Une astuce géniale pour fabriquer un frigo enterré, avec un tambour de machine à laver

Vous avez une vieille machine à laver, un peu de terre, et des légumes à stocker ? Bonne nouvelle : vous êtes à deux doigts de fabriquer un réfrigérateur souterrain 100 % gratuit et écoresponsable, comme l’explique Marion Bredel sur le blog Ortiellerie. Je ne pense pas que mon mari apprécierait de trouver ce type de déchets dans le jardin ! Néanmoins, ce peut être une idée sympa pour recycler un vieux tambour de lave-linge. Oui, vous avez bien lu, et le principe est plutôt simple : on enterre un tambour pour en faire un silo à légumes. Ce système ingénieux permet de garder les carottes, les panais, les châtaignes et autres tubercules au frais, sans une once d’électricité. Et franchement, c’est plus simple que de construire une cave ou de transformer votre garage en potager. L’article initial paru sur l’Ortiellerie a suscité quelques commentaires, et Justine a bien résumé l’idée : « ma cave est trop humide… je vais en parler à Monsieur » ! Découverte.

Un frigo dans la terre, pour quoi faire ?

Au départ, cette idée peut faire sourire. Enterrer un tambour de machine à laver, sérieusement ? Et pourtant, le résultat est redoutablement efficace. Ce petit frigo naturel permet de conserver les vitamines des légumes, tout en les protégeant des rongeurs et des variations de température. C’est notamment le cas, lorsque la cave est humide, trop chaude en été, trop froide en hiver. En adoptant ce système, les carottes restent fermes pendant des mois, et même les châtaignes survivent tout l’hiver (avec une astuce bonus : 48 h de trempette avant stockage, comme l’a partagé Marion dans les commentaires). Et, pour répondre au commentaire de Picard : non, les petites bêtes ne rentrent pas, même avec les trous du tambour, sauf si vous y laissez un pot de confiture ouvert, bien sûr.

Où et comment l’installer ?

L’idéal, c’est de l’enterrer près de la maison, dans une zone ensoleillée (pour éviter l’humidité) et sans plantation. Et si vous pensez, comme Caroline, devoir tout démonter, pas de panique : il suffit de garder uniquement le tambour intérieur, celui qui est ajouré, et qui laisse respirer vos légumes tout en les protégeant. Ensuite, on creuse un trou un peu plus profond que le tambour, on ajoute 10 cm de sable ou de gravier au fond (et éventuellement un géotextile). On dépose ensuite le tambour à la verticale, ouverture vers le haut. L’ouverture doit affleurer le sol pour qu’on puisse facilement l’atteindre. Pour les fermetures, Marion recommande un tambour à ouverture par le dessus, beaucoup plus pratique que les modèles coulissants. Recouvrez enfin le tout de terre, puis de paille ou d’une bâche l’hiver venu.

Ce qu’on peut y stocker (et comment).

Avant d’y plonger vos légumes, un petit mode d’emploi s’impose :

Déposer un lit de paille au fond du tambour

Enlever un maximum de terre sur les légumes à stocker

Privilégier les légumes racines : carottes, panais, betteraves, pommes de terre

Pour les châtaignes : les faire tremper 48 h pour éviter qu’elles soient « verreuses »

Éviter les légumes trop fragiles comme courgettes ou tomates

comme courgettes ou tomates Fermer avec un couvercle en bois, ou un vieux bac retourné

Penser à couvrir avec de la paille ou une bâche pour l’isolation

Et non Sabine, on ne stocke pas la viande, le yaourt ou le fromage directement là-dedans ! Pour ça, il existe des alternatives comme le frigo du désert, plus adapté à des denrées sensibles.

Une idée rustique… mais diablement efficace

Deux ans après avoir enterré son tambour, Marion l’affirme : c’est l’un des bricolages les plus utiles réalisés. L’entretien est quasi nul, et l’accès reste facile, même quand il pleut. Et comme le dit si bien une lectrice du blog : pas mal l’idée du tambour… mon père, lui, utilisait une jarre en terre cuite ! Comme quoi, ce genre d’astuce n’est pas si nouveau, mais elle revient au goût du jour avec le bon sens des temps passés.

Simple, malin, et totalement zéro déchet. D’autres idées pour fabriquer un réfrigérateur original et écolo, rendez-vous sur notre article dédié. Et vous, seriez-vous prêt à recycler un tambour de machine à laver pour garder vos légumes au frais tout l’hiver ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .