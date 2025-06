Chausson V594L, un van aménagé pour les « petits budgets », mais très bien équipé

Le temps des vacances approche à grands pas, et vous opterez peut-être, cette année, pour la vie en van, synonyme de découvertes et de liberté ? J’ignore si les livraisons seront possibles pour les vacances 2025, mais la marque française incontournable, présente le modèle Chausson V594L. Selon le fabricant, c’est le grand frère ingénieux du V594S, mesurant 5,99 m sur la base robuste d’un Fiat Ducato 2.2 de 120 ch, pour un prix d’attaque de 49 990 €. Malgré une inflation de près de 30 % sur le marché du véhicule de loisirs depuis 2022, ce van aménagé neuf sous la barre des 50 000 € propose un équipement rare à ce tarif : salon, cuisine, salle de bain et jusqu’à trois lits ! Une aubaine pour les aventuriers à budget serré. Envie de le découvrir plus en détail, je vous invite à faire le tour du propriétaire. C’est parti.

Un espace de vie compact et modulable

Je trouve l’intérieur, vraiment bien pensé, mais pour avoir déjà visité, en vrai, un camping-car Chausson, je ne suis pas étonnée de la qualité de l’aménagement intérieur ! En effet, si l’on observe les photos fournies par le fabricant, le moindre centimètre carré est exploité. Ainsi, on découvre un salon à quatre places avec banquette face route et sièges cabine pivotants, agrémenté d’une table centrale extensible. Je me vois déjà avec des amis pour un repas improvisé ou une partie de belote. Le coin cuisine, coquet, mais fonctionnel, associe un lavabo, un réchaud deux feux gaz et un frigo à compression de 70 l. Cerise sur le gâteau, le chauffage Truma 4000 assure une température cosy, même au petit matin ou par un temps humide ! Un confort appréciable si vous êtes du genre canard gelé !

Des équipements complets pour voyager léger

Côté équipements, Chausson n’a pas, non plus, lésiné sur les moyens, le confort à tous les étages pourrait-on résumer ! En effet, même s’il est à peine plus grand qu’un utilitaire, le V594L intègre une salle de bains complète : cabine de douche, lavabo et WC, le tout logé dans un volume minimaliste. À l’arrière, un lit double de 1,49 m × 1,86 m, relevable bien sûr, et, pour les enfants ou pour une sieste bien méritée, un troisième couchage individuel de 0,93 m × 1,60 m. Un avantage certain lorsque l’on connaît l’étroitesse de certains modèles.

Les spécifications clés du Chausson V594L

Longueur × Largeur × Hauteur : 5,99 m × 2,05 m × 2,65 m

Places route / repas : 4 / 4

Places couchage : 2 + 1*

Base mécanique : Fiat Ducato 2.2 (120 ch)

Prix : à partir de 49 990 €

Un rapport qualité-prix imbattable

Malgré un tarif très serré, Chausson n’a pas lésiné sur les options de série : climatisation manuelle, régulateur de vitesse, lanterneaux panoramiques, pré-équipement TV, prises USB/USB-C, et prédisposition pour panneau solaire. Cerise sur le capot, la finition First Line intègre même un système Eco Pack FIAT (Stop&Start, alternateur intelligent) et un Hill Descent Control pour les descentes un peu sportives. Plus ‘informations sur le site officiel. Et vous ? Prêts à prendre la route avec ce Chausson V594L et découvrir vraiment tous ses secrets insoupçonnés de confort au quotidien ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !