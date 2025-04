Comment repérer les voitures radars privées en 2025 (marques, plaques et astuces) ?

Ah, les voitures radars… Ce doux fléau qui transforme une simple balade en campagne en un véritable parcours du combattant pour notre permis de conduire. Pour information, 16,8 millions d’avis de contravention ont été adressés en 2023 selon la Sécurité Routière. Et, en 2025, les voitures radars sont plus discrètes que jamais. De plus, de nouvelles régions comme l’Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes viennent d’être « équipées ». Vous l’aurez compris, ce sont les régions préférées des Français pour les vacances ! Avec près de 400 véhicules sillonnant la France, il devient vital de savoir les repérer. La liste officielle, relayée par Auto Plus, révèle des indices précieux : modèles, plaques… et quelques astuces à connaître pour éviter la fâcheuse contravention. Embarquement immédiat !

Quels sont les modèles utilisés par les voitures radars ?

Pas besoin d’œil de lynx, mais presque ! Certains modèles de voitures sont devenus les chouchous des prestataires privés. En tête : les Citroën C5 Aircross, Peugeot 308, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Ford Focus et Seat Leon. Pourquoi ces modèles ? Tout simplement parce qu’ils sont passe-partout, confortables pour rouler toute la journée… et suffisamment spacieux pour embarquer l’arsenal de caméras et capteurs. Avec deux caméras à l’avant, deux à l’arrière et un support de plaque un peu spécial, ces véhicules sont de véritables espions mobiles. En prime, les plaques sont également des indices : elles suivent des séries bien particulières, commandées en lot… pour notre plus grand « plaisir ». Bon, ce n’est pas une raison pour vous prendre pour Ayrton Senna sur l’autoroute, il en va de votre sécurité et de celles que vous croiserez !

Comment reconnaître une voiture radar privée ?

Le jeu du chat et de la souris possède ses règles. Tout d’abord, ouvrez l’œil sur la lunette arrière : le fameux boîtier noir peut être visible ! Dans un second temps, les plaques : elles présentent souvent une police d’écriture particulière et sont montées sur des supports escamotables. Troisièmement, les modèles : si vous voyez une Citroën C5 Aircross gris clair immatriculée GT-123-TY… prudence ! Bien sûr, tout cela reste légal, puisque, rappelons-le, ces voitures flashent en mouvement, avec une marge d’erreur plus tolérante : 10 km/h sous 100 km/h, 10 % au-delà.

Tableau des principaux véhicules radars 2025

Marque Plages d’immatriculation Citroën C5 Aircross GT-000-TY à GT-000-ZM Peugeot 308 FW-000-YQ à FW-000-XM Volkswagen Passat GB-000-JT à GB-000-JX Ford Mondeo FZ-000-LE Ford Focus EX-000-BK à EX-000-BP Seat Leon FP-000-SB

Pourquoi connaître ces informations peut vous sauver des points ?

Connaître les modèles et les plaques permet parfois d’éviter un excès de vitesse involontaire, surtout dans des zones dans lesquelles la limitation change fréquemment. Cela dit, respecter les limitations reste le meilleur moyen de ne jamais tomber dans le panneau… ou sous l’objectif discret d’un radar mobile. Un dernier conseil ? Restez toujours vigilant, même en pensant connaître tous les modèles, car de nouveaux véhicules pourraient rejoindre la flotte ! Et vous, avez-vous déjà croisé l’une de ces fameuses voitures radars sur votre chemin en 2025 ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Ou peut-être un petit truc en plus pour aider nos lecteurs à repérer les voitures radars ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .