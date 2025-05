Adieu la voiture dans les villes ? Le vélomobile électrique Acticycle roule à 45 km/h

Face au réchauffement climatique, l’Union européenne prévoit une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports d’ici à 2050. En France, ce secteur contribuerait le plus aux émissions de GES, avant ceux de l’agriculture et de l’industrie manufacturière. Alors, pour limiter les émissions, d’autres moyens de transport comme le vélomobile ont vu le jour, à l’instar de l’Acticycle. Fabriqué par l’entreprise française de mobilité du même nom, ce dernier permet de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres sans se fatiguer. Ce vélomobile électrique à pédales est doté de quatre roues, peut accueillir deux personnes ou un adulte et deux enfants, et peut atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h.

Proposé en trois modèles

Comme nous pouvons le voir sur le site de la société française, l’Acticycle est disponible en trois modèles (VAE, Speed et Rando). Équipés chacun d’un cadre en aluminium riveté, d’un toit en polycarbonate, de deux rétroviseurs extérieurs, d’un pare-brise, de suspensions avant et arrière, et de freins à disque hydrauliques Tektro Augira Twin. Hormis cela, ils bénéficient de deux sièges baquets rembourrés de mousse, d’un système d’éclairage complet, de pneus Schwalbe increvables, ainsi que d’un coffre arrière verrouillable en deux parties de 170 litres. Chaque modèle est conçu pour transporter un poids maximal de 300 kg et pèse 100 kg. Pour information, les prix diffèrent selon les modèles, soit environ 11 900 € pour les VAE, 12 900 € pour les Speed et 14 400 € pour la version Rando.

Un vélomobile équipé d’un moteur électrique

La version VAE est dotée d’un moteur électrique Valeo de 250 watts, monté sur le boîtier de pédalier, lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Le modèle Speed, quant à lui, accueille un moteur Valeo de 750 watts et peut atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h. Le Rando, en revanche, est équipé d’une transmission électronique PERS sans chaîne, intégrant deux moteurs LMX. Ces derniers délivrent une puissance combinée de 4 000 watts aux roues arrière, la vitesse de pointe étant toujours limitée à 45 km/h. Notons que l’Acticycle peut gravir des pentes de 15 à 20 % et effectuer des démarrages rapides, avec son couple moteur atteignant jusqu’à 180 Nm. L’entreprise française indique que le modèle haut de gamme est équipé d’un panneau solaire intégré au toit, afin de booster l’autonomie de sa batterie.

Un vélomobile pratique, économique et écologique

Selon Acticycle, son vélomobile électrique à pédales est à la fois pratique, économique et écologique. Sa conception a été pensée pour un impact environnemental minimal, mais aussi pour être beaucoup plus pratique qu’un vélo standard et plus légère qu’une voiturette électrique. D’ailleurs, il serait cinq fois plus léger et compact que cette dernière. Le but est, selon eux, d’améliorer sa maniabilité, tout en assurant aux utilisateurs robustesse et sécurité. Grâce à ses quatre roues, l’Acticycle offre une stabilité supérieure à celle d’un vélo à deux roues.

Notons que ce vélomobile a une autonomie de 40 à 80 km et peut accueillir jusqu’à deux batteries amovibles pour les longs trajets. Celles-ci sont facilement rechargeables sur une prise classique. Plus d’informations sur acticycle.fr. Ce moyen de transport vous séduit-il pour vos trajets quotidiens ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .