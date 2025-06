Quel est le meilleur moyen pour chauffer l’eau de sa piscine sans exploser son budget ?

Les températures remontent franchement en ce mois de juin, dans le nord de la France, nous aurons certainement un été très « chaud ». Depuis quelques semaines, la piscine a bien été remise en service, mais elle était plus décorative qu’utile ! Place désormais à la canicule annoncée par Météo France comme la première vague de chaleur, et dans un futur proche les vacances estivales ! Pour profiter de la piscine, même lorsque la météo est mitigée, il existe de multiples solutions pour la chauffer sans se ruiner. Lesquelles ? Je fais, pour vous, le tour de la question. C’est parti.

Chauffer la piscine : est-ce vraiment indispensable ?

Cette question est importante, car chauffer l’eau entraîne parfois un effet néfaste sur l’environnement. D’un côté, se baigner dans une eau à 15 °C n’est pas donné à tout le monde, personnellement, je me baigne dans la Manche en avril donc l’eau froide ne me dérange pas. Mon mari, lui, ne met pas un orteil dans l’eau à moins de 25 °C, nous n’avons pas tous le même ressenti, ni les mêmes besoins, évidemment. Néanmoins, en fonction du chauffage choisi, et notamment les chauffages de piscine électriques ou à gaz, cela entraînera des conséquences sur l’environnement, et sur votre porte-monnaie. En effet, vous utilisez des énergies fossiles, avec une empreinte carbone élevée.

De plus, en termes plus pratiques, réchauffer l’eau favorise l’évaporation, ce qui nécessite un apport d’eau supplémentaire pour maintenir le niveau de la piscine. Par conséquent, vous augmenterez aussi votre consommation d’eau potable, une ressource qui devient chère et se raréfie. Si vous souhaitez réellement chauffer votre piscine de manière écologique, il existe différentes manières de le faire, comme les panneaux solaires thermiques, la bâche à bulle, ou d’autres systèmes que je vous indique immédiatement.

Les différentes causes de déperditions thermiques dans une piscine

Dans une maison, les déperditions thermiques proviennent, la plupart du temps, d’une mauvaise isolation. L’air chaud s’évapore à l’extérieur, et à l’inverse, l’air froid traverse les interstices du toit, ou des fenêtres mal isolées ou trop anciennes. Dans le cadre d’une piscine, les déperditions thermiques se font par la surface de l’eau. Chauffer l’eau, mais laissez la piscine ouverte, la nuit, entraîne une consommation d’électricité de votre chauffage, totalement inutile. Les déperditions thermiques d’une piscine sont donc causées par l’évaporation de l’eau. Lorsqu’elle est très chaude, ou que le soleil tape fort, elle passe de l’état liquide à l’état gazeux à cause des molécules d’eau qui absorbent l’énergie de la piscine présente sous forme de chaleur. L’évaporation représente approximativement 50 % des déperditions thermiques sur une piscine non couverte et enterrée.

Elles sont encore plus importantes dans le cas d’une piscine hors sol, dans laquelle les parois peuvent contribuer à la chaleur de l’eau. Enfin, il existe une autre forme de déperdition thermique dans une piscine : celles par rayonnement et par convection. Le phénomène de convection se produit quand l’air plus frais entre en contact avec l’eau plus chaude. Il absorbe alors une partie de sa chaleur. L’air chaud monte, c’est bien connu, et l’air frais vient le remplacer, refroidissant ainsi l’eau du bassin. Le phénomène de rayonnement, lui, se produit par le fait que la piscine émet de la chaleur sous la forme d’un rayonnement infrarouge autour de la piscine. La chaleur se dissipe alors autour du bassin, et entraîne une baisse de la température de l’eau. Voici maintenant les solutions pour remédier aux déperditions thermiques de votre piscine.

Solution n° 1 : la bâche à bulles

Cette solution est probablement la moins couteuse de celles que je vais vous indiquer, et vous pouvez même la fabriquer vous-même avec du papier bulle épais. Déposée directement à la surface de l’eau, elle résout le problème de la déperdition de chaleur liée à l’évaporation. C’est assez logique, puisque la surface de l’eau n’est plus en contact direct avec l’air. De plus, la bâche à bulle va permettre de chauffer l’eau lorsque le soleil tapera en surface. Les petites bulles ont, en effet, le pouvoir d’absorber l’énergie du soleil et de la transférer dans l’eau. Et, pour finir, elles sont un rempart contre les saletés, ou débris de feuilles ou de branchages qui pourraient souiller l’eau du bassin. Vous trouverez des bâches à bulles sur Amazon, Castorama ou Cdiscount, par exemple.

Solution n° 2 : la couverture liquide

Moins connue que la bâche solaire, mais, à priori, aussi, voire plus efficace, la couverture liquide est une autre solution pour éviter les déperditions de chaleur. La couverture liquide de piscine est un produit conçu pour réduire l’évaporation de l’eau et conserver la chaleur de la piscine. Inventée au Canada, il y a 25 ans, elle est utilisée partout dans le monde, et ne gêne, en aucun cas, la baignade. Vous avez même peut-être déjà nagé dans une piscine disposant de cette couverture liquide. Dans les faits, elle se présente sous forme de liquide, généralement à base d’alcool ou d’acides gras, qui est versé directement dans la piscine. Une fois dans l’eau, le produit forme une mince couche invisible à la surface de la piscine. Cette couche agit comme une barrière, limitant l’évaporation en réduisant la perte d’eau causée par les rayons du soleil et le vent. Vous souhaitez tester la couverture liquide de piscine ? Renseignez-vous auprès de sites spécialisés comme Piscines-online, Piscimat, ou encore AzzuraPool.

Solution n° 3 : le tapis solaire pour piscine

Là encore, c’est une solution peu couteuse et surtout indépendante de l’énergie fossile. Il se présente comme une bâche à bulles, mais, est de couleur noire, et dispose de petits serpentins en surface. Le tapis solaire de piscine présente l’avantage de la bâche à bulles quant à l’évaporation, mais vous fait aussi gagner quelques degrés dans le bassin. Certains s’installent directement sur la surface de l’eau, et d’autres près de la piscine, branchés au système de filtration de votre piscine. Des tapis solaires sont disponibles sur Amazon, Castorama ou Cdiscount, si vous souhaitez opter pour cette troisième solution.

Faut-il isoler les parois d’une piscine ?

La question fait débat, et, évidemment, si vous disposez d’une piscine enterrée déjà construite, cela peut sembler compliqué. De plus, la chaleur de la terre étant toujours située autour de 13 °C, cela limite les déperditions. Néanmoins, à la construction d’une piscine enterrée, il est possible de renforcer l’isolation autour de celle-ci. Cela limitera parfaitement les déperditions de chaleur. En revanche, il peut être judicieux d’isoler les parois d’une piscine hors sol. Cela s’avère assurément plus judicieux, puisque les parois ne bénéficient pas comme sur une piscine enterrée de l’inertie du sol et sa chaleur quasi-constante. Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serons ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .