Cette moto électrique fait un wheeling avec une simple pression sur un bouton

Conçue par The Float Life, la Wheelie Fun Bike est une moto électrique qui pourrait bien démocratiser le wheeling. Avec cet engin révolutionnaire, il suffit d’appuyer sur un bouton pour réaliser une acrobatie !

Le dirigeant de Wheelie Fun Bike sur une de ses motos.
Avec la Wheelie Fun Bike, il est possible de faire des wheeling sans risquer de tomber. Crédit photo : Wheelie Fun Bike (capture d'écran vidéo YouTube)

Dans le monde des deux-roues, le wheeling a toujours été considéré comme une figure réservée aux motards aguerris. En effet, pour pouvoir soulever la roue avant, il faut non seulement utiliser un engin puissant, mais aussi faire preuve d’une certaine agilité. Face à cela, le fondateur de The Float Life (TFL), Jeff McCosker, a développé la Wheelie Fun Bike. Fondée en 2017, cette entreprise basée à Sacramento, aux États-Unis, est notamment connue pour ses accessoires destinés au OneWheel, une planche électrique à une roue qui se pilote comme un snowboard. Fort de son expérience dans le domaine de l’équilibre assisté par ordinateur, l’entrepreneur et inventeur américain a appliqué ce savoir-faire à une moto électrique. Le résultat est un engin capable de réaliser des wheelings parfaits sans effort ni risque. Je vous rappelle tout de même qu’en France, cette pratique est sanctionnable suite au décret n° 2024-528 du 10 juin 2024.

Une unité de mesure inertielle embarquée

Le secret de cette prouesse réside dans l’utilisation d’un IMU (unité de mesure inertielle), qui ajuste automatiquement le couple du moteur et la vitesse en fonction de l’inclinaison de la moto. Grâce à cette astuce, la Wheelie Fun Bike atteint et maintient facilement le point d’équilibre sans intervention humaine. Pour faire un wheeling, il suffit d’appuyer sur un bouton situé près de la poignée d’accélération pour que la roue avant se soulève et que le spectacle commence. Mais la moto électrique de TFL ne se limite pas à ses talents acrobatiques. Elle a de quoi impressionner les amateurs de sensations fortes. Elle possède par exemple, une vitesse de pointe de 56 km/h et une autonomie de plus de 48 km grâce à sa batterie de 72 volts/10 Ah.

Une roue arrière en moto.
Avec une unité de mesure inertielle, il n’a jamais été aussi simple de faire une roue arrière à moto. Crédit photo : Wheelie Fun Bike (capture d’écran vidéo YouTube)

Une puissance phénoménale

À noter qu’une version avec une batterie de 20 Ah, doublant ainsi l’autonomie, est également en préparation. Concernant le moteur, il est intégré au moyeu arrière et accuse une puissance impressionnante de 5 000 watts. Ces caractéristiques aussi prometteuses les unes que les autres font de cette moto électrique un véritable bolide urbain. Du moins sur le papier. En effet, en dépit de ses qualités, la Wheelie Fun Bike risque de ne jamais dépasser le cadre des terrains privés. Son design la place hors des catégories classiques de vélos électriques.

Prix et disponibilité

En outre, il est difficile de croire que la moto obtienne une plaque d’immatriculation pour lui permettre de circuler librement en raison de sa conception orientée stunt. On peut donc dire que l’objectif de son concepteur n’est pas de mettre à la disposition des utilisateurs un moyen de transport conçu pour les déplacements quotidiens. Au lieu de cela, la Wheelie Fun Bike vise à rendre le wheeling accessible à tous, même à ceux qui n’ont jamais osé tenter la figure par peur de se blesser ou d’endommager leur moto.

Une moto électrique pour faire des wheeling.
Wheelie Fun Bike a conçu une moto électrique spécialement pour faire des figures. Crédit photo : Wheelie Fun Bike

À noter que la première version du deux-roues, baptisée Wheelie Fun Bike V1, est disponible en précommande à partir de 2995 dollars, soit environ 2560 €. Plus d’infos : wheeliefunbike.com. Que pensez-vous de cette moto à wheeling ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

wheeliefunbike.com
