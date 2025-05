Quel est le meilleur appât (sélectif) pour un piège à frelons asiatiques ?

Le frelon asiatique (Vespa velutina), on commence à bien le connaître… et malheureusement, à trop le voir rôder autour des jardins et des ruches. Ici, dans notre petit coin de verdure, il n’est pas rare d’en croiser un en vol stationnaire, en embuscade devant une ruche ou attiré par les fruits trop mûrs. Ce prédateur venu d’Asie s’en prend sans relâche aux butineuses, décimant les colonies d’abeilles déjà fragilisées par d’autres menaces. Résultat : un déséquilibre écologique qui touche tout le jardin, du potager aux arbres fruitiers. Pour limiter l’invasion, nombreux sont les particuliers, jardiniers et apiculteurs à miser sur les pièges sélectifs. Qu’ils soient faits maison ou achetés tout prêts, ces pièges sont efficaces s’ils sont bien utilisés, c’est-à-dire placés au bon moment (au printemps pour piéger les reines, puis en été pour les ouvrières) et au bon endroit. Et, à condition bien sûr de ne pas piéger tout ce qui vole.

Alors, comment ça marche exactement et comment fabriquer un piège ?

Rien de bien sorcier : un appât odorant attire les frelons dans un récipient fermé. Une fois à l’intérieur, l’insecte, désorienté, ne peut plus ressortir. Il émet alors des phéromones d’alerte… qui attirent ses congénères. Et plus ils sont nombreux dans le piège, plus il devient redoutable. Pour fabriquer un piège artisanal, inutile d’investir dans du matériel professionnel : deux bouteilles en plastique, un peu de sirop, de la bière brune, du vin blanc et quelques outils suffisent amplement.

Matériel recommandé :

2 bouteilles plastiques identiques

Sirop de cassis (ou framboise, fraise…)

Bière brune

Vin blanc

Cutter, ciseaux, perceuse (ou forêt chauffé)

Scotch, fil de fer

Briquet ou mini-chalumeau

Étapes de fabrication résumées :

Couper le haut de la première bouteille. Percer des trous : Ø8 mm pour l’entrée des frelons

Ø6 mm pour la sortie éventuelle des abeilles

Ø4 mm pour empêcher les plus petits insectes d’entrer Fixer le fond de la seconde bouteille sous la première (pour recueillir le liquide). Verser le mélange suivant : 1/3 sirop

1/3 vin blanc

1/3 bière brune Ajouter un toit contre la pluie avec le reste de la seconde bouteille. Enrouler du fil de fer pour suspendre le piège à environ 1,5 à 2 mètres du sol.

Des tutoriels vidéo complets sont disponibles sur Apiculture.net.

Piège sélectif : attention aux insectes utiles

Lutter contre les frelons asiatiques, bien sûr. Mais, pas question de faire de victimes collatérales parmi les précieuses alliées du jardin ! Les abeilles, les bourdons ou même certains papillons jouent un rôle clé dans la pollinisation de nos fleurs, arbres fruitiers et légumes. C’est pourquoi un bon piège à frelons doit être aussi efficace que sélectif. Pas question de transformer un coin de verger en piège mortel pour tout ce qui vole. Pour cela, quelques précautions sont à prendre dès la fabrication. D’abord, les ouvertures : des trous de 5 à 6 mm, c’est l’idéal. Les frelons y entrent facilement, mais les abeilles, plus petites et plus légères, peuvent encore s’en échapper si elles s’égarent. Ensuite, l’appât : les frelons raffolent des odeurs fermentées, tandis que les abeilles y sont peu sensibles. Un mélange bien dosé de bière brune, de vin blanc et de sirop de fruits rouges fait donc parfaitement l’affaire. Enfin, rien ne remplace une surveillance régulière. Si le piège se remplit trop vite ou attire des insectes non ciblés, mieux vaut ajuster la recette, changer d’emplacement… ou simplement faire une pause. Après tout, le but n’est pas de vider le jardin de toute forme de vie ailée.

Quel appât utiliser selon la période de l’année ?

Les frelons n’ont pas les mêmes préférences toute l’année. Il est donc utile d’adapter le contenu du piège à la saison.

Période Objectif des frelons Appât recommandé Février à mai Reprise d’activité des fondatrices 1/3 bière brune + 1/3 sirop fruits rouges + 1/3 vin blanc Juillet à novembre Nourrir les larves (besoins protéiques) Morceaux de viande ou poisson + miel ou compote

Le vin blanc agit comme répulsif pour les abeilles, ce qui le rend très utile dans la formulation du mélange.

Une recette simple et efficace :

200 ml de bière brune

200 ml de vin blanc

200 ml de sirop de fruits rouges

À verser directement dans le compartiment inférieur du piège.

Où positionner les pièges pour plus d’efficacité ?

Un bon piège, ce n’est pas qu’une question de recette : c’est aussi une affaire de positionnement stratégique. Un piège bien rempli est souvent un piège bien placé, et ça ne tient pas du hasard. Les frelons asiatiques ne chassent pas n’importe où : ils ont leurs petites habitudes, comme venir rôder devant les ruches ou flairer les abords des points d’eau. Pour les apiculteurs, il est donc logique de placer les pièges à proximité immédiate des colonies, afin de créer une première ligne de défense. Mais, pour les particuliers, les meilleurs emplacements restent les vergers, les jardins bien fleuris ou les zones humides où les frelons aiment chasser. Côté installation, on recommande de suspendre le piège à environ 1,5 à 2 mètres du sol, de préférence orienté sud-ouest, là où le soleil tape sans excès. L’idéal ? Une zone semi-ombragée, à l’abri des rafales de vent. Et, si rien ne bouge pendant plusieurs jours, pas de panique : il suffit parfois de déplacer le piège de quelques mètres pour relancer l’attractivité. Avec les frelons, il faut parfois ruser autant que capturer.

Des alternatives prêtes à l’emploi

Pour celles et ceux qui n’auraient ni le temps ni l’envie de bricoler, plusieurs modèles de pièges sont disponibles dans le commerce :

VespaCatch Select : un piège éprouvé, vendu à l’unité ou en lots

Tap Trap : un bouchon spécial à clipser sur une bouteille plastique

Ces pièges prêts à l’emploi sont disponibles sur Apiculture.net, Cdiscount ou sur Amazon. Ces solutions sont réutilisables, très économiques, faciles à installer et même utilisables en agriculture biologique. De plus, elles conviennent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

L’essentiel à retenir avant de se lancer

Le piège à frelon asiatique n’est pas qu’un gadget d’été : bien conçu, bien placé et bien surveillé, il permet de limiter significativement l’impact de ce prédateur sur les pollinisateurs. Que l’on choisisse de le fabriquer soi-même ou d’opter pour une version prête à l’emploi, quelques règles sont incontournables :

Un appât adapté à la saison

Des ouvertures calibrées pour laisser fuir les abeilles

Une localisation stratégique

Un contrôle régulier du contenu

Enfin, il ne faut pas hésiter à multiplier les pièges si la pression est forte. Et surtout : ne pas oublier de les vider régulièrement pour qu'ils restent attractifs.