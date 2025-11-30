Un simple ajustement du compteur Linky pour réduire sa facture d’électricité

5 faits essentiels à retenir 95 % des foyers français possèdent un Linky fin 2025.

Un surdimensionnement de 3 kVA coûte environ 45 € de trop par an.

56 % des puissances analysées par Octopus Energy étaient incorrectes.

Les refus de Linky entraînent désormais des pénalités annuelles.

L’ANSES confirme des niveaux d’ondes très faibles et sans danger.

À la fin de l’année 2025, 95 % des foyers français sont équipés d’un compteur Linky, comme le rappelle UFC-Que Choisir. Pourtant, beaucoup ignorent encore que ce petit boîtier vert pomme peut leur faire économiser plusieurs dizaines d’euros par an à condition d’utiliser le bon réglage. Chez moi, en Seine-et-Marne, je surveille toujours ma consommation électrique sur mon application avec une vigilance presque excessive. Une mauvaise expérience passée m’a fait tomber dans la paranoïa électrique : une facture de régulation de plus de 2 000 € à cause de fenêtres « passoires » et de chauffage excessif. C’était il y a 15 ans, mais le traumatisme est resté ! En réalité, j’ai découvert que mon compteur était réglé… n’importe comment ! Depuis, j’ai le Linky, et j’ai déjà appliqué quelques astuces proposées dans cet article. . Mais je n’avais jamais exploré cette astuce ou plutôt ce réglage et c’est pourtant très rentable. Décryptage.

Comprendre le réglage oublié : la puissance du compteur

C’est un détail que beaucoup négligent : la puissance souscrite, exprimée en kVA, qui détermine le prix de l’abonnement. En clair, plus la puissance est élevée, plus on paie cher chaque année. En effet, un simple surdimensionnement de 3 kVA peut coûter 45 € de trop par an. Le problème, c’est que la majorité d’entre nous souscrit une puissance « au hasard », souvent trop haute par peur de faire disjoncter en lançant le four, le lave-linge et le sèche-cheveux en même temps. Résultat : un abonnement inutilement gonflé, et un budget qui s’évapore en silence. Pourtant, Linky mesure précisément la consommation réelle du foyer. Ce n’est pas une estimation : c’est du factuel, du mesuré, du concret. On peut donc connaître exactement la puissance réellement utilisée, et ajuster la puissance souscrite en conséquence.

Optimiser la puissance : une manipulation simple qui rapporte

Certaines solutions comme l’outil gratuit proposé par Octopus Energy analysent les données Linky pour indiquer la puissance optimale. Selon leurs premiers retours, 56 % des utilisateurs avaient une puissance trop élevée. Et c’est là que Linky devient vraiment utile : il montre noir sur blanc si la puissance actuelle est juste ou totalement disproportionnée. En réajustant la puissance via votre espace client, vous économisez en moyenne 45 € par an, sans rien changer à vos habitudes. Ou peut-être juste d’éviter de faire tourner tous vos appareils en même temps ! En effet, un bon calibrage peut aussi éviter les mauvaises surprises en fin d’année : les ajustements automatiques sur les abonnements surdimensionnés sont fréquents. Et, au passage, vous pouvez aussi éviter les frais désormais facturés aux personnes qui refusent encore Linky.

Comment vérifier si votre puissance est adaptée ?

Ouvrez votre espace Enedis et consultez votre puissance maximale atteinte .

. Comparez-la à votre puissance souscrite : si l’écart dépasse 2 à 3 kVA, vous payez trop.

Vérifiez vos pics de consommation en hiver (c’est là que tout se joue).

Ajustez la puissance directement depuis votre espace client.

Surveillez durant un mois si la nouvelle puissance est suffisante.

Le saviez-vous ? Selon une étude de l’ANSES, les compteurs Linky génèrent des niveaux d’ondes très faibles, largement en dessous des limites sanitaires.

Un geste simple pour une économie immédiate

En optimisant la puissance de mon propre compteur, j’ai réalisé que je payais un peu trop « par précaution ». Depuis l’ajustement, je n’ai pas déploré de disjonction intempestive, et ma facture a légèrement baissé. Rien de spectaculaire, mais dans une période où chaque euro compte, c’est toujours bon à prendre. Et vous, vous êtes certain que votre Linky est réglé correctement ou vous pourriez économiser quelques euros sans effort ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !