Quand faut-il arrêter de tondre sa pelouse ou son gazon en été ?

Ah, la pelouse… Si douce sous les pieds nus, si verdoyante pour les barbecues d’été ! Mais, en plein cœur de la saison chaude, une question revient comme une ritournelle : doit-on vraiment continuer à tondre son gazon ? Derrière cette interrogation se cachent des enjeux insoupçonnés. Entre protection de la biodiversité, esthétique du jardin et santé du gazon, il faut savoir doser. D’ailleurs, l’ADEME rappelle l’importance de pratiques respectueuses pour l’environnement et de ce que l’on appelle la tonte raisonnée, ou la gestion différenciée. Voici donc mes conseils, ceux que j’applique chaque année, moi la grande adepte du mulching, des prairies fleuries et des tas de bois pour les hérissons ! Décryptage.

Pourquoi laisser sa pelouse pousser peut être une bonne idée

Si vous pensez qu’une pelouse doit être rasée au millimètre pour être belle, vous allez être surpris ! Les herbes hautes jouent un rôle primordial dans la biodiversité. Selon Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut, les graminées et fleurs sauvages abritent insectes pollinisateurs, oiseaux et petits mammifères. Elles favorisent aussi la pollinisation et la production de fruits et légumes. Bref, en tondant trop souvent, vous mettez en péril tout cet écosystème. Certaines communes encouragent d’ailleurs la tonte différenciée, comme l’explique cet article du Figaro. En limitant la tonte en été, vous favorisez aussi la résistance du gazon face à la sécheresse et au piétinement. Moralité : moins de tondeuse, plus de vie !

Quand effectuer la dernière tonte avant l’hiver ?

Tondre, oui, mais avec stratégie. La règle d’or ? Tondre tant que l’herbe pousse ! En général, cela signifie continuer jusqu’à la mi-octobre, voire novembre, selon la météo. La dernière tonte doit intervenir juste avant le premier gel, avec une hauteur bien précise :

3,75 à 4 cm pour le pâturin des prés et l’ivraie

5 cm pour la fétuque

Pourquoi tondre court avant l’hiver ? Pour éviter que l’herbe ne s’affaisse sous la neige, ce qui favorise les maladies fongiques. Un gazon court reste plus sain et mieux armé pour affronter l’hiver. Et n’oubliez pas de ramasser les feuilles mortes pour éviter l’étouffement du gazon !

Comparatif rapide : tondre ou ne pas tondre ?

Situation Tonte recommandée ? Fréquence et conseils Canicule / forte sécheresse Non Attendre le retour des pluies pour éviter dégâts inutiles Été doux et pluvieux Oui Tonte modérée, 1 fois toutes les 2-3 semaines Automne (jusqu’à 10 °C) Oui Tonte régulière jusqu’à la mi-octobre Avant l’hiver (dernière tonte) Oui Tonte courte, hauteur adaptée, ramassage des débris

Tondre sa pelouse en été : ni trop, ni trop peu

L’été, la règle est simple : tondre, oui, mais sans excès. Un gazon trop court perd sa résistance et devient vite un paillasson jauni. L’idéal est d’adapter la hauteur de coupe en fonction des conditions :

Par temps sec : laissez l’herbe plus haute (6 à 8 cm) pour qu’elle conserve l’humidité.

Par temps pluvieux : une coupe plus courte peut être envisagée.

Enfin, pensez à pratiquer le mulching : cela nourrit naturellement votre pelouse. Est-il besoin de rappeler que la fréquence des tontes doit s’adapter au rythme de la nature et non à celui du calendrier ? Et vous, à quelle période de l’année préférez-vous laisser votre tondeuse au repos pour favoriser la biodiversité dans votre jardin ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !