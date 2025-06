Quand les vieux objets et déchets ménagers deviennent des outils de jardin

Chaque printemps, c’est pareil : je fais le tri dans mes placards, et je me retrouve avec une pile d’objets à jeter ! On n’imagine pas ce que l’on entasse en une année seulement. Ce que je ne soupçonnais pas, c’est que certains objets censés être des déchets, pouvaient être utiles au jardin ! Entre les rouleaux de papier toilette devenus pots à semis et les bouteilles d’eau recyclées en arrosoirs, j’ai redécouvert, grâce à mon voisin Jacques, des astuces originales ! Réutiliser ces petits objets du quotidien, c’est réduire ses déchets tout en gagnant en efficacité. Même le site officiel de l’ADEME le rappelle : le recyclage domestique est une pratique durable à encourager et je trouve ça plutôt ludique ! Alors ? Quelles sont ces astuces ? Réponses dans cet article.

Une chaussure pour semer droit, une fourchette pour désherber malin

Je dois l’avouer : voir une vieille chaussure à talon traîner dans le jardin, ce n’est pas très glamour. Mais, si je vous dis qu’elle permet d’avoir des rangées de carottes parfaitement alignées, vous me croyez ? Son talon fin, rigide et pointu est parfait pour creuser des trous réguliers, à la profondeur idéale pour semer radis, haricots ou fleurs. C’est la précision d’un semoir et la chaussure sert de gabarit pour des trous parfaitement espacés ! Autre astuce glanée entre deux cafés : utiliser une fourchette pour désherber avec précision. Ses dents glissent sous les racines des mauvaises herbes, sans déranger vos précieuses plantations. Et les fourchettes en plastique ? Plantées le long des rangs, elles dissuadent les rongeurs sans violence.

Ce qu’il faut retenir : 5 objets du quotidien à recycler au jardin

Objet recyclé Nouvel usage au jardin Rouleau de papier toilette Pot biodégradable pour semis, à planter directement en terre Chaussure à talon Semoir artisanal pour lignes bien espacées Fourchette Mini-griffe pour désherbage précis + répulsif rongeur + porte-étiquette Bouteille plastique Mini-serre, arrosoir ou goutte-à-goutte d’appoint Éponge usagée Retient l’humidité, protège du froid, favorise la germination, nettoie

Des éponges dans mes pots et des bouteilles au pied des tomates

Mon coup de cœur ? Les vieilles éponges à vaisselle. Trop usées pour la cuisine, elles font des merveilles au fond des pots : elles absorbent l’eau excédentaire, puis la redistribuent progressivement à mes plantes. Résultat : mes géraniums ne souffrent plus de soif, même quand j’oublie d’arroser. Et, pour les semis, deux éponges humides peuvent créer un environnement parfait pour la germination. Qui a besoin d’un germoir à 60 € quand on a une éponge comme celle de la pub avec le hérisson ?

Quant aux bouteilles en plastique, elles se transforment en mini-serres, en arrosoirs bricolés ou en systèmes de goutte-à-goutte redoutablement efficaces. Un petit trou, un peu d'eau, et hop ! Mon basilic reste frais pendant que je profite de mes vacances.