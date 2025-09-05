Cette étude sur la pollution des voitures électriques va mettre tout le monde d’accord

Les voitures électriques apparaissent comme une solution efficace pour limiter l’impact environnemental du transport. Toutefois, leur fabrication génère plus de pollution que celle des modèles à moteur thermique. D’après des estimations publiées sur le site de la ville de Genève, un VE émet 6,57 tCO2e durant cette étape, contre 3,74 tCO2e pour son homologue thermique. Toutefois, bien que les émissions de GES liées au processus de production soient particulièrement élevées, les voitures électriques sont de moins en moins polluantes, surtout en Europe, selon une étude réalisée par le Conseil international pour les transports propres (ICCT).

Une amélioration de 24 %

Selon une étude du Conseil international pour les transports propres, les voitures électriques émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre en Europe. Sur l’ensemble de leur cycle de vie, leurs émissions sont environ quatre fois inférieures à celles des modèles thermiques. D’après l’ONG, les VE émettent 73 % moins de CO2 que les voitures équipées de moteur à combustion interne, soit une progression de 24 %. En effet, en 2021, cet écart a été estimé par l’organisation indépendante à 59 %. Face à cette nette amélioration, Marta Negri, une chercheuse à l’ICCT, a déclaré que les voitures électriques deviennent moins polluantes plus rapidement que prévu. Elle a également ajouté que les VE surpassent actuellement toutes les technologies, notamment les hybrides classiques et les hybrides rechargeables.

Une amélioration liée au mix énergétique

D’après Marta Negri, cet important progrès est dû, entre autres, à la part croissante de l’électricité propre dans le mix énergétique européen. En effet, en 2025, 56 % de l’énergie produite en Europe est issue de sources renouvelables. Par ailleurs, dans deux décennies, cette part pourrait atteindre 86 %, selon des prévisions du Centre commun de recherche d’Europe. Si les voitures électriques neuves circulent pendant 20 ans, leurs émissions de GES devraient donc diminuer davantage. Outre l’amélioration du mix électrique européen, la chercheuse de l’ICCT a déclaré que les nouveaux VE bénéficient d’une meilleure efficacité énergétique. Ce qui leur permet de réduire encore plus leur impact environnemental. De leur côté, les modèles thermiques restent dépendants des combustibles fossiles dont les prix et la disponibilité sont difficiles à prévoir.

Quid des voitures hybrides ?

Comme nous l’avons dit précédemment, les voitures électriques surpassent les hybrides classiques et les hybrides rechargeables. L’écart entre les émissions de CO2 de ces types de véhicules et celles des modèles thermiques est de seulement 20 à 30 % sur l’ensemble de leur cycle de vie. Selon l’étude menée par le Conseil international pour les transports propres, cela est dû au fait que les voitures hybrides utilisent davantage leur moteur thermique plutôt que leur moteur électrique. Par ailleurs, la Commission européenne a constaté que la consommation de carburant de ces véhicules est nettement plus élevée que celle déclarée. En installant des boîtiers dans plusieurs voitures neuves, l’institution a remarqué que les hybrides rechargeables consomment environ 6 L/100, au lieu de 1,7 L/100.

En d’autres termes, ces voitures pouvant fonctionner à l’aide d’une batterie et d’un moteur thermique ne constituent pas une solution aux problèmes climatiques actuels. Plus d’informations sur l’étude sur theicct.org. Alors le véhicule électrique est-il véritablement la solution aux problèmes des émissions de CO2 du transport ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .