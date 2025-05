BYD : Sealion 7 DM-i, un SUV hydride affichant une autonomie exceptionnelle de 1320 km

D’après un entretien de Stella Li accordé à l’AFP, BYD prévoit une forte hausse de ses immatriculations en Europe. Cette augmentation devrait commencer dès le mois de mars ou d’avril de cette année. Pour ce faire, la marque chinoise va s’appuyer sur ses VEB (véhicules électriques à batterie), mais aussi sur ses VEHR (véhicules électriques hybrides rechargeables). Récemment, elle a dévoilé le Sealion 7 DM-i, un SUV équipé d’une batterie LFP ainsi que d’un moteur essence. Bien que sa disponibilité en Europe n’ait pas encore été annoncée, il devrait aisément séduire les consommateurs du Vieux Continent. Ce véhicule se démarque par son design épuré, similaire à celui du Sealion 7 100 % électrique, mais aussi par son autonomie dépassant largement 1 000 km.

Un SUV bénéficiant d’une excellente autonomie

Comme nous l’avons dit précédemment, le Sealion 7 DM-i bénéficie d’une autonomie particulièrement élevée. En mode électrique, le SUV de BYD peut parcourir jusqu’à 500 km (cycle WLTP). Par ailleurs, avec une batterie complètement chargée et un réservoir plein, il peut réaliser un trajet d’environ 1 320 km. Ce qui le classe parmi les véhicules hybrides rechargeables possédant les meilleures autonomies et le rend idéal pour les conducteurs qui parcourent régulièrement de longues distances. Concernant ses performances, ce tout-terrain de loisir a une vitesse de pointe de 215 km/h et peut passer de 0 à 96 km/h en seulement 4,5 secondes. Sa consommation en mode thermique est de 4,7 litres tous les 80 km.

Un SUV équipé de la technologie DiPilot

Pour offrir un niveau de sécurité optimal aux conducteurs et aux passagers, BYD a équipé le Sealion 7 DM-i de la technologie DiPilot. Toutefois, le système d’aide à la conduite diffère en fonction des modèles. Les versions 150 Smart Navigation et 150 Smart Navigation+ du SUV sont dotées du DiPilot 100, utilisant trois caméras pour assister les automobilistes durant leurs trajets. Le modèle 135 High-Performance Intelligent Driving, quant à lui, est équipé du DiPilot 300. Ce dernier intègre un système LiDAR et est capable de reconnaître les feux tricolores, les changements de voie et d’analyser l’environnement autour du véhicule pour prévenir, entre autres, les éventuels risques. Hormis l’aide à la conduite, le SUV dispose d’une carrosserie particulièrement résistante et un système de freinage assisté intelligent.

Une plateforme dédiée aux drones

Le Sealion 7 DM-i se démarque par son autonomie et ses dispositifs de sécurité, mais aussi par la possibilité d’installer une plateforme conçue pour les drones au niveau de son toit. Celle-ci peut accueillir un véhicule aérien sans pilote de taille relativement important, de le recharger et de le déployer rapidement avec un mode « follow me ». Certes, cette plateforme n’est pas indispensable et de nombreux conducteurs devraient pouvoir s’en passer, mais sa présence permet de réaliser facilement de nombreuses photographies aériennes et de filmer le véhicule lors d’un road trip.

Il est à noter que ce nouveau SUV de BYD a une longueur de 4,8 m, un empattement de 2,9 m et est un véhicule à traction. Cependant, il est possible d'opter pour une transmission intégrale en option. Son prix va d'environ 23 100 € à un peu plus de 27 900 €, selon les versions. Plus d'informations : byd.com.