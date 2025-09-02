Vous n’avez pas de climatisation ? Voici l’astuce espagnole de la bouteille congelée

En Espagne comme en hexagone, l’été bat son plein et les prévisions font état d’une chaleur intense. Vous ne pouvez pas arrêter la canicule, mais vous pouvez prendre des précautions pour garantir votre confort. En premier lieu, se protéger du soleil est souvent la première recommandation pour cela, on évite de sortir aux heures les plus chaudes, on se pare d’une casquette et on porte des vêtements adaptés. Maintenir une bonne hydratation est tout aussi important en évitant au maximum l’alcool et les sodas. Enfin, on essaye de rester au frais en intérieur. C’est dans cette optique que nous sommes allés piquer l’astuce de la bouteille congelée chez nos voisins espagnols. On vous explique tout !

Une bouteille pour rafraîchir, mais comment ?

Cette astuce consiste à utiliser une bouteille, mais vous pouvez en utiliser plusieurs. Remplissez-les d’eau au ¾ pour éviter un éclatement de la bouteille une fois l’eau solide et mettez-les au congélateur. Après quelques heures, elles seront toutes congelées. Vous pourrez donc utiliser une bouteille à poser en hauteur, sur une étagère par exemple, sans oublier de prévoir un contenant pour recueillir la condensation formée. Faut-il vous rappeler ce phénomène bien connu dans les programmes de chimie depuis le collège et souvent oublié dans la vie courante ? Il s’agit bel et bien de la fusion, processus par lequel l’eau passe de l’étape solide à l’état liquide en absorbant la chaleur de l’environnement. Par ricochet, cela produit une légère brise, l’effet tant recherché ici.

Comment renforcer l’effet modeste d’une bouteille congelée ?

Pour amplifier la légère brise produite par une bouteille congelée, il faut :

Augmenter le nombre de bouteilles : pour multiplier l’effet rafraîchissant

Utiliser un ventilateur : pour expulser efficacement l’air chaud et abaisser la température de la pièce plus rapidement à l’image d’un climatiseur

Remplacer les bouteilles : pour entretenir la température malgré la fonte

Bien entendu, il est important de s’adapter à l’espace disponible. Pour une pièce plus grande, vous pouvez utiliser un second ventilateur, placer un linge humide devant la fenêtre, fermer les volets et maximiser l’efficacité des bouteilles congelées.

Une solution durable et économique

L’utilisation des bouteilles glacées fait office de climatisation naturelle. D’ailleurs, tout comme une clim, elles laissent s’écouler du liquide en rafraîchissant l’environnement, et cela, sans pulvériser la facture d’énergie. Vous me direz, et le congélateur ? Oui, les bouteilles font un petit séjour dans le congélateur, mais le plus souvent celui-ci est branché continuellement, car il sert à la conservation de produits et aliment. Pas besoin donc d’une source d’énergie supplémentaire. Et le ventilateur souvent utilisé en combinaison ? Nous sommes bien d’accord que cet appareil ne consomme pas autant que la climatisation. Affronterez-vous la canicule avec cette astuce espagnole ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .