Vous ne nettoyez sans doute jamais cette partie du réfrigérateur, c’est une énorme erreur

On vous parle souvent de la bonne température à l’intérieur du frigo, des aliments bien rangés et de l’importance de jeter ce yaourt de 2022… Mais peu de personnes pensent à regarder derrière l’appareil. C’est pourtant là que se cache le condensateur, une pièce essentielle du système de refroidissement. C’est lui qui dissipe la chaleur. Et, quand il est obstrué par une épaisse couche de poussière, de poils ou de miettes, il devient nettement moins efficace. Résultat : le frigo consomme plus d’électricité, chauffe anormalement, voire tombe en panne. Un condensateur sale peut griller le compresseur, et là… c’est le congélateur qui pleure. Petit rappel utile : le réfrigérateur est un appareil électroménager classé parmi les plus énergivores dans une maison selon l’ADEME. Alors si en plus, il travaille dans un nuage de poussière, bonjour la facture salée ! Nettoyer son dos, ce n’est pas du luxe, c’est du bon sens.

Une à deux fois par an : le bon rythme pour dépoussiérer son frigo

Si vous vivez avec un chien, un chat ou un lapin angora, vous imaginez bien que le pelage se faufile partout, y compris là où il ne devrait pas aller. Et, c’est souvent l’arrière du frigo qui se transforme en gîte pour poils volants. C’est pourquoi il est recommandé de nettoyer cette partie au moins une fois par an, et jusqu’à deux fois si vous avez des animaux ou que votre sol est propice à la poussière. Le bon geste ? D’abord, débranchez l’appareil (non, on ne plaisante pas avec l’électricité). Ensuite, éloignez-le doucement du mur, puis passez un coup d’aspirateur muni d’un embout brosse, ou utilisez un petit pinceau pour les zones délicates. Terminez avec un chiffon sec (ou légèrement humide si besoin), puis remettez tout en place. Simple comme bonjour, mais redoutablement efficace.

Alors, l’arrière du frigo, on le nettoie quand et pourquoi ?

Pour ne plus jamais hésiter, voici un petit tableau clair comme de l’eau de source. Il résume la fréquence idéale de nettoyage, ses bénéfices… et les (mauvaises) surprises qu’on évite ainsi.

Fréquence de nettoyage Pourquoi le faire ? Risques en cas d’oubli 1 fois par an minimum Économies d’énergie Surconsommation électrique 2 fois/an avec animaux Allonge la durée de vie de l’appareil Surchauffe ou panne du moteur À chaque grand ménage Évite les saletés incrustées Poussières, mauvaises odeurs

Il vaut mieux perdre 10 minutes une ou deux fois par an, que 500 € pour remplacer un frigo cramé. Votre porte-monnaie vous remerciera… et votre compresseur aussi.

Un geste simple pour économiser sur la facture et prolonger la vie du frigo

Quand on parle d’économie d’énergie, on pense à éteindre la lumière ou baisser le chauffage. Mais, saviez-vous que nettoyer le dos de votre frigo peut vous faire économiser jusqu’à 30 % d’énergie, selon certains fabricants ? Et, ce n’est pas un détail. Ce geste préventif évite aussi d’user prématurément des composants coûteux comme le compresseur. Pour aller plus loin, nous vous en parlions dans cet article sur les erreurs fréquentes à éviter avec les appareils électroménagers. Alors, à quand remonte votre dernier coup de chiffon derrière le frigo ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !