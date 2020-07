Airstream dévoile deux nouveaux modèles de caravanes : la Basecamp20 et la Basecamp20x

Si vous pratiquez le camping « caravaning » vous connaissez probablement la légendaire marque Airstream ! Ils sont ceux qui ont perfectionné la caravane au point d’en faire des petites maisons luxueuses que l’on peut transporter partout. Ils viennent de sortir deux nouveaux modèles la Basecamp 20 et la Basecamp 20x.

Les séjours en camping-car ou caravane semblent redevenir une solution en ces temps ou la distanciation sociale est de rigueur. Airstream, c’est surtout la fameuse « Balle d’Argent » sortie dans les années 30… Aujourd’hui ce sont deux modèles très élégants qui arrivent sur le marché.

La principale différence avec les modèles Basecamp précédents réside dans le fait qu’elles se trouve sur une plateforme plus grande. Mais aussi plus confortable et plus robuste, pour pouvoir sortir un peu des sentiers battus. Et malgré de plus grands espaces, il est toujours possible de la tirer avec un SUV ou un utilitaire.

A l’intérieur de la Basecamp20, on trouve une salle de bain, une kitchenette et un coin salon qui se transforme en couchage. L’espace cuisine se trouve sur le côté et non à l’extrémité de la remorque, pour laisser une plus grande place à l’intérieur. La Basecamp16 était beaucoup plus compacte, celle-ci permet de passer une après-midi de bruine à l’intérieur sans problème.

Crédit photo : Airstream / Basecamp

Le lit placé sur l’arrière est convertible, on peut donc dormir, vivre et manger dans le même espace. Le coin salon qui se transforme en couchage peut accueillir deux adultes supplémentaires, même si l’espace de vie est conçu au départ pour deux personnes.

Des performances optimales et des prix en conséquence !

Côté performances mécaniques, elle est équipée d’une chaudière et d’un chauffe-eau sans réservoir. Elle se branche donc en direct sur l’alimentation d’eau. La caravane peut être équipée en option de panneaux solaires, micro-ondes ou climatisation. Elle est vendue 45900 dollars pour le modèle de base.

La Basecamp 20x offre les mêmes avantages, mais elle est destinée aux terrains plus escarpées… Pour les baroudeurs de l’extrême en caravane et est vendue quant à elle 48900 dollars !

Depuis le déconfinement, les ventes de caravanes et camping-car ont fait un bond énorme, et AirStream a suivi la tendance avec ces deux nouveaux modèles qui vont ravir les caravanistes.