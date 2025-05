« 50 km/h », le vélomobile électrique surpuissant de Podbike arrive (enfin) en France

Le constructeur norvégien Podbike fait parler de lui depuis un certain temps grâce au Frikar. Cet étonnant engin fascine les internautes par sa conception à mi-chemin entre le vélo électrique et la voiture. Après tout, le nom de celui-ci que l’on peut traduire en français par « libéré de la voiture » illustre déjà la volonté de l’entreprise de proposer un moyen de transport personnel plus durable. Le Frikar, bien qu’il s’agisse d’un quadricycle, entre ainsi dans la catégorie des vélomobiles. Autant dire qu’il est autorisé à rouler sur les pistes cyclables malgré ses 2,30 mètres de long et 84 cm de large.

Plus confortable qu’un VAE classique ?

Ce vélo électrique à quatre roues de Podbike se caractérise avant tout par son habitacle fermé qui protège le cycliste du vent et de la pluie. Le fait qu’on le conduit en position semi-couchée améliore davantage le confort. À ce sujet, la société norvégienne affirme que le Frikar convient aux personnes mesurant entre 1,50 m et 2,0 m. Bien sûr, il s’agit d’un véhicule monoplace. Cependant, le coffre situé à l’arrière, dont la capacité est de 160 litres, peut faire office d’une place supplémentaire pour un enfant de moins de 22 kg. Concernant le siège principal, c’est-à-dire celui du conducteur, il peut accueillir une personne pesant 100 kg au maximum.

Un engin bien équipé

Pour accéder à l’intérieur du Frikar, il suffit de soulever les panneaux latéraux dont le mécanisme comprend des vérins pour faciliter l’opération. Fait intéressant, le vélomobile est doté d’un système d’air conditionné. Il est aussi question d’un essuie-glace frontal et de deux rétroviseurs. Par ailleurs, l’engin est équipé de deux éclairages avant et arrière, sans oublier les clignotants. Podbike a prévu un chargeur ainsi qu’un support pour smartphone. Côté performance, le quadricycle à assistance électrique peut compter sur deux moteurs, en plus des pédales qui sont connectées aux roues arrière par l’intermédiaire d’une courroie.

Prix en France

Pour se conformer à la réglementation européenne sur les VAE, le Frikar offre une assistance électrique limitée à 25 km/h. Une vitesse qu’il peut atteindre en un rien de temps grâce à sa conception aérodynamique. Le quadricycle serait toutefois capable de rouler bien plus vite à la force des mollets. Cependant, pour des raisons de sécurité, il freine automatiquement au-delà de 50 km/h. Concernant l’autonomie de la batterie, elle se situerait entre 30 et 60 km.

Après avoir été lancé en Europe du Nord, le Frikar est désormais disponible en France où un distributeur désigné par la marque se charge de sa commercialisation. Il coûte tout de même une fortune étant donné que son prix démarre à 13 099 € TTC sur le marché français. Plus d’infos : podbike.com. Un véhicule comme celui-ci pourrait-il devenir votre nouveau moyen de transport ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .