Une astuce de grand-mère pour faire venir toute l’année les mésanges dans votre jardin

Une simple pièce de 5 centimes dans une baignoire à oiseaux peut faire toute la différence : elle maintient l’eau propre et garde vos mésanges en pleine forme !

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 26 octobre 2025
3 minutes de lecture
Un oiseau posé sur un muret.
Est-il judicieux ou non de nourrir les oiseaux toute l'année ? Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

En automne, puis en hiver, je nourris les « oiseaux du ciel », ceux qui passent par mon jardin, et qui savent parfaitement où trouver des graines. En effet, même si je n’y croyais pas trop au départ, depuis que j’ai installé la mangeoire Birdfy en bambou avec caméra solaire. Mes matinées sont rythmées par le ballet des moineaux, des rouges-gorges et de quelques mésanges charbonnières qui viennent picorer sur ma terrasse. Lors d’une visite chez ma mère, j’ai constaté qu’elle avait installé une baignoire pour les oiseaux ! Devant mon regard interrogateur, elle m’a expliqué que les oiseaux devaient se laver, même en hiver, pour pouvoir continuer de voler ! Intriguée, j’ai creusé le sujet, et l’entretien du plumage est vital pour les oiseaux : il leur permet de voler, de se protéger du froid et de rester étanches. Bref, sans un plumage propre, impossible de batifoler dans les airs. En creusant davantage mes recherches, j’ai aussi découvert une petite astuce avec une pièce de 5 ou 10 centimes. Alors, pourquoi installer un bain d’oiseaux dans votre jardin ? Réponses dans cet article.

Pourquoi les mésanges ont-elles besoin d’un bain d’eau propre ?

Un bain d’oiseaux, ce n’est pas juste un point d’eau pour s’abreuver. C’est une vraie salle de bain à ciel ouvert, indispensable à leur santé. En se baignant, les oiseaux éliminent les poussières, les parasites, et entretiennent leurs plumes pour conserver une bonne isolation thermique. Installer une baignoire à oiseaux dans son jardin, c’est donc un geste concret pour la biodiversité : cela aide ces petits acrobates à passer l’hiver dans de meilleures conditions. Mais attention ! Si l’eau n’est pas changée régulièrement, le bain peut vite devenir une soupe à microbes. En optant pour cet accessoire, vous vous engagez ainsi à le conserver propre pour éviter l’effet contre-productif, évidemment. Pour aller encore plus loin, redécouvrez cet article consacré à l’invention de nichoirs pour fenêtres !

Un oiseau prend un bain et une pièce de 5 cts en cuivre.
Il est utile de placer une pièce en cuivre dans le bain des oiseaux car cette matière a des propriétés antimicrobiennes. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock / M. Moignet pour NeozOne

L’astuce insolite de la pièce de 5 centimes

Heureusement, une astuce toute simple circule dans les revues de jardinage ainsi que dans le bain d’oiseaux de ma maman : glisser une pièce de 5 ou 10 centimes dans la baignoire. Pourquoi ? Parce qu’elle est en cuivre et que cette matière agit comme un antibactérien naturel. Ce métal ralentit le développement des algues et des germes, empêchant l’eau de verdir ou de sentir le marécage. Ce n’est pas de la magie, c’est de la chimie ! D’ailleurs, le cuivre est utilisé depuis l’Antiquité pour ses propriétés antimicrobiennes. Bien sûr, il faut tout de même renouveler l’eau tous les deux à trois jours, mais la pièce permet d’espacer un peu les nettoyages tout en gardant une eau claire. Et, pour maximiser l’effet, privilégiez une pièce ancienne, plus riche en cuivre que les versions récentes.

Quelques conseils pratiques pour un bain d’oiseaux parfait

Comme je vous l’expliquais dans cet article, aidée des conseils de la Ligue De Protection des Oiseaux, nourrir les oiseaux en hiver est une excellente idée ! Mais, concernant le bain, il y a quelques règles à respecter :

  • Changez l’eau tous les deux ou trois jours, surtout en été.
  • Nettoyez le bain avec du vinaigre blanc et une brosse, jamais avec de l’eau de Javel.
  • Placez la coupelle à l’ombre pour éviter les algues.
  • Ajoutez une pièce de cuivre (5 ou 10 centimes) pour limiter les bactéries.
  • Ne dépassez pas 5 cm de hauteur d’eau : c’est suffisant pour que les oiseaux s’y ébattent sans danger.

Et surtout, une fois le printemps revenu, comme je l’indiquais dans cet article : on arrête de nourrir les oiseaux ! Ils doivent se débrouiller seuls et retrouver leur instinct naturel.

Des oiseaux dans une grande coupelle d'eau.
Les oiseaux ont besoin d’eau pour se dépoussiérer et se déparasiter. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Un petit geste qui fait chanter les mésanges toute l’année

Installer une baignoire à oiseaux dans son jardin, c’est un peu comme proposer un spa à ses visiteurs ailés. Cela ne coûte presque rien, mais cela contribue énormément à leur bien-être et à celui de ceux qui les observent, comme moi depuis ma fenêtre à Réau. Alors, la prochaine fois que vous changez l’eau du bain, glissez-y une petite pièce de cuivre : vos mésanges vous remercieront en chansons, même au cœur de l’hiver. Alors, avez-vous déjà testé cette astuce pour garder vos bains d’oiseaux propres et accueillants ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 26 octobre 2025
3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page