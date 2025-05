Connaissez-vous la signification de cette nouvelle ligne rouge sur l’A7 et l’A10 ?

Si vous circulez sur l’A7 près de Vienne ou sur l’A10 en direction de Bordeaux, vous avez peut-être été surpris par une large ligne rouge peinte en travers de la route. Non, ce n’est pas une nouvelle forme d’art contemporain ou une piste cyclable XXL, mais bien un nouveau marquage au sol expérimental destiné à renforcer la sécurité. Déjà testé en Espagne et aux Pays-Bas, ce dispositif vient d’arriver en France, avec une fonction très précise : interdire formellement tout dépassement dans des zones accidentogènes. Et, attention : la sanction peut aller jusqu’à 135 € d’amende et un retrait de 3 points sur votre permis. Une information relayée par l’APRR, que je vous détaille immédiatement !

Une ligne bien rouge pour faire ralentir… et réfléchir

Le rouge, ce n’est pas juste une couleur qui attire l’œil, c’est aussi un message de prévention clair et direct. Là où une simple ligne blanche peut parfois passer inaperçue ou sembler anodine, cette bande rouge épaisse impose un changement de comportement immédiat. L’idée ? Attirer l’attention du conducteur dans les zones à forte sinuosité, avec une visibilité réduite ou un taux d’accidents élevé. C’est notamment le cas sur certaines portions de l’A7, dans la vallée du Rhône, où les accidents sont fréquents. C’est une vraie piqûre de rappel visuelle, plus efficace qu’un panneau « ralentir » et sanctionné au même tarif qu’un franchissement de ligne blanche !

Et si vous la franchissez ? Mieux vaut ne pas tenter l’expérience

Franchir cette ligne rouge n’est pas qu’un petit écart de conduite : c’est une infraction formelle, comme le rappellent le Journal du Geek et l’Internaute. Même si la ligne blanche continue est toujours présente, le rouge vient renforcer le message d’interdiction de dépasser. En Espagne, la sanction grimpe à 200 € et peut aller jusqu’à la suspension du permis pendant trois mois. En France, on reste (un peu) plus cléments, mais les 135 € d’amende et les 3 points envolés suffisent à refroidir même les plus pressés. De plus, les radars embarqués et les voiture-radars privées peuvent aussi repérer les contrevenants !

Ce qu’il faut retenir sur la ligne rouge :

Couleur inhabituelle mais légale : oui, vous avez bien vu, elle est rouge.

Zone accidentogène ciblée : virages serrés, mauvaise visibilité, historiques d’accidents.

Interdiction de dépassement renforcée : même si la ligne blanche est toujours présente.

: même si la ligne blanche est toujours présente. Sanction en cas d’infraction : 135 € + 3 points en moins (France), 200 € + possible suspension (Espagne).

Expérimentation en cours sur l’A7 et l’A10, avec possible généralisation à d’autres axes.

Objectif : réduire les accidents et inciter à une conduite plus prudente.

Une expérimentation appelée à s’étendre sur tout le réseau

L’expérimentation n’en est qu’à ses débuts, mais les premiers retours sont prometteurs. En Espagne, cette méthode a permis de réduire le nombre d’accidents sur certaines routes très dangereuses. En France, si les résultats sont similaires, il ne serait pas surprenant de voir fleurir des lignes rouges un peu partout sur le réseau autoroutier ou national. Autrement dit : mieux vaut s’habituer dès maintenant à lever le pied dès que vous voyez rouge… au sol. Parce que cette ligne-là, vous ne voulez pas la franchir par erreur, surtout avec les vacances qui approchent et les radars qui veillent. Et vous, avez-vous déjà observé cette ligne rouge sur une autoroute française ou espagnole ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .