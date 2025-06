Une astuce redoutablement efficace pour éloigner les moustiques et les guêpes

Chaque été, c’est le même rituel : nappe dehors, citronnade maison, chips sur la table… et en bonus, une horde de moustiques prêts à se taper l’apéro avec nous. Heureusement, il existe des solutions naturelles et astucieuses pour profiter d’un barbecue ou d’un pique-nique sans se transformer en buffet vivant. Et non, ça ne coûte pas une fortune ! Avec quelques huiles essentielles, un brin de déco citronnée et deux ou trois astuces vestimentaires bien pensées, on peut faire fuir tout ce petit monde sans avoir à dégainer l’artillerie chimique. Envie de passer vos repas d’été sans bourdonnements dans les oreilles ? Je vous explique tout !

Entre citronnelle et clous de girofle, la déco devient répulsive

Commençons par la base : l’ambiance olfactive. Pour les moustiques, certaines odeurs sont rédhibitoires, tant mieux, ce sont souvent celles qu’on adore ! La citronnelle, l’eucalyptus, la lavande ou encore le géranium rosat peuvent vraiment faire la différence. Perso, je plante des pots de lavande et de basilic autour de la table. En plus d’être efficaces, cela sent bon la Provence et c’est joli ! Côté déco, j’adore piquer des moitiés d’oranges ou de citron avec des clous de girofle. Vous pouvez aussi faire sécher du marc de café, et le brûler dans une coupelle lorsque vous dînez en terrasse. C’est simple, cela coûte trois fois rien, et cela fonctionne. Et, si vous êtes du genre à aimer les bougies le soir, optez impérativement pour celles à la citronnelle : les bougies classiques dégagent du CO2, autrement dit un signal lumineux clignotant pour les moustiques affamés.

Des vêtements bien choisis pour limiter les piqûres

Saviez-vous que les moustiques préfèrent le noir ? Je ne vous dis pas de sortir en total look mariage champêtre, mais un tee-shirt blanc, beige ou vert clair, cela peut clairement vous éviter quelques démangeaisons. Et, quitte à passer pour le cousin frileux, manches longues et pantalons légers sont vos alliés. Bonus : ça vous évitera aussi de gratter vos mollets tout le long du dessert. Petit détail qui fait la différence : évitez les parfums sucrés. Désolée pour les amateurs de vanille-caramel, mais vous risquez de finir la soirée à compter les piqûres.

Ce qu’il faut retenir pour manger tranquille dehors

Plantes répulsives : lavande, citronnelle, géranium, menthe poivrée… en pots ou plantées.

Huiles essentielles : en diffusion ou sur la peau (attention aux enfants et femmes enceintes).

Astuces déco : agrumes piqués de clous de girofle, piège à guêpes avec de la bière.

Vêtements adaptés : couleurs claires, tissus longs et amples.

Ventilateur : les moustiques détestent les courants d’air !

! Éviter les parfums sucrés : savon, shampoing, déo… tout compte !

Pas de repas au crépuscule : privilégiez les heures chaudes ou très tardives.

Moustiquaires et couvercles : sur les plats comme sur votre pergola !

Bien aménager son espace pour éviter l’invasion

Avant d’installer la table, faites un petit tour du jardin. Un vieux seau oublié derrière l’abri de jardin ? Une soucoupe remplie d’eau sous le pot de basilic ? Bingo : ce sont des lieux de ponte rêvés pour les moustiques. En supprimant toutes les eaux stagnantes, vous limitez leur reproduction. Et, si vous avez une pergola ou un coin ombragé, installez une moustiquaire. Ça ne coûte pas cher et vous aurez la paix, sans avoir à faire la chasse toute la soirée. Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !