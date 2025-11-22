Quand faut-il rentrer (hiverner) son robot tondeuse et piscine à l’approche de l’hiver ?

Ce qu’il faut retenir en 5 points 112 603 robots tondeuses vendus en 2024.

80 % des piscines équipées d’un robot.

5 millions d’aspirateurs robots en France.

225 M€ de chiffre d’affaires pour les robots aspirateurs.

Les robots domestiques ont le vent en poupe ! En France, plus de 8 piscines privées sur 10 sont équipées d’un robot nettoyeur, selon la Fédération des Professionnels de la Piscine. De plus, il s’est vendu, en 2024, il s’est vendu 112 603 robots tondeuses en France selon cette étude publiée sur NielsenIQ. Chez moi, chaque année, à l’approche de l’hiver, je me retrouve face au même dilemme : « Bon, on le rentre maintenant ou on attend un peu encore ? » Que ce soit pour un robot tondeuse que j’observe prendre soin de ma pelouse, ou pour un robot piscine qui nettoie mon bassin plus vite que son ombre, la question revient toujours. Pourtant, bien préparer ce matériel représente un vrai gain de longévité, surtout quand on voit le prix de ces petites merveilles ! Allez, on rentre les robots… mais pas n’importe quand ! Je vous explique tout !

Robots tondeuses : quand et pourquoi les mettre au repos ?

Ne pas tondre trop tard : une affaire de météo… et de biodiversité

À Réau, les premières gelées, on les voit arriver de loin : Idann, mon braque ariégeois, refuse de poser une patte sur l’herbe givrée, et moi… pareil. C’est justement à ce moment-là qu’il faut penser à rentrer le robot tondeuse, bien avant que les températures ne passent durablement sous les 10 °C. En effet, lorsque l’herbe ne pousse plus, tondre n’a plus de sens, et cela peut même fragiliser votre pelouse. La LPO l’explique très bien dans un article passionnant : laisser une pelouse en repos hivernal est bénéfique pour la faune et la flore. Et, parce que rien n’est jamais tout rose, même dans le monde merveilleux des robots tondeuses, n’oublions pas que ces appareils présentent quelques limites que nous vous détaillions déjà dans cet article très complet : les inconvénients des robots tondeuses. Bref : la nature ralentit, voire s’endort… et votre robot doit faire pareil.

Préparer le robot pour l’hivernage : un passage obligé

Une fois la dernière tonte passée, on entre dans la phase technique, pas très passionnante, mais essentielle. Nettoyage complet, contrôle des lames, batterie chargée, station mise hors tension… un peu comme un check-up annuel. Stockez ensuite votre robot dans un endroit sec, tempéré, à l’abri des rongeurs. Croyez-moi, si un mulot s’attaque aux brosses ou au câble périphérique, vous le regretterez amèrement au printemps. C’est aussi la période idéale pour un contrôle chez un revendeur spécialisé. Certains proposent même des forfaits « hivernage complet », comme vous feriez pour une révision automobile !

À retenir sur les robots tondeuses

Avant de tout résumer, voici les cinq réflexes simples que j’applique chaque année chez moi pour éviter les mauvaises surprises au printemps.

Rentrer le robot lorsque les températures descendent sous les 10 °C.

Laisser la pelouse se reposer est bénéfique pour la biodiversité.

Nettoyer complètement le robot avant stockage.

avant stockage. Charger la batterie avant l’hivernage.

Ranger dans un lieu sec, protégé et si possible tempéré.

Avec ces quelques gestes, votre robot tondeuse passera l’hiver sans encombre et sera prêt à retrouver la pelouse dès les premiers rayons de soleil.

Robots piscines : les bons gestes avant le grand sommeil

Pourquoi faut-il absolument hiverner son robot piscine ?

Contrairement à votre robot tondeuse, celui de piscine n’a pas froid aux pieds mais il déteste l’eau froide ! Sous 15 °C, la mécanique se fragilise, les joints se durcissent et la batterie peut souffrir. C’est d’ailleurs une information que beaucoup ignorent et que nous vous expliquions déjà dans cet article dédié : les inconvénients des robots piscine. Hiverner son robot, c’est aussi le préserver de l’humidité permanente, du gel, et de la corrosion des pièces métalliques. Ce serait dommage d’investir dans un robot à 800 € pour le retrouver HS à la réouverture de la piscine. Et, rappelons, comme le souligne le ministère de l’Économie, que la sécurité autour des piscines est strictement encadrée, notamment en ce qui concerne les alarmes obligatoires. Autant dire qu’un robot en forme participe à garder un bassin propre et donc plus sûr.

Les gestes essentiels avant de le ranger pour l’hiver

Nettoyer le filtre, vérifier les brosses, contrôler l’hélice, dégager tous les débris, bref, un petit rituel que vous devrez effectuer chaque année, en novembre de préférence. Ensuite, on le stocke au sec, à l’intérieur, loin du gel, en rechargeant la batterie pour les modèles sans fil. J’ajoute à cette liste un petit détail auquel je n’avais jamais pensé avant qu’un professionnel me le dise : un robot piscine peut être attaqué par les rongeurs ! Oui oui… les câbles, les mousses, tout y passe. Depuis, je range le mien en hauteur… et je jette un œil aux traces suspectes dans le local technique.

À retenir sur les robots piscines

Juste avant de le laisser se reposer pour de bon, voici les règles essentielles que j’applique chaque hiver pour garder mon robot piscine en pleine forme.

Plus de fonctionnement sous 15 °C.

Nettoyage complet obligatoire du filtre, de l’hélice et des brosses.

du filtre, de l’hélice et des brosses. Séchage impératif avant stockage.

Ranger à l’intérieur, au sec et à l’abri des nuisibles.

Recharger régulièrement la batterie en période hivernale.

En respectant ces étapes simples, votre robot piscine reprendra du service au printemps comme si l’hiver n’avait jamais existé.

Le saviez-vous ? Un robot piscine peut perdre jusqu’à 30 % d’efficacité si son filtre n’est pas parfaitement propre avant l’hivernage.

Le moment parfait pour dire « à l’année prochaine » à vos robots.

Que ce soit dans mon jardin de Réau ou près de la piscine pendant les vacances, j'ai toujours remarqué que nos appareils cessent d'être vraiment utiles dès que les températures chutent. Finalement, hiverner un robot tondeuse ou de piscine, c'est simplement respecter le rythme de la nature. Les feuilles tombent, l'herbe dort, l'eau refroidit… et nos robots aussi méritent une vraie pause. En les entretenant correctement, on évite les mauvaises surprises au printemps, et on prolonge leur durée de vie ! Ce qui, au regard de leurs prix, est un excellent argument. Alors, prêt à rentrer vos fidèles assistants pour quelques mois de repos ?