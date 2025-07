Dark Matter, un moteur électrique révolutionnaire de 39 kg développant 800 chevaux

Après la Regera, le constructeur automobile Koenigsegg a lancé la production de la Gemera vers la fin de l’année 2024. Contrairement à son aînée, produite en seulement 80 exemplaires, cette hypercar hybride n’est équipée que d’un seul moteur électrique, baptisé Dark Matter. Dévoilé en 2023, ce dernier se démarque par sa conception unique misant, entre autres, sur le flux axial, mais également par ses performances exceptionnelles. À lui seul, il développe une puissance plus élevée que les trois moteurs électriques de la Regera. Outre ses performances, il est particulièrement léger et offre une meilleure agilité, ainsi qu’une meilleure accélération à la dernière hypercar hybride de la marque suédoise.

Une architecture innovante

De manière générale, les voitures électriques sont équipées d’un ou de plusieurs moteurs à flux radial, comme la Model S Plaid de Tesla développant une puissance de plus de 1 000 chevaux. Dans l’optique d’améliorer les performances de son Dark Matter, Koenigsegg a opté pour une architecture appelée Raxial Flux. Comme son nom l’indique, elle combine les avantages de la conception à flux radial et celle à flux axial. Ce qui permet d’améliorer significativement la puissance du moteur électrique et son couple. Selon Christian von Koenigsegg, le fondateur de la marque suédoise d’hypercars, le Dark Matter utilise en grande partie le flux axial et un peu de flux radial.

Un moteur à six phases

Hormis la combinaison du flux axial et radial, le Dark Matter se distingue par sa technologie à six phases. Les moteurs qui équipent les voitures électriques actuelles sont généralement triphasés. En d’autres termes, ils sont alimentés par trois sources de courant alternatif décalées de 120°, offrant trois poussées en un tour. Le moteur innovant de Koenigsegg, en revanche, bénéficie de six poussées par tour grâce à l’alimentation à six phases. Cette technologie améliore l’ondulation de couple et limite les vibrations, voire les secousses, qui se produisent dans les autres voitures électriques équipées de moteurs triphasés, notamment lors de leur démarrage. D’autre part, elle permet au moteur innovant du constructeur suédois de fonctionner avec un courant plus faible.

Des performances exceptionnelles et un poids réduit

L’architecture combinant flux axial et flux radial, ainsi que la technologie à six phases, ont permis à Koenigsegg d’améliorer grandement les performances du Dark Matter. D’après la marque suédoise, il a une puissance de 800 chevaux (environ 600 kW), un couple impressionnant de 1 250 Nm et un régime moteur maximal de 8 500 tr/min. Au niveau des matériaux, le constructeur a privilégié la fibre de carbone aux plaques d’acier laminées dans la conception des divers éléments. Ainsi avec cette conception sur des pièces telles que le startor ou le rotor, il a réussi à réduire le poids du moteur à 39 kg.

Les dimensions, quant à elles, sont de 135,5 × 381,5 × 383,3 mm, soit une taille légèrement supérieure à celle d’un robot aspirateur. À noter que ce moteur électrique est positionné à l’avant de la Gemera et complète le bloc V8 de 1 500 chevaux de l’hypercar. Leur puissance combinée est de 2 300 chevaux et elle est gérée par une autre prouesse technologique de Koenigsegg, à savoir la transmission LSST (Light Speed Tourbillon). Plus d’informations sur le Dark Matter sur koenigsegg.com. Les technologies utilisées dans les hypercars vous intéressent ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .