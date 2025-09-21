Un kit à 30 € pour transformer un sèche-linge à évacuation en appareil à condensation

Marre du tuyau coincé à la fenêtre ? Une solution économique et astucieuse transforme votre vieux sèche-linge à évacuation en modèle à condensation.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 21 septembre 2025
2 minutes de lecture
Installation d'un kit condenseur pour sèche-linge.
Installer un kit condenseur sur n sèche-linge est très simple avec un kit condenseur. Crédit photo : BuySpares (capture d'écran vidéo YouTube)

Il n’y a pas si longtemps, le sèche-linge était l’ennemi juré des compteurs électriques. Certes, il consomme toujours plus que la cafetière du matin, mais les progrès technologiques l’ont rendu plus raisonnable. Chez moi, j’ai actuellement un sèche-linge à condensation. Cependant, pendant plus de vingt ans, j’ai jonglé avec ce fameux tuyau à coincer dans une fenêtre quand j’étais en appartement, puis à faire sortir dans l’appentis une fois devenue propriétaire. Car oui, le sèche-linge à évacuation, même s’il reste le moins cher du marché, impose quelques contraintes bien connues. Mais, saviez-vous qu’avec une petite astuce à moins de 30 €, vous pouvez le transformer en modèle à condensation ? Ce fameux kit condenseur universel intrigue… et je vais vous expliquer pourquoi il mérite votre attention.

Les inconvénients d’un sèche-linge à évacuation

Les sèche-linges à évacuation sont devenus rares, mais certains modèles tiennent encore la corde, principalement pour leur simplicité. Le principe est basique : une résistance chauffe l’air, qui traverse le tambour rempli de linge humide, puis l’air gorgé d’eau est évacué vers l’extérieur via une gaine. Pour cela, il faut absolument une ouverture dédiée, car attention : interdiction formelle de le brancher sur un conduit de poêle ou une VMC ! Les avantages sont clairs : pas de bac à vider ni de condenseur à entretenir, un prix d’achat plus bas, et des cycles souvent plus courts. Mais, les inconvénients pèsent lourd dans la balance : il faut un emplacement avec aération directe, et la consommation d’électricité est deux à trois fois supérieure à celle des sèche-linge modernes à pompe à chaleur. Néanmoins, tout le monde n’a pas toujours le choix, et l’évacuation reste le plus abordable ! Certains modèles de sèche-linge ultra-moderne peuvent dépasser les 1 000 € !

Un kit condenseur pour sèche-linge.
Il est possible de transformer votre sèche-linge à évacuation en modèle à condensation avec un kit. Crédit photo : capture d’écran client Amazon

Comment transformer un sèche-linge à évacuation en sèche-linge à condensation ?

Eh oui, si vous souhaitez profiter d’un sèche-linge à condensation avec votre appareil à évacuation, c’est possible ! Et, c’est ici que le kit condenseur universel entre en scène. Imaginons que vous déménagiez dans une maison sans ouverture adaptée, ou que vous rêviez de récupérer l’eau déminéralisée de votre sèche-linge pour arroser vos plantes vertes ou lisser vos cheveux.

Dans ce cas, ce petit accessoire malin est la solution. Il se présente comme une gaine extensible, reliée à un boîtier qui condense la vapeur d’eau en liquide. Concrètement, l’air chaud et humide du sèche-linge est dirigé vers ce boîtier, où il se transforme en eau. Après chaque cycle, il vous suffit de vider le bac. Simple, pratique et économique : on change de système sans changer d’appareil.

La cuve ou l'eau se condense.
Un kit condenseur pour évacuer l’eau d’un sèche-linge. Crédit photo : eSpares France (capture d’écran vidéo YouTube)

Comment installer un kit condenseur ?

Pas besoin d’un diplôme en plomberie ni de sortir la boîte à outils de compétition. Pour l’installation, commencez par vérifier que votre tuyau d’évacuation est propre, sans peluches coincées, l’occasion de le remplacer peut-être ? Ensuite, connectez ce tuyau au boîtier du kit condenseur à l’aide de l’adaptateur fourni. Une main à l’intérieur du tuyau, l’autre sur l’adaptateur, et on tourne doucement pour clipser le tout. Le petit plus malin : remplir le boîtier avec de l’eau froide et quelques glaçons avant de lancer le cycle.

Infographie : l'astuce du kit condenseur pour transformer votre sèche-linge à évacuation.
Infographie : l’astuce du kit condenseur pour transformer votre sèche-linge à évacuation. Crédit infographie : neozone.org

Cela améliore l’efficacité de la condensation. Une fois le linge sec et moelleux, il ne vous reste qu’à vider le bac. Voilà, votre bon vieux sèche-linge à évacuation joue désormais dans la cour des modèles à condensation ! Alors, seriez-vous prêt à tenter l’expérience du kit condenseur universel pour donner une seconde jeunesse à votre sèche-linge à évacuation ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Meilleure Vente n° 1
SPARES2GO Kit universel de condensateur de tuyau de ventilation pour sèche-linge avec 3 adaptateurs (1,2 m)
SPARES2GO Kit universel de condensateur de tuyau de ventilation pour sèche-linge avec 3 adaptateurs (1,2 m)
  • SPARES2GO Kit de condensateur de tuyau de ventilation pour sèche-linge
20,99 EUR Amazon Prime
Acheter sur Amazon

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 21 septembre 2025
2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page