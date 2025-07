Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et c’est aussi valable pour la paillage

Quand on pense paillage, on imagine souvent paille, feuilles mortes ou copeaux de bois. Des classiques efficaces, certes, mais qui manquent parfois de fantaisie… et qui ne sont pas gratuits ! Pourtant, le paillage ne se résume pas à ces trois incontournables. Il existe des alternatives surprenantes, 100 % récup, pour nourrir votre sol, retenir l’humidité et dire adieu aux mauvaises herbes, le tout sans vider votre portefeuille. L’ADEME rappelle d’ailleurs dans ses guides que le paillage est un excellent moyen de réduire l’évaporation de l’eau et de favoriser la biodiversité du sol. Voici donc quelques astuces économiques et écologiques pour pailler votre jardin. C’est parti !

Des objets du quotidien qui protègent vos cultures

Commençons par ce que vous avez sans doute déjà sous la main : du carton brun. Issu des colis ou d’emballages alimentaires, il est facile à découper, humidifier et poser directement au potager. À condition bien sûr d’éviter les encres, agrafes et plastiques. Une fois posé, il freine efficacement les herbes indésirables tout en laissant passer l’air et l’eau. Un excellent point pour vos tomates comme pour vos haies. Autre pépite souvent oubliée : les coquilles de fruits secs (noix, noisettes, amandes…). Après l’apéro ou la pâtisserie, ne les jetez plus : laissez-les sécher, puis déposez-les autour de vos massifs, plantes en pot ou arbustes. Leur résistance en fait un paillis durable et naturel, qui limite aussi le tassement du sol.

Du bureau au jardin : osez le recyclage poétique

Le plus étonnant, peut-être, ce sont les copeaux de crayons. Oui, ceux qu’on produit en aiguisant ses crayons en bois naturel (sans peinture ni plastique). Même s’il est difficile d’en récupérer une grande quantité, ces petits fragments colorés sont parfaits pour les jardinières et les pots de fleurs, où ils apportent une touche décorative tout en jouant leur rôle de paillis. Dans un autre genre, la laine peut faire merveille au jardin. Un vieux pull en pure laine, une écharpe oubliée ou une couverture trouée deviennent, une fois découpés, un paillage très efficace contre le froid et la sécheresse.

En hiver notamment, ce matériau maintient la chaleur du sol et protège les racines fragiles. Et, que dire des poils et plumes d’animaux ? En brossant votre chien ou votre chat, pensez à récupérer les touffes de poils. Même chose pour les plumes d’un vieux coussin. Disposées autour des jeunes plants et humidifiées pour éviter qu’elles ne s’envolent, elles forment un paillage naturel qui peut même repousser certains nuisibles (les taupes) grâce à leur odeur.

Petit tableau pratique des paillages 100 % récup’

Matériau récup’ Utilisation idéale Avantages principaux Carton brun (sans encre ni scotch) Potager, haies Barrière solide contre les herbes, perméable à l’eau Coquilles de fruits secs Pots, massifs, arbustes Résistant, esthétique, bon maintien du sol Copeaux de crayons Jardinières, petits pots Décoratif, biodégradable lentement Laine naturelle (pulls, couvertures) Massifs sensibles, arbres Retient la chaleur, limite l’évaporation Poils et plumes Cultures potagères, jeunes plants Effet répulsif naturel, zéro déchet

Soyons honnêtes : ces paillages originaux n’ont pas toujours l’esthétique d’un jardin de magazine. Si l’apparence vous chagrine, rien ne vous empêche de recouvrir le tout d’une fine couche de paille ou de copeaux décoratifs. L’efficacité reste la même. Alors, parmi ces idées de paillage récup’, laquelle testerez-vous en premier dans votre jardin cet été ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !