Un spécialiste de la sobriété énergétique dévoile 5 astuces pour garder sa maison au frais

Canicule, soleil écrasant, facture qui grimpe… Et si on misait sur 5 gestes simples et efficaces pour garder la fraîcheur chez soi ?

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 16 août 2025
0 3 minutes de lecture
Mise en route de la climatisation.
Comment limiter l'utilisation de la climatisation lors de fortes chaleurs ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

En 2025, entre les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et les prix de l’électricité qui continuent leur ascension, garder son logement frais est devenu un véritable sport… sans air conditionné. La tentation d’allumer la climatisation est grande, mais saviez-vous qu’une clim mobile peut consommer jusqu’à 50 fois plus qu’un ventilateur ? C’est ce que révèle Watt Watchers, le programme national de sobriété énergétique. Et, comme j’aime bien tenir mes sources, je peux vous dire que ces conseils sont issus de données solides, recoupées avec les recommandations officielles de l’ADEME. Voici cinq astuces concrètes pour garder votre intérieur au frais, sans faire flamber la facture. C’est parti.

Ventiler au bon moment

Ouvrir les fenêtres à midi, c’est comme vouloir se rafraîchir en s’asseyant dans un sauna : inefficace. La bonne méthode, c’est d’aérer tôt le matin, tard le soir ou la nuit, et de créer un effet « cheminée » en ouvrant des fenêtres en bas et en haut du logement. Un détail qui change tout : laisser 1 à 2 cm sous les portes pour favoriser la circulation de l’air. Sans une ventilation adaptée, votre consommation peut grimper de 20 à 120 % en appartement rien que pour compenser la chaleur accumulée.

Une fenêtre ouverte.
Ventiler en ouvrant ses fenêtres tôt le matin pour apporter un peu de fraicheur. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Limiter les apports internes de chaleur

Votre ordinateur portable, vos plaques de cuisson et même vos vieilles ampoules halogènes, tous produisent de la chaleur. Résultat : votre intérieur devient une cocotte-minute énergétique. Couper les veilles inutiles, éviter de cuisiner en pleine journée et décaler le lave-linge ou le sèche-linge après 22 h peuvent vraiment faire la différence. Et, si vous n’êtes pas encore passé aux ampoules LED, c’est le moment : elles chauffent beaucoup moins et consomment bien moins d’électricité.

Empêcher la chaleur d’entrer

Plus de 60 % de la chaleur estivale passe par les fenêtres. Oui, ces mêmes fenêtres qui vous donnent une si belle vue sur votre jardin grillé par le soleil. Fermer volets et rideaux peut déjà faire baisser la température de 3 à 5 °C, mais il est conseillé d’aller plus loin. Les volets micro-ajourés, par exemple, bloquent le rayonnement solaire tout en laissant passer la lumière, réduisant jusqu’à 60 % les besoins en climatisation. On peut aussi opter pour des films réfléchissants qui renvoient 80 % des rayons ou des rideaux thermiques qui limitent les apports de 25 à 30 %.

Fermer ses volets en journée.
Fermer ses volets en journée pour limiter la prolifération de la chaleur. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Végétaliser pour refroidir naturellement

Les plantes ne servent pas qu’à faire joli sur Instagram. Un arbre mature peut évaporer 450 litres d’eau par jour, soit l’équivalent de cinq climatiseurs fonctionnant 20 heures d’affilée. Installer une pergola végétalisée, un brise-soleil couvert de plantes ou même une façade végétale aide à rafraîchir l’air ambiant et à lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Isoler pour un confort d’été durable

On pense souvent à l’isolation pour l’hiver, mais en été, elle peut réduire jusqu’à 50 % des apports de chaleur. L’isolation des murs par l’extérieur supprime les ponts thermiques et améliore l’inertie thermique. Côté toit, peindre en blanc ou utiliser un revêtement réfléchissant sur une toiture plate peut significativement limiter la montée en température. Pour ceux qui veulent pousser plus loin, la laine de bois est un matériau biosourcé particulièrement efficace contre la chaleur.

Infographie : 5 astuces simples et efficaces pour garder son logement frais sans faire exploser sa facture d’électricité.
Infographie : 5 astuces simples et efficaces pour garder son logement frais sans faire exploser sa facture d’électricité. Crédit infographie : neozone.org

Sobriété énergétique et canicule : un duo gagnant

En appliquant ces cinq gestes, on peut considérablement réduire ses besoins en climatisation, donc sa facture, tout en améliorant son confort. Et, la bonne nouvelle, c’est que ce sont des investissements (ou des habitudes) qui serviront aussi en hiver pour limiter les pertes de chaleur. Alors, seriez-vous prêt à passer l’été au frais… sans faire exploser votre budget énergie ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Source
wattwatchers.fr
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 16 août 2025
0 3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page