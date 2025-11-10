Quelle est la consommation d’électricité moyenne (par an) d’un poêle à granulés ?

Si vous imaginez que votre poêle à granulés ne vit que d’amour et de sciure compressée, détrompez-vous : il carbure aussi à l’électricité. Ce système de chauffage moderne, plébiscité pour son rendement de 80 à 90 %, fonctionne grâce à un petit apport électrique qui alimente son système d’allumage, de ventilation et de régulation. En moyenne, la consommation électrique annuelle d’un poêle à granulés est d’environ 100 kWh, soit une trentaine d’euros par an. À titre de comparaison, c’est 30 fois moins qu’un radiateur électrique de 1 500 W utilisé 8 h par jour. Autant dire qu’il n’y a pas de quoi affoler votre compteur Linky. Bien sûr, la consommation varie selon le modèle et l’usage : un poêle hydro qui chauffe toute la maison consommera davantage qu’un petit modèle d’appoint dans le salon. Nous vous parlions déjà, dans cet article, du coût de fonctionnement d’un poêle à pellets. Mais qu’en est-il réellement en termes de consommation d’électricité ? Décryptage.

Comprendre sa consommation : puissance, usage et réglages

Comme pour tout appareil électrique, la consommation dépend de plusieurs facteurs : la puissance du poêle (souvent de 8 à 14 kW), la fréquence des allumages, la durée quotidienne d’utilisation, et le type de ventilation. Un poêle ventilé ou hydro consommera un peu plus qu’un modèle étanche, mais garantira une diffusion plus homogène de la chaleur. Chez ma mère, par exemple, son poêle tourne environ six mois par an. Et, elle l’allume deux fois par jour. Résultat : sa consommation tourne autour de 80 à 100 kWh par an, soit une dizaine d’euros par mois tout compris. Et, comme le prix du sac de granulés de 15 kg reste raisonnable, de 3,50 à 4 €, le calcul est vite fait : même avec un long hiver, le poêle à granulés reste imbattable en rapport chaleur/budget.

Exemples de consommation selon le type de poêle

Type de poêle Puissance Conso à l’allumage Conso en fonctionnement Conso annuelle Coût estimé/an Étanche 11 kW 250 W 40 Wh 72,6 kWh 18 € Ventilé 12 kW 300 W 50 Wh 90 kWh 22 € Canalisable 14 kW 300 W 100 Wh 162 kWh 40 € Hydro 15 kW 325 W 125 Wh 199,5 kWh 50 €

D’après ENGIE, un poêle à granulés consomme donc de 35 € à 100 € d’électricité par an. C’est peu, surtout quand on sait qu’il remplace efficacement des radiateurs énergivores. Et, si l’on ajoute la chaleur douce, programmable et silencieuse, on comprend pourquoi il est devenu le chouchou des foyers en quête d’économie et de confort.

Un bon réglage, c’est la clé de l’économie

Pour réduire encore davantage la facture, il suffit d’un peu d’anticipation et de bon sens. Limiter le nombre d’allumages quotidiens, programmer son poêle pour qu’il chauffe uniquement quand on est présent, ou encore vérifier que la maison est bien isolée, ces petits gestes font toute la différence. D’ailleurs, la maintenance régulière (nettoyage du brasier, vidage du bac à cendres, entretien du conduit) permet d’éviter la surconsommation électrique due à un allumage plus long ou à une mauvaise ventilation.

Et, si vous cherchez à aller plus loin, certaines marques proposent désormais des poêles sans électricité, qui fonctionnent par rayonnement naturel : parfaits pour les zones isolées, mais moins réactifs. Alors, entre confort moderne et sobriété énergétique, chacun peut trouver son équilibre ! Et vous, combien consomme votre poêle à granulés chaque hiver ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !