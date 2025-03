Quelle est la température idéale pour un linge propre (sans exploser la facture) ?

À chaque machine, c’est la même question : quelle température choisir ? 20 °C, 30 °C, 40 °C ou même 60 °C ? On pourrait croire que plus l’eau est chaude, plus le linge est propre, mais la réalité est un peu plus subtile. Après plusieurs années d’expérience et d’essais sur mon propre lave-linge, j’ai appris à jongler entre performance et économies d’énergie. Je précise que j’ai remplacé mon vieux lave-linge classé E par un classe A++, plus cher à l’achat, mais avec des sacrées économies à la clé ! Mon cycle favori ? Le mode ECO à 40 °C avec un essorage à 1 400 tours/minute. Mon lave-linge annonce un cycle de 3 h 45, mais en fonction du poids du linge et du degré de salissure, il ajuste automatiquement la durée et termine souvent au bout de 2 heures. Alors, est-il vraiment nécessaire de laver plus chaud ou plus vite ? Faisons le point !

Pourquoi je lave presque tout à 40 °C (et pourquoi ça suffit)

Comme beaucoup, j’ai longtemps pensé que 40 °C était la température idéale pour le lavage du linge quotidien. Et, bonne nouvelle, c’est globalement vrai ! Grâce aux lessives modernes, les cycles à 40 °C nettoient aussi bien qu’à 60 °C pour du linge normalement sale, tout en préservant les couleurs et les fibres des textiles. Résultat ? Un lavage efficace, un linge propre et une consommation d’électricité raisonnable. Le seul moment pour lequel je déroge à cette règle étant le lavage des serviettes de bain ou des draps, avec un lavage à 60 °C obligatoire !

Le lavage à 20 °C : une bonne alternative ?

On entend de plus en plus parler du lavage à 20 °C, notamment pour les économies d’énergie. Et, c’est réel : un cycle à 20 °C consomme beaucoup moins d’électricité qu’un lavage à 30 °C ou 40 °C, car la résistance du lave-linge ne chauffe presque pas l’eau. Mais est-ce efficace ? Eh bien, oui ! Grâce aux nouvelles générations de lessives conçues pour agir à basse température, un lavage à 20 °C peut être aussi performant qu’à 30 °C ou 40 °C pour du linge peu sale et votre facture d’électricité vous remerciera ! Cependant, il ne faut pas tout laver à 20 °C. Les taches grasses, les huiles et certaines bactéries nécessitent une température plus élevée pour être éliminées correctement.

Attention aux cycles courts : une fausse bonne idée

Les programmes 30 minutes express sont tentants : une machine rapide, du linge propre en un temps record… que demander de plus ? Mais, en réalité, ces cycles consomment beaucoup plus d’énergie que les longs lavages ! Pourquoi ? Parce que la résistance doit chauffer l’eau très vite, ce qui sollicite fortement le chauffe-eau et le compteur électrique. De plus, le linge n’a pas réellement le temps de tremper ni d’être bien rincé, ce qui réduit l’efficacité du lavage.

Résultat : on a parfois l'impression que le linge n'est pas aussi frais qu'après un cycle plus long.