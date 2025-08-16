Un spécialiste de la sobriété énergétique dévoile 5 astuces pour garder sa maison au frais

En 2025, entre les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et les prix de l’électricité qui continuent leur ascension, garder son logement frais est devenu un véritable sport… sans air conditionné. La tentation d’allumer la climatisation est grande, mais saviez-vous qu’une clim mobile peut consommer jusqu’à 50 fois plus qu’un ventilateur ? C’est ce que révèle Watt Watchers, le programme national de sobriété énergétique. Et, comme j’aime bien tenir mes sources, je peux vous dire que ces conseils sont issus de données solides, recoupées avec les recommandations officielles de l’ADEME. Voici cinq astuces concrètes pour garder votre intérieur au frais, sans faire flamber la facture. C’est parti.

Ventiler au bon moment

Ouvrir les fenêtres à midi, c’est comme vouloir se rafraîchir en s’asseyant dans un sauna : inefficace. La bonne méthode, c’est d’aérer tôt le matin, tard le soir ou la nuit, et de créer un effet « cheminée » en ouvrant des fenêtres en bas et en haut du logement. Un détail qui change tout : laisser 1 à 2 cm sous les portes pour favoriser la circulation de l’air. Sans une ventilation adaptée, votre consommation peut grimper de 20 à 120 % en appartement rien que pour compenser la chaleur accumulée.

Limiter les apports internes de chaleur

Votre ordinateur portable, vos plaques de cuisson et même vos vieilles ampoules halogènes, tous produisent de la chaleur. Résultat : votre intérieur devient une cocotte-minute énergétique. Couper les veilles inutiles, éviter de cuisiner en pleine journée et décaler le lave-linge ou le sèche-linge après 22 h peuvent vraiment faire la différence. Et, si vous n’êtes pas encore passé aux ampoules LED, c’est le moment : elles chauffent beaucoup moins et consomment bien moins d’électricité.

Empêcher la chaleur d’entrer

Plus de 60 % de la chaleur estivale passe par les fenêtres. Oui, ces mêmes fenêtres qui vous donnent une si belle vue sur votre jardin grillé par le soleil. Fermer volets et rideaux peut déjà faire baisser la température de 3 à 5 °C, mais il est conseillé d’aller plus loin. Les volets micro-ajourés, par exemple, bloquent le rayonnement solaire tout en laissant passer la lumière, réduisant jusqu’à 60 % les besoins en climatisation. On peut aussi opter pour des films réfléchissants qui renvoient 80 % des rayons ou des rideaux thermiques qui limitent les apports de 25 à 30 %.

Végétaliser pour refroidir naturellement

Les plantes ne servent pas qu’à faire joli sur Instagram. Un arbre mature peut évaporer 450 litres d’eau par jour, soit l’équivalent de cinq climatiseurs fonctionnant 20 heures d’affilée. Installer une pergola végétalisée, un brise-soleil couvert de plantes ou même une façade végétale aide à rafraîchir l’air ambiant et à lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Isoler pour un confort d’été durable

On pense souvent à l’isolation pour l’hiver, mais en été, elle peut réduire jusqu’à 50 % des apports de chaleur. L’isolation des murs par l’extérieur supprime les ponts thermiques et améliore l’inertie thermique. Côté toit, peindre en blanc ou utiliser un revêtement réfléchissant sur une toiture plate peut significativement limiter la montée en température. Pour ceux qui veulent pousser plus loin, la laine de bois est un matériau biosourcé particulièrement efficace contre la chaleur.

Sobriété énergétique et canicule : un duo gagnant

En appliquant ces cinq gestes, on peut considérablement réduire ses besoins en climatisation, donc sa facture, tout en améliorant son confort. Et, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des investissements (ou des habitudes) qui serviront aussi en hiver pour limiter les pertes de chaleur.