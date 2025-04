C’est officiel, les voitures électriques sont beaucoup plus fiables que les thermiques

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter que l’Automobile Club allemand (ADAC) est la plus grande organisation d’assistance routière qui existe dans le Vieux continent. Elle comptait en 2020 plus de 20 millions de membres. À travers ses « Anges jaunes », l’association offre un service de dépannage ambulant. L’an dernier, ces garages roulants ont réalisé plus de 3,6 millions d’interventions. Les détails concernant ces opérations ont été enregistrés avant d’être résumés dans un rapport publié récemment. Pour la première fois en 2024, l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. a rassemblé suffisamment de données pour établir une comparaison pertinente entre la fiabilité des véhicules à combustion interne et celle des véhicules électriques.

Des données plus complètes

Cette confiance accordée aux données collectées découle notamment du fait que le nombre de véhicules électriques immatriculés en Allemagne ne cesse de croitre. Concrètement, l’association a relevé une hausse annuelle de 97 % du nombre des VE circulant sur les routes allemandes entre 2023 et 2024. L’année dernière, en revanche, le nombre de pannes enregistrées pour les voitures électriques n’a augmenté que de 46 %. Plus intéressant encore, les pannes de VE ne représentaient en 2024 que 1,2 % (43 678 sur 3,6 millions) de toutes les interventions documentées.

Les voitures électriques plus fiables ?

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois entre 2020 et 2022, ceux à propulsion électrique ont subi en moyenne 4,2 pannes pour 1 000 véhicules. De leur côté, les voitures à moteur à combustion de la même tranche d’âge ont accusé 10,4 pannes pour 1 000 véhicules. En d’autres termes, pour les voitures âgées de deux à quatre ans, celles dotées d’un moteur à combustion interne étaient deux fois et demie plus sujettes aux pannes que les VE. D’après l’ADAC, le dysfonctionnement de la batterie de démarrage était la cause la plus fréquente de pannes pour les deux types véhicules.

Une amélioration continue de la conception

Les voitures à combustion interne ont connu presque autant de problèmes que les VE pour ce qui est du système électronique, de la gestion du moteur et de l’éclairage. Par contre, ces derniers semblaient présenter une certaine faiblesse au niveau de leurs pneus. L’association allemande a recensé 1,3 appel de service de réparation de pneus pour 1000 véhicules électriques contre seulement 0,9 appel pour 1000 véhicules thermiques. Pour expliquer la baisse du taux de panne des véhicules électriques, l’ADAC avance le fait que de nombreux problèmes initiaux ont été résolus grâce au processus d’apprentissage des fabricants.

De plus, ces véhicules possèdent moins de pièces mobiles que leurs cousins thermiques dont le moteur contient des composants tels que des pistons, des soupapes ou des turbocompresseurs. Cette conception les rendrait plus fiables. Plus d’infos : adac.de. Ce rapport indique que les véhicules électriques sont plus fiables avec l’expérience acquise des constructeurs, et que désormais ils ont moins de pannes que leurs homologues thermiques. Que pensez-vous de ces chiffres ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .