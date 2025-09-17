Sous-estimée, l’isolation des conduites d’eau peut vous faire économiser beaucoup cet hiver

Les conduites d’eau ne sont pas souvent prises en compte dans les travaux d’isolation d’un logement. Pourtant, des tuyaux mal isolés entraînent des pertes de chaleur pouvant constituer environ 20 % des besoins énergétiques d’un bâtiment, selon des chiffres de l’ADEME publiés sur le site d’Eco Handicap. Par ailleurs, ils peuvent augmenter significativement la consommation d’énergie et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. Pour réaliser des économies en hiver et réduire l’impact environnemental de votre logement, il est donc fortement conseillé de calorifuger vos tuyaux. L’intervention d’un professionnel n’est généralement pas indispensable pour réaliser cette opération. Il vous suffit de vous munir des outils nécessaires, d’un isolant adapté et de suivre quelques étapes.

Les différentes étapes pour isoler les conduites

Pour commencer, mesurez les tuyaux à isoler en utilisant un mètre ruban. Durant cette étape, focalisez-vous, entre autres, sur la section la plus proche de votre cumulus pour pouvoir conserver plus efficacement la chaleur de l’eau. Ensuite, découpez l’isolant en fonction de la longueur des tuyaux avec des ciseaux ou un cutter. L’idéal est d’opter pour des gaines isolantes pour faciliter la pose. Une fois la découpe terminée, il vous suffit d’insérer les manchons à l’aide de leur partie ouverte et de les fixer avec des colliers de serrage ou, tout simplement, d’un ruban adhésif. Pour que l’isolant reste bien ajusté aux tuyaux, n’hésitez pas à installer des éléments de fixation tous les 30 cm (approximativement).

Des économies d’énergie et d’eau

Si les cumulus sont conçus pour maintenir l’eau chaude à une certaine température avant son utilisation, les conduites ne bénéficient d’aucune isolation. Lors de l’acheminement de l’eau vers un robinet ou un appareil électroménager, tel qu’un lave-vaisselle, d’importantes déperditions de chaleur peuvent donc se produire. En calorifugeant vos tuyaux, vous limitez grandement les pertes et il n’est pas nécessaire de régler votre chauffe-eau à sa température maximale, même lors des grosses vagues de froid. Ce qui vous permet de réduire la consommation d’énergie de votre logement. D’autre part, la mise en place d’isolant limite le gaspillage, dans la mesure où il n’est plus indispensable de laisser couler l’eau dans votre douche pendant plusieurs secondes pour qu’elle atteigne une température correcte. En effet, elle reste relativement chaude dans vos tuyaux et peut être directement utilisée.

Une solution pour éviter l’usure prématurée des tuyaux et du chauffe-eau

Outre les économies d’énergie et d’eau, la mise en place d’isolant vous permet d’éviter le gel de l’eau et donc les blocages qui peuvent entraîner des fuites, voire des ruptures au niveau de vos tuyaux. Concernant votre chauffe-eau, l’isolation des conduites diminue sa charge de travail, les risques de panne ou d’accumulation rapide de sédiments dans le ballon. Pour information, l’installation de gaines isolantes sur les tuyaux de votre logement ne vous permet pas de vous dégager des travaux réguliers d’entretien.

Vos conduites doivent être nettoyées avec du bicarbonate de soude et du vinaigre à une certaine fréquence pour assurer le bon fonctionnement de votre système de plomberie. Votre ballon d'eau chaude, quant à lui, doit être rincé fréquemment pour éliminer les dépôts de sédiments qui peuvent impacter négativement sur ses performances et sa durée de vie.