infographie : pourquoi jeter l'étiquette de sa valise à l'aéroport est une très mauvaise idée ?
Crédit infographie : neozone.org

Ce qu’il faut retenir : ne jamais jeter et attendre d’être chez soi

Action À faire ou éviter ? Pourquoi ?
Retirer l’étiquette en salle d’arrivée À éviter Risque de fraude par usurpation d’identité
La jeter dans une poubelle publique Mauvaise idée Les escrocs peuvent la récupérer et s’en servir
La garder jusqu’au retour à domicile Très recommandé Permet de prouver votre trajet en cas de réclamation
La conserver quelques jours chez vous Encore mieux Utile en cas de souci différé avec votre bagage

Un détail qui fait la différence

Moi qui ai frôlé la perte de bagage en gare de Lyon (vive les correspondances hasardeuses), j’ai pris l’habitude de conserver mes étiquettes dans une pochette jusqu’à la prochaine escapade. C’est un détail, mais cela peut vous éviter de perdre du temps, de l’argent et votre calme. Et, franchement, après avoir patienté dans un RER bondé et en panne, et traîné mes valises dans les escaliers du métro parisien, je mérite bien de ne pas me faire piéger par une étiquette de bagage, non ?

Enregistrement des bagages.
Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Et vous, avez-vous déjà retiré votre étiquette de bagage trop tôt ? La conserverez-vous jusqu’à chez vous après avoir lu cette mise en garde ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

