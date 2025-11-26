Un lecteur nous explique comment il a divisié sa facture de chauffage par 3 (ou plus)

5 erreurs que tout le monde fait avec son chauffage Chauffer toute la maison au lieu des pièces où l’on vit vraiment

Monter le chauffage « pour aller plus vite »

Laisser les volets ouverts la nuit

Oublier les portes ouvertes entre pièces chaudes et froides

Chauffer quand on dort ou quand la maison est vide

Après avoir publié plusieurs articles sur les économies d’énergie pour NeozOne, j’ai reçu un message inattendu. Un manifeste. Un vrai. Signé Jean Debon, intitulé Manifeste d’Économie d’Énergie Chauffage. Dans un pays où le chauffage représente en moyenne 66 % de la consommation énergétique d’un foyer, comme le rappelle l’ADEME, un texte qui promet de diviser la facture par trois attire forcément l’attention. Cette réflexion rejoint aussi les recommandations de France Rénov’ concernant la maîtrise de l’énergie dans les logements. Loin des solutions coûteuses, ce manifeste propose une autre voie : chauffer moins, chauffer mieux, et surtout… réfléchir notre confort autrement. Et, comme ce texte m’a été adressé directement, j’ai eu envie de partager ces idées avec vous. C’est parti !

Chauffer les bonnes pièces, plutôt que toute la maison

Le premier conseil est d’une simplicité désarmante : inutile de chauffer la salle de bains à 22 °C si on n’y passe que 10 minutes. Selon l’ADEME, baisser la température d’un seul degré permet déjà d’économiser 7 % sur la facture. Notre lecteur suggère donc de se concentrer sur les espaces réellement vécus : séjour, bureau, chambre… et de laisser les zones de passage dans le « frais raisonnable ». Ce conseil, je l’applique déjà, j’ai même installé un petit radiant sous mon bureau, pour chauffer uniquement mon espace travail, et non pas la totalité du salon la journée !

Suivre le rythme naturel de la journée

Ce conseil-là est presque poétique : caler son chauffage sur la lumière. Le matin, on « casse le froid ». En d’autres termes, on pousse quelque peu le chauffage, le temps de se réchauffer, sans oublier le pull en polaire ou le pyjama en pilou ! L’après-midi, on laisse une flambée ou une montée progressive réchauffer les murs. Dans mon cas, j’allume mon poêle à bois vers 17 h 30, pour une soirée au chaud, sans tirer sur la chaudière. Le soir, on ralentit. De toute façon, la nuit, notre corps n’a pas besoin d’une maison tropicale pour dormir. Néanmoins, on opte pour une couette bien chaude pour une nuit confortable ! En gros : on chauffe quand on vit, pas lorsque l’on dort. Simple et génial.

Les clés du manifeste : 5 principes qui changent tout

Diversifier ses énergies selon les moments

Utiliser les chauffages d’appoint uniquement en cas de besoin réel

Fermer les portes pour garder la chaleur dans les bonnes pièces . Chez moi toutes les chambres sont fermées la journée et chauffées à 17 °C.

. Chez moi toutes les chambres sont fermées la journée et chauffées à 17 °C. Privilégier habits chauds, plaids, chaussettes épaisses, et là j’en connais un rayon, je suis notamment une adepte des vêtements thermiques ! J’en ai même fait un guide pratique pour les frileux !

Réduire l’éclairage et laisser entrer le soleil

Fermer les volets et les stores dès la nuit tombée, pour conserver la chaleur à l’intérieur !

Pourquoi ce manifeste mérite vraiment qu’on s’y attarde ?

Son véritable intérêt n’est pas seulement dans les gestes qu’il propose, même s’ils fonctionnent, mais dans sa philosophie ! « L’économie d’énergie n’est pas un sacrifice, c’est une liberté retrouvée. » Il rappelle que nos habitudes, bien plus que nos appareils, façonnent nos factures. Et, surtout : il redonne du sens à l’idée de confort intelligent, celui qui ne brûle ni notre portefeuille… ni la planète. Une vision qui rejoint parfaitement l’approche de l’ADEME et du ministère : sobriété, efficacité, bon sens. Un trio gagnant dont on avait clairement besoin cet hiver. Et vous : lequel de ces gestes adopteriez-vous en premier pour alléger votre facture de chauffage ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !