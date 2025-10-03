Quand faut-il mettre en marche son chauffage selon les régions et le type d’appareil ?

Le froid arrive à grands pas, et dans certaines régions, il commence déjà à s’installer. À Limoges, en Nouvelle-Aquitaine, les températures ont chuté à 9 °C, et à Brennilis, en Bretagne, le thermomètre a même affiché 2 °C dernièrement. Face à ce coup de froid précoce, la question traditionnelle de l’allumage du chauffage se pose plus tôt que prévu. Heureusement, Météo France se veut rassurante : les températures vont remonter dans les prochains jours. Pas de panique donc, il est possible de faire encore quelques économies avant le début de la période de chauffage.

Mise en marche du chauffage par type d’appareil

L’été est fini, mais après avoir frôlé le rouge, on a du mal à croire que l’automne est déjà si frais. Pourtant, on aimerait tous grappiller quelques euros d’économie avant de relancer la machine. En parlant de machine, si vous utilisez un chauffage au bois, vous pouvez déjà l’allumer pour profiter de la chaleur d’une douce flambée. On espère que vous avez déjà stocké votre bois et qu’il est de la bonne essence. Pour les appareils électriques ou à gaz, l’ADEME recommande de les allumer lorsque les températures sont durablement en dessous de 19 °C. Cette période se situe généralement autour de la mi-octobre. Pour les foyers qui utilisent encore un chauffage au fioul, la mise en route se fait plutôt vers la fin octobre.

Allumer son chauffage par région

Si, par expérience et par habitude, la période de chauffe s’étend de mi-octobre à mi-avril, il n’est pas question d’allumer tous les appareils de chauffage au même moment. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, comme l’isolation de votre logement, mais surtout la région dans laquelle vous vivez. En France, on observe trois grandes tendances selon les conditions climatiques :

Dans le Nord, où les températures chutent plus vite, il est préférable de commencer à se chauffer plus tôt en octobre.

Sur le littoral, où le climat est plus tempéré, attendre la mi-octobre est conseillé.

Dans le Sud, où les températures sont plus douces, il est commun d’allumer son chauffage vers le début du mois de novembre.

Quelques conseils pour entamer la saison de chauffe

Avant de vous lancer, c’est le moment idéal pour réaliser l’entretien annuel obligatoire de votre appareil. Cette mesure permet non seulement d’améliorer son fonctionnement, mais aussi de voir un impact direct sur votre facture d’énergie. L’utilisation d’un thermostat programmable est également conseillée, et deviendra d’ailleurs obligatoire début 2027. Il vous permet de mieux contrôler le fonctionnement de votre système. Pourquoi vous chauffer à fond et dépenser plus d’énergie quand les températures sont plus douces, alors que vous pouvez simplement régler votre appareil ?

Adoptez aussi les bons gestes, comme fermer les portes des pièces peu chauffées pour conserver la chaleur. Enfin, en cas d’absence prolongée de plus de deux jours, il vaut mieux éteindre complètement votre appareil plutôt que de le laisser en veille. Et vous, quand avez-vous l’habitude de rallumer votre chauffage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .