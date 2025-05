À mi-chemin entre 4L et buggy, la voiture électrique « la Bagnole » ne coute que 9 900 €

Parfois, certaines inventions sont pour le moins surprenantes et c’est le cas de celle que je vais vous présenter dans cet article. À mi-chemin entre la 4 L et le buggy, voici « La Bagnole », un petit quadricycle électrique aussi étonnant que malin, conçu par Kilow, une marque française née à Cluses (Haute-Savoie). Accessible dès 14 ans sans permis, ou en version « lourde » avec le permis B, ce drôle de véhicule intrigue autant qu’il amuse. Prix ? Environ 9 900 € pour la version de base, sans options gadgets. D’ailleurs, nos confrères de La Provence l’ont testée à Marseille, où Kilow prépare son implantation dans le bassin méditerranéen. Objectif : séduire une clientèle urbaine à la recherche de mobilité fun, légère… et un brin rebelle. Nous aurions réellement aimé être à leur place. Présentation.

Un look qui détonne et un esprit très « sud ».

Autant, vous dire qu’à Marseille, La Bagnole ne passe pas inaperçue. Sur le Vieux-Port ou dans les rues étroites de Vauban, c’est l’effet « coucou rigolo » garanti. “Oh chef, tu la vends ?”, s’est même exclamé un automobiliste à un feu rouge. Et il est vrai que son look de mini Jeep – phares ronds, roues à l’air libre, petit capot – a un charme rétro désarmant. Elle est déclinable en mode décapotable, puisque toit et portes s’enlèvent facilement. Côté pratique, on est plus proche du pick-up que de la citadine : à l’arrière, une benne de 650 litres peut accueillir outils, sacs de plage ou cartons de déménagement. On ne va pas se mentir, le confort est spartiate : pas de clim, pas de radio, juste deux sièges, un volant, quelques boutons. Mais, n’est-ce pas aussi ça, le plaisir du minimalisme à la française ? « L’inspiration, c’est la 4 L », confie Bertrand Brême, directeur de Kilow. “On a voulu un véhicule léger, réparable et abordable”. Pari réussi.

Pour qui, pour quoi, et à quel prix ?

Modèle Accès Prix estimé Usage idéal La Bagnole légère Dès 14 ans, sans permis ~9 900 € Jeunes, trajets courts urbains La Bagnole lourde Permis B obligatoire ~11 500 € Urbains actifs, livraison locale

Comme vous le voyez, La Bagnole se décline pour tous les profils : ados en quête d’indépendance ou adultes fatigués de chercher une place en centre-ville. Avec son tarif plus doux qu’une citadine classique et ses usages pensés pour le quotidien, elle s’inscrit dans une mobilité plus sobre et locale. Un petit véhicule sans prétention, mais avec une sacrée personnalité… et ça, ça ne s’achète pas en option !

Une conduite ludique, une autonomie raisonnable

Conduire La Bagnole, c’est un peu comme conduire un kart, mais sur la route. Son gabarit mini lui permet de se faufiler partout, de se garer dans un mouchoir de poche, et de prendre les virages avec un grand sourire. Son autonomie ? Environ 70 à 100 km, selon l’usage et le terrain. Pas fait pour de longs trajets, mais parfaite pour aller travailler, faire ses courses ou se balader sur les quais. Pas d’ABS, ni de gadgets électroniques, mais une prise de recharge classique, et une recharge complète en moins de quatre heures.

C’est simple, et ça fonctionne. Pour les Marseillais, ou les autres, qui rêvent de mobilité douce, mais stylée, La Bagnole coche pas mal de cases. En savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : kilow.com. Et vous, vous oseriez rouler en mini Jeep électrique dans votre ville ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .