Réorganiser son coin bureau, mes conseils pour enfin bosser ailleurs que sur le canapé

Depuis plusieurs années maintenant, je travaille à la maison pour vous écrire toutes sortes d’articles. Un métier passionnant que j’ai débuté par hasard, mais que j’aime par-dessus tout ! Écrire est une passion qui me tient depuis ma plus tendre enfance, et un moyen de me vider la tête ! Cette année, j’ai décidé de réorganiser mon bureau pour m’y sentir encore mieux. Exit le coin de bureau ou la méridienne du canapé, place à un « vrai bureau », comme si je bossais dans une entreprise ! Eh oui, le mois de septembre rime avec rentrée, et pour moi cette année : réorganisation ! Car oui, aujourd’hui, le télétravail est devenu une habitude pour beaucoup, une personne travaillant dans le privé sur cinq selon l’INSEE. Une nouvelle manière de travailler qui exige un espace dédié ! Alors, on oublie l’îlot de cuisine ou le bout de canapé, et on cherche un endroit lumineux, calme, pratique, qui respecte votre confort et votre vie privée, même si là, ce n’est pas toujours facile 😊. Alors, comment organiser, ou réorganiser votre « coin boulot » à la rentrée ? Éléments de réponses dans cet article.

Mobilier malin et déco choisie : la base d’un espace productif

Un bon coin bureau, ce n’est pas forcément un meuble imposant. Un secrétaire mural rabattable, une planche de bois dans une niche ou un bureau dissimulé dans une bibliothèque IKEA peuvent parfaitement remplir leur rôle, tout en se faisant oublier une fois la journée terminée. L’idée est claire : travailler sérieusement, mais sans laisser son job s’inviter dans le salon le soir venu. Pour ma part, c’est un bureau d’angle, sans tiroir pour éviter le bazar, quelques bannettes et une chaise digne de ce nom… Mais, je travaille dans le salon, je ne sais pas travailler isolée de la vie de la maison, ne cherchez pas à comprendre ! Quant à la déco, elle est loin d’être superflue. Une lampe design, une étagère stylée, un pot de fleurs bien choisi peuvent transformer votre coin bureau en un petit cocon inspirant.

Ce qu’il faut retenir pour aménager un bureau efficace :

Voici les principaux éléments à retenir pour un espace dédié au travail dans lequel vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau, ou presque.

Emplacement : au calme, avec lumière naturelle si possible , mais plutôt face à vous pour éviter les reflets dans l’écran du PC

, mais plutôt face à vous pour éviter les reflets dans l’écran du PC Mobilier : discret, malin, modulable (rabattable, encastré, etc.)

Éclairage : privilégiez les lumières chaudes (2 700 à 3 000 K)

Décoration : quelques plantes (aloès, ficus…) pour booster la concentration

Dimensions : plateau de 55 à 80 cm de profondeur, 80 à 170 cm de long

Ergonomie : une assise adaptée à votre fréquence d’utilisation (fauteuil avec accoudoirs pour les longues journées)

Couleurs : le jaune stimule la concentration, le bleu la créativité, le vert la confiance

Ces conseils sont évidemment modulables, comme je vous l’ai dit, je ne sais pas travailler ailleurs que dans le salon !

Lumière, assise, et plantes : les détails qui changent tout

Un coin bureau efficace, c’est avant tout un espace bien éclairé. Multipliez les sources : une suspension générale, une lampe articulée, et pourquoi pas une petite guirlande douce pour l’ambiance. Évitez les lampes fluocompactes à moins de 30 cm : votre rétine vous remerciera. Côté assise, soyez honnête avec vous-même : si vous passez 6 heures par jour devant l’écran, une chaise design ne suffira pas. Optez pour un fauteuil avec têtière, accoudoirs et dossier inclinable, histoire de ne pas collectionner les douleurs cervicales dès octobre.

En revanche, si vous n’y passez qu’un quart d’heure le dimanche soir pour payer vos factures, la chaise du salon fera très bien l’affaire. Et, n’oublions pas les plantes vertes. En plus de dépolluer l’air, elles améliorent la concentration, réduisent le stress et permettent même au cerveau de se « recharger ». Et, vous, seriez-vous prêt à transformer votre coin bureau pour attaquer la rentrée du bon pied ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !