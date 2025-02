Comment se faire rembourser les frais de réparations AdBlue ?

Si vous possédez une voiture des marques Peugeot, Citroën, DS ou Opel, vous avez fait confiance à l’un des géants de l’automobile : Stellantis ! Mais, vous avez peut-être et même surement rencontré une panne récurrente mettant le réservoir AdBlue en cause. Décidément, le groupe est marqué de quelques scandales ces derniers mois ! On en parle des airbags Takata, reconnus défectueux par Citroën selon un article du Parisien, et qui auraient causé plusieurs décès lors de leurs ouvertures ! Concernant les pannes liées à l’AdBlue, il semblerait que le vent tourne enfin en faveur des automobilistes victimes des caprices de leur réservoir AdBlue. Après des années de pannes répétitives et de factures salées, Stellantis sort du silence et ouvre grand les portes de l’indemnisation. Alors, que faut-il savoir pour profiter de cette couverture ? On vous explique tout !

Une indemnisation sous conditions bien définies

Comme vous allez le découvrir, Stellantis prend en charge les réparations, mais les conditions pour en bénéficier sont drastiques. J’irai même jusqu’à penser qu’elles vont décourager certains automobilistes ou pire, qu’elles vont en priver certains de cette indemnisation ! Pour commencer, seuls les véhicules Peugeot, Citroën, DS et Opel dotés du système AdBlue et produits entre janvier 2014 et août 2020 sont éligibles. Ce sont eux qui ont connu le plus de soucis avec le réservoir d’urée. Mais, ce n’est pas tout : les réparations doivent avoir été réalisées après le 1ᵉʳ janvier 2021, date à laquelle Stellantis a officiellement reconnu le problème.

Concrètement, si vous avez acheté un véhicule en 2014 puis l’avez fait réparer avant janvier 2021, vous en serez pour vos frais. Et, en six années de « vie », je pense sincèrement que les pannes se seront déclarées ? De plus, pour espérer un remboursement, il faut que votre voiture ait été bichonnée selon les préconisations du constructeur. Sans carnet d’entretien à jour, c’est la porte fermée. Vous la sentez venir, la poudre aux yeux ? Et, le « semblant » de prise en charge ?

Une procédure simplifiée, mais carrée

Imaginons maintenant que vous cochez toutes les cases pour bénéficier de cette prise en charge. Voici comment vous devrez procéder. Pour faire valoir vos droits, direction la plateforme en ligne Stellantis. Simple et rapide, mais attention, il faut préparer votre dossier : carte grise, numéro VIN, factures de réparation et preuves d’entretien. Eh oui, Stellantis veut du sérieux, et peut-être limiter les remboursements, mais ce n’est qu’une supposition de ma part 😊 ! Au regard des conditions d’attribution, je doute que cette opération leur coûte des milliards d’euros, mais c’est un autre débat.

Un déploiement européen, avec la France en tête

Le programme se répand progressivement à travers l’Europe. Cocorico, la France, avec l’Espagne, a la primeur du traitement des dossiers. En réalité, on n’en attendait pas moins pour une marque française, non ? Peut-être qu’ils ne souhaitent pas refaire la même erreur avec les airbags Takata, considérés aux États-Unis depuis plusieurs années déjà. Les autres pays suivront jusqu’à une couverture totale d’ici fin février 2025. Un autre détail important : les clients ayant déjà obtenu une couverture partielle depuis 2021 peuvent aussi revenir à la charge. Une nouvelle indemnité complémentaire est possible, et la demande se fait au même endroit. Et vous, chers lecteurs, avez-vous déjà rencontré des déboires avec votre réservoir AdBlue ? Comptez-vous faire une demande d’indemnisation ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .