Comment entretenir les freins et le liquide de freinage de son véhicule

Lorsque que l’on est propriétaire d’une voiture, il est un élément absolument essentiel, qui doit faire l’objet de toutes les attentions : le freinage… Disques, plaquettes, liquide de frein, le trio indissociable qui fera de votre voiture, un véhicule sûr et surtout sécurisé.

Et un système de freinage au summum de ses capacités, cela s’entretient au fur et à mesure de ces trajets. Vérifier les plaquettes de freins, les disques ou le niveau du liquide de frein sont des gestes simples. Et ceux-ci peuvent vous éviter l’accident et vous permettre de rouler en toute sécurité. Changer ses plaquettes et entretenir ses freins n’est pas si compliqué que cela… Il faut juste ne pas craindre de se salir les mains et se lancer dans l’aventure ! Mais comment faire pour y parvenir ?

Comment entretenir les freins de votre voiture ?

Le système de freinage de votre véhicule comporte trois éléments :

Le frein moteur

La pédale de frein

Le frein à main (ou frein de secours)

Mais il se compose également de pièces détachées, qui font ensemble, le système de freinage complet :

Le maître cyclindre

Les disques de frein

Les plaquettes de frein

Le liquide de frein

Les étriers

Les disques et plaquettes de freins s’usent de manière normale en utilisant le véhicule, ces deux pièces sont à vérifier régulièrement à l’avant et à l’arrière. Et, le cas échéant à changer sans attendre un bruit métallique au freinage ! Les plaquettes ont une durée de vie de 30 000 à 45 000 kilomètres, tout dépend de votre conduite et de votre utilisation de la pédale de frein ! Quant aux disques, ils possèdent une durée de vie plus longue : entre 100 000 et 120 000 kilomètres… Cependant à chaque changement de plaquettes, il faudra s’assurer du bon état des disques de frein.

Comment savoir s’il faut changer vos plaquettes ou disques ?

Pour savoir si vos plaquettes ont besoin d’un changement, il faudra se fier à la pédale de frein dans un premier temps… En effet, si lorsque vous appuyer sur la pédale, la voiture semble plus lente à freiner, c’est qu’il y a probablement un problème ! Si vous sentez qu’un mauvais freinage se profile, il faudra d’abord vérifier le niveau de votre liquide de frein. Si les plaquettes sont très abîmées, alors le niveau sera très proche du minimum marqué sur le bocal.

Enfin, si vous constater que votre pédale est longue à réagir, il y a probablement des bulles d’air dans votre circuit… Et ce n’est absolument pas normal. Vous devez pouvoir avoir une confiance absolue dans le système de freinage de votre véhicule !

Enfin, si vous entendez un bruit anormal plutôt métalliques ou des vibrations étranges, ce n’est pas bon signe… Les plaquettes se constituent d’une sorte de « gomme » qui vient « mordre » les disques pour les freiner…. Si un bruit métallique s’en échappe, c’est qu’il n’y a plus aucune gomme entre les plaquettes et les disques…. Mais mieux vaut éviter d’en arriver au stade du bruit métallique !

Comment changer les plaquettes de freins ?

Commencez par positionner votre voiture sur une surface bien plane… Procédez roue par roue ou prévoyez des chandelles ! Une fois la première roue démontée, repoussez le piston en glissant un tournevis entre la plaquette et le disque pour faire levier. Pour desserrer l’étrier de frein, munissez-vous de deux clés à colonnette et débranchez le témoin d’usure s’il existe. Soulevez doucement l’étrier et ôtez les plaquettes usées. Nettoyez ensuite le support et ajoutez un peu de graisse pour mécanique. Enfin, insérez les nouvelles plaquettes dans l’étrier de frein. N’hésitez pas à utiliser du frein-filet sur les boulons fournis avec les plaquettes… Basculez enfin l’étrier sur l’avant et resserrez le tout ! Reconnectez votre témoin d’usure et pompez 3 ou 4 fois sur la pédale afin que les plaquettes viennent bien se coller à la surface du disque de frein !

Et le liquide de frein ?

Avant toutes choses, il faut vous procurer un liquide de frein de qualité, il en va de votre sécurité et de la longévité de votre système de freinage ! Il faudrait dans l’absolu, le changer tous les deux ans environ. Et avant de le remplacer, il faudra vidanger tout le système en vous munissant d’un récipient, d’une clé à molette et d’un nettoyant frein… Pour vidanger votre système de freinage, il faudra accéder aux vis de purge qui se trouvent derrière les roues… Pour vidanger votre circuit, il faudra ouvrir une vis, pomper sur la pédale pour vider la première et recommencer l’opération sur chaque roue. Dès que la pédale de frein arrive au plus bas, fermer les vis pour éviter l’entrée d’humidité.

Une fois vidé, remplissez le cylindre avec un liquide de frein d’indice DOT 4 ou DOT 5.1, tout dépend de votre véhicule. Après avoir réalisé cette opération pour chaque roue, pompez sur la pédale de frein entre 20 et 30 fois. Cela s’avère indispensable pour faire augmenter le niveau de liquide dans le maître-cylindre de frein.

Quels sont les points de freinage vérifiés lors d’un contrôle technique ?

En matière de freinage, qui, rappelons-le est un élément indispensable de la sécurité d’un véhicule, il existe les défauts soumis à contre-visite, et ceux qui ne le sont pas

Les défauts soumis à contre-visite doivent obligatoirement faire l’objet de réparations sans délai

Canalisations rigides endommagées ou atteintes par la rouille

Défaut d’étanchéité du circuit de freinage

Liquide de frein sous la marque MIN du réservoir

Usure anormale ou excessive des disques de freins ou des plaquettes

Efficacité du freinage insuffisante

Déséquilibrage lors des essais de freinage

Témoins ABS / Usure des plaquettes / fonctionnement du système de freinage / mauvais fonctionne du système ABS allumés

Mesure insuffisante du frein de secours ou frein à main

Les autres défauts de freinage n’obligent pas une contre-visite, cependant il est conseillé de les réparer au plus vite, cela ne pourrait qu’endommager le véhicule et faire prendre des risques au conducteur, mais aussi à ceux qui croiseraient sa route !

Une seule manière d’éviter la contre-visite : le contrôle préalable !

La seule manière de ne pas voir votre voiture refoulée à la visite initiale de contrôle est probablement de la faire contrôler en amont ! Dès que vous avez un doute sur vos freins, que vous sentez une perte des performances de freinage, faites vérifier vos éléments de freinage, vérifiez vos niveaux et le cas échéant, changer les éléments usés avant de vous présenter au contrôle technique !

Enfin, ne changez pas vos disques ou vos plaquettes juste avant votre rendez-vous, ces pièces automobiles ont besoin d’un petit temps de rodage… Avant d’exprimer le maximum de leurs capacités.

Source : entretien-voiture.ooreka.fr & piecesauto24.com