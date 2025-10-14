Vrai ou faux ? Existe-t-il réellement un mode « hiver » sur vos fenêtres ?

Une vidéo circule sur Facebook et promet une astuce magique pour économiser du chauffage grâce au « mode hiver » des fenêtres. Spoiler : c’est faux, et parfois même contre-productif !

Cette vis sert à régler la pression à l'intérieur de vos joints de fenêtre. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Chaque automne, elle refait parler d’elle et chaque année, nous vous mettons en garde. Elle, c’est LA rumeur du mode « hiver » sur les fenêtres. Une vidéo virale ? Comme celle, visible ici sur Facebook, explique qu’il suffirait de tourner un petit galet sur le bord de sa fenêtre pour mieux isoler son logement. Une idée séduisante… mais totalement fausse, comme l’expliquent les fabricants et les menuisiers professionnels. Ces galets (ou plots de compression) ne servent pas à basculer votre fenêtre entre l’été et l’hiver, mais à ajuster la pression entre l’ouvrant et le dormant. En clair : ils permettent d’assurer une fermeture correcte, et accessoirement de limiter les courants d’air. Néanmoins, ils n’ont aucune incidence réelle sur les économies d’énergie. Les spécialistes sont unanimes : ce soi-disant « mode hiver » n’existe pas. Nous vous en parlions déjà dans cet article de NeozOne : ces réglages sont effectués en atelier, bien avant la pose, pour garantir une compression optimale des joints. Modifier soi-même ces paramètres peut donc être… une très mauvaise idée ! Décryptage.

Régler ses fenêtres soi-même : attention, c’est souvent contre-productif

J’ai moi-même failli me laisser tenter par cette astuce, un soir de grand froid où la buée gagnait mes vitres. En cherchant « réglage fenêtre hiver » sur Internet, je suis tombée sur des dizaines de tutoriels expliquant comment « tourner le galet champignon vers la flèche de la Lune » … Sérieusement ? J’ai préféré m’abstenir. Pourquoi ? Parce que toucher aux galets sans savoir ce qu’on fait, c’est risquer d’endommager le système de compression, voire d’user prématurément les joints d’étanchéité. Ces joints sont conçus pour maintenir un équilibre entre isolation et ventilation : trop comprimés, ils se déforment, perdent leur souplesse et finissent par laisser passer l’air froid que vous cherchiez justement à bloquer. C’est d’ailleurs ce que rappellent les professionnels dans cet autre article de NeozOne : en serrant trop vos galets, vous fragilisez la fenêtre et réduisez sa durée de vie. Une « astuce » qui se transforme alors en geste contre-productif et potentiellement coûteux.

Une manipulation qui pourrait abimer les joints de vos fenêtres. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Ce qu’il faut retenir avant de bricoler vos fenêtres :

Ce que l’on croit Ce qu’il en est vraiment
Le « mode hiver » améliore l’isolation Faux : il n’existe pas !
Tourner le galet réduit les pertes de chaleur Faux : les réglages d’usine sont déjà optimaux
Il faut régler les fenêtres chaque saison Inutile : le PVC ou l’aluminium s’adaptent aux variations
Le réglage aide à économiser le chauffage Faux : aucune incidence sur la consommation
C’est une astuce simple et sans danger Attention : cela peut user les joints prématurément

Comment agir intelligemment avant l’hiver ?

Plutôt que de jouer du tournevis sur vos menuiseries, privilégiez des solutions efficaces et sans risque :

  • Faites vérifier vos fenêtres par un professionnel si la poignée force ou si la fermeture n’est plus étanche.
  • Investissez dans des joints neufs ou un film isolant si vous sentez un léger courant d’air.
  • Songez au calfeutrage des bords de fenêtres, une solution simple qui peut réellement faire baisser votre consommation.

Et surtout, gardez en tête que le « mode hiver » est une fake news à la vie dure. Nous vous en parlions encore dans cet article de NeozOne : loin d’aider, cette pratique peut au contraire fragiliser vos menuiseries à long terme. Alors, allez-vous encore tenter le « mode hiver » ou préférez-vous laisser vos fenêtres tranquilles cet hiver ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 14 octobre 2025

