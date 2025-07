Voiture électrique : quelles assurances choisir pour éviter les mauvaises surprises ?

Vous avez craqué pour une voiture électrique, silencieuse, propre et branchée (dans tous les sens du terme) ? Bravo ! Mais, attention, une fois le véhicule dans votre allée, il ne faut pas oublier une étape cruciale : l’assurance. Et, là, petite surprise… ce n’est pas tout à fait comme pour un modèle thermique. En effet, il est important de bien choisir une assurance pour voiture électrique, adaptée aux particularités de ces véhicules nouvelle génération. Pour rappel, tout véhicule motorisé doit obligatoirement être assuré, comme le rappelle le site Legifrance.fr. Voici ce qu’il faut savoir, sans prise de tête, et sans mauvaise surprise côté budget !

Voiture électrique rime avec garanties spécifiques (et parfois surprises)

Si vous avez récemment troqué votre vieux diesel contre une citadine électrique dernier cri, vous avez sans doute pensé à la prime à la conversion, à l’autonomie ou encore à l’installation de votre borne à domicile. Mais, avez-vous pensé à l’assurance ? Ce n’est pas une catégorie à part dans les contrats. Cependant, il y a bien des spécificités à connaître, notamment liées au coût de réparation et aux équipements embarqués. La voiture électrique coûte cher à l’achat… et tout aussi cher à réparer en cas de souci. Certaines pièces sont encore rares ou chères à fabriquer, sans parler du fait que tous les garagistes ne sont pas encore formés à leur entretien ! Et puis, imaginez-vous à l’arrêt complet, batterie vide, au bord d’une départementale… Sans garantie d’assistance à 0 km, vous risquez de le regretter. Bonne nouvelle toutefois : il est possible de souscrire une assurance dédiée à un tarif souvent plus doux que pour les thermiques. Pourquoi ? Parce que les conducteurs de véhicules électriques roulent en moyenne moins, sur des distances plus courtes, et sont donc statistiquement moins accidentogènes.

Des garanties indispensables pour éviter les mauvaises surprises

Ne soyons pas hypocrites : une voiture électrique, c’est un petit bijou de technologie. Et comme tout bijou, il faut le protéger ! Si votre véhicule a moins de trois ans, l’assurance tous risques est presque incontournable. Elle vous couvre même si vous êtes responsable du sinistre, ou s’il n’y a pas de tiers identifié. Mais, ce n’est pas tout. Il existe aussi des garanties complémentaires à considérer sérieusement :

La garantie contre le vol ou les tentatives de vol, car oui, les véhicules électriques attirent les convoitises…

La garantie accessoires, utile si vous laissez traîner votre câble de recharge en ville.

L’assistance 0 km, votre meilleure alliée en cas de batterie à plat.

La protection contre les actes de vandalisme, effectivement les dégradations urbaines ne font pas de distinctions énergétiques !

Et, pour ceux qui aiment gérer leur contrat en quelques clics, les assurances auto en ligne peuvent réduire la facture jusqu’à 30 %.

Ce qu’il faut retenir avant de signer votre contrat

Critère Voiture Thermique Voiture Électrique Coût d’achat Moins élevé Plus cher (mais aides possibles) Coût d’assurance Plus élevé (en moyenne) Moins cher jusqu’à -50 % Réparabilité Facile, garages nombreux Moins de réparateurs agréés Risque de vol de pièces Moins concerné Câbles et batterie très convoités Bonus écologique ou exonérations fiscales Non Oui (exonération TSCA jusqu’à 15 %)

Et, si on parlait d’un bon plan d’assurance auto en ligne ?

Si vous ne voulez pas perdre votre temps à comparer 40 contrats, je vous recommande de jeter un œil du côté des assurances auto spécialisées dans les véhicules électriques. En général, celles-ci proposent des tarifs compétitifs et des options adaptées aux spécificités de votre bolide branché. Avec des garanties sur mesure, une assistance dès le pas de votre porte et la possibilité de gérer votre contrat en ligne, c’est une bonne alternative pour protéger votre investissement sans exploser le budget. Et vous, êtes-vous bien couvert si votre voiture électrique tombe en panne à 100 mètres de chez vous ?