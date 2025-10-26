Une astuce de grand-mère pour faire venir toute l’année les mésanges dans votre jardin

En automne, puis en hiver, je nourris les « oiseaux du ciel », ceux qui passent par mon jardin, et qui savent parfaitement où trouver des graines. En effet, même si je n’y croyais pas trop au départ, depuis que j’ai installé la mangeoire Birdfy en bambou avec caméra solaire. Mes matinées sont rythmées par le ballet des moineaux, des rouges-gorges et de quelques mésanges charbonnières qui viennent picorer sur ma terrasse. Lors d’une visite chez ma mère, j’ai constaté qu’elle avait installé une baignoire pour les oiseaux ! Devant mon regard interrogateur, elle m’a expliqué que les oiseaux devaient se laver, même en hiver, pour pouvoir continuer de voler ! Intriguée, j’ai creusé le sujet, et l’entretien du plumage est vital pour les oiseaux : il leur permet de voler, de se protéger du froid et de rester étanches. Bref, sans un plumage propre, impossible de batifoler dans les airs. En creusant davantage mes recherches, j’ai aussi découvert une petite astuce avec une pièce de 5 ou 10 centimes. Alors, pourquoi installer un bain d’oiseaux dans votre jardin ? Réponses dans cet article.

Pourquoi les mésanges ont-elles besoin d’un bain d’eau propre ?

Un bain d’oiseaux, ce n’est pas juste un point d’eau pour s’abreuver. C’est une vraie salle de bain à ciel ouvert, indispensable à leur santé. En se baignant, les oiseaux éliminent les poussières, les parasites, et entretiennent leurs plumes pour conserver une bonne isolation thermique. Installer une baignoire à oiseaux dans son jardin, c’est donc un geste concret pour la biodiversité : cela aide ces petits acrobates à passer l’hiver dans de meilleures conditions. Mais attention ! Si l’eau n’est pas changée régulièrement, le bain peut vite devenir une soupe à microbes. En optant pour cet accessoire, vous vous engagez ainsi à le conserver propre pour éviter l’effet contre-productif, évidemment. Pour aller encore plus loin, redécouvrez cet article consacré à l’invention de nichoirs pour fenêtres !

L’astuce insolite de la pièce de 5 centimes

Heureusement, une astuce toute simple circule dans les revues de jardinage ainsi que dans le bain d’oiseaux de ma maman : glisser une pièce de 5 ou 10 centimes dans la baignoire. Pourquoi ? Parce qu’elle est en cuivre et que cette matière agit comme un antibactérien naturel. Ce métal ralentit le développement des algues et des germes, empêchant l’eau de verdir ou de sentir le marécage. Ce n’est pas de la magie, c’est de la chimie ! D’ailleurs, le cuivre est utilisé depuis l’Antiquité pour ses propriétés antimicrobiennes. Bien sûr, il faut tout de même renouveler l’eau tous les deux à trois jours, mais la pièce permet d’espacer un peu les nettoyages tout en gardant une eau claire. Et, pour maximiser l’effet, privilégiez une pièce ancienne, plus riche en cuivre que les versions récentes.

Quelques conseils pratiques pour un bain d’oiseaux parfait

Comme je vous l’expliquais dans cet article, aidée des conseils de la Ligue De Protection des Oiseaux, nourrir les oiseaux en hiver est une excellente idée ! Mais, concernant le bain, il y a quelques règles à respecter :

Changez l’eau tous les deux ou trois jours, surtout en été.

Nettoyez le bain avec du vinaigre blanc et une brosse, jamais avec de l’eau de Javel.

Placez la coupelle à l’ombre pour éviter les algues.

Ajoutez une pièce de cuivre (5 ou 10 centimes) pour limiter les bactéries.

Ne dépassez pas 5 cm de hauteur d’eau : c’est suffisant pour que les oiseaux s’y ébattent sans danger.

Et surtout, une fois le printemps revenu, comme je l’indiquais dans cet article : on arrête de nourrir les oiseaux ! Ils doivent se débrouiller seuls et retrouver leur instinct naturel.

Un petit geste qui fait chanter les mésanges toute l’année

Installer une baignoire à oiseaux dans son jardin, c'est un peu comme proposer un spa à ses visiteurs ailés. Cela ne coûte presque rien, mais cela contribue énormément à leur bien-être et à celui de ceux qui les observent, comme moi depuis ma fenêtre à Réau. Alors, la prochaine fois que vous changez l'eau du bain, glissez-y une petite pièce de cuivre : vos mésanges vous remercieront en chansons, même au cœur de l'hiver.