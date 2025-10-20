Quelle est la consommation de granulés de bois (pellets) pour une maison de 100 m² ?

On les appelle pellets de bois, ou granulés de bois, et ils sont devenus en quelques années l’un des combustibles préférés des Français. Réputés pour être écologiques et économiques, ils sont aussi un combustible naturel, souvent issus des déchets des scieries, parfois de forêts gérées durablement. Personnellement, je pense que ce sera notre prochain investissement, puisque nous avons la chance de pouvoir stocker une palette ou deux dans notre garage. Notre maison a une superficie de 100 m² habitables, alors je me suis interrogée sur la quantité de pellets que je devrai prévoir pour me chauffer toute une saison… Si vous aussi cette question vous taraude, je vais essayer d’y répondre ! Décryptage.

Quels sont les facteurs qui influencent la consommation de pellets ?

Que l’on soit clairs, le premier facteur est celui de la zone géographique dans laquelle vous habitez… Il n’est pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que vous en consommerez plus à Langres (51), ville la plus froide de France selon ce classement publié par Futura-Sciences qu’à Toulon (83), ville la plus chaude ! Un autre facteur essentiel étant celui de l’isolation ! Encore une fois, si votre maison est considérée comme une passoire thermique, vous allez consommer deux, voire trois fois plus de pellets pour obtenir la même température que dans une maison isolée. « Tes fenêtres en bois, c’est comme si tu chauffais dehors », me dirait ma mère ! Enfin, et là encore rien d’exceptionnel, si vous optez pour 25 °C dans la maison, vous consommerez davantage qu’en réglant le thermostat sur 19 °C, la température de référence.

Passons aux calculs… pas scientifiques !

Chez moi, j’ai fait le petit calcul par curiosité (et peut-être aussi par inquiétude, soyons honnêtes ). En général, on estime qu’une maison bien isolée a besoin d’environ 1 à 1,5 kg de granulés par heure pour maintenir une température agréable de 20 à 22 °C tout l’hiver. Pour ma maison d’approximativement 100 m², cela représente de 100 à 150 kg de pellets par mois, soit 1 à 1,5 tonne sur la saison. Pas si mal, finalement ! Évidemment, tout dépend de la qualité de l’isolation, du climat local (chez moi, en Seine-et-Marne, on sent bien passer les gelées matinales), et surtout du rendement du poêle. Les modèles récents Flamme Verte 7 étoiles dépassent souvent les 90 % de rendement, alors qu’un ancien appareil plafonne à 70 %. En clair, un poêle performant, c’est un peu comme une bonne voiture : il chauffe plus, consomme moins, et ménage votre budget comme vos sacs de pellets.

Type de logement Rendement du poêle Consommation estimée (100 m²) Commentaire Maison bien isolée 90 % et + 1 à 1,5 tonne/an Chauffage principal ou d’appoint très économe Maison moyennement isolée 80 % 2 à 3 tonnes/an Consommation moyenne observée en climat tempéré Maison mal isolée 70 % ou moins 4 à 6 tonnes/an Forte perte de chaleur, rendement faible

Un dernier conseil ? Le stockage, essentiel à une consommation maîtrisée

On ne le répètera jamais assez, le stockage des granulés de bois est absolument capital ! Et, la pire ennemie de vos petits pellets, c’est l’humidité ! Concrètement, si vos pellets sont trop humides, ils chaufferont moins, et vous allez donc alimenter le poêle plus fréquemment ! Pour stocker vos pellets, un seul mot d’ordre : pas d’humidité. Vous devez aussi les stocker sur une palette, ou surélevés par rapport au sol, dans un endroit aéré, et avec des sacs bien fermés… Le moindre accroc, et c’est une pâte visqueuse bonne à jeter que vous retrouverez ! Et vous ? Quelle est votre consommation annuelle de pellets de bois ? Racontez-nous, on adore lire vos témoignages ! Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !