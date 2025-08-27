Donut Lab dévoile un moteur électrique surpuissant de 860 ch directement intégré à la roue

Donut Lab lance sa nouvelle famille de moteurs électriques directement intégrés à la roue. Ceux-ci seraient les moteurs-roues les plus avancés, les plus puissants et les plus polyvalents au monde…

Présentation d'un moteur Donut Lab.
Donut Lab invente une gamme de moteurs électriques qui intègrent la roue des véhicules. Crédit photo : Donut Lab (capture d'écran vidéo YouTube)

Donut Lab a dévoilé au CES 2025 ses nouveaux moteurs électriques directement intégrés à la roue. Une conception qui permettrait de rendre les véhicules plus légers et plus économiques, mais aussi plus faciles et moins coûteux à fabriquer, contrairement aux systèmes de propulsion conventionnels. Cette nouvelle famille de moteurs comprend cinq modèles qui, selon l’entreprise, délivrent la puissance directement aux roues, sans intermédiaire, améliorant grandement la précision, la stabilité et le contrôle de traction. Une solution aux défis qui auraient longtemps freiné le développement des véhicules électriques. Présentation !

Des moteurs légers et performants

Comme susmentionné, les nouveaux moteurs présentés par le spécialiste de la mobilité électrique d’Helsinki seraient conçus pour être intégrés directement à la roue. Cette conception présenterait l’avantage de rendre la masse non suspendue totalement inutile. Marko Lehtimäki (PDG de l’entreprise) explique que l’importante masse non suspendue est la principale raison pour laquelle les moteurs intégrés à la roue ne sont pas utilisés. Mais grâce au couple et à la densité de puissance qu’ils ont obtenus, le poids relatif du moteur est si faible que, pour la première fois, la masse non suspendue est négligeable. Le PDG affirme que ces nouveaux moteurs sont les plus avancés, les plus puissants et les plus polyvalents au monde. « Ils peuvent contenir beaucoup plus de puissance et de couple dans un même poids et un même espace que n’importe quel autre moteur », déclare-t-il.

Un moteur électrique d'une grande puissance.
Un moteur électrique qui s’intègre à la roue doté d’une grande puissance. Crédit photo : Donut Lab

 

Une famille de cinq moteurs

Cette gamme de cinq moteurs est destinée à divers types de véhicules, notamment les voitures électriques standards, les drones, les semi-camions, les scooters et les motos. Pour ces dernières, l’entreprise a lancé un nouveau moteur de 17 pouces et de 21 kg qui produit 150 kW de puissance avec un couple de 1 200 Nm. Celui destiné aux scooters de 12 pouces pèse 8 kg et délivre une puissance de 15 kW avec un couple de 300 Nm. La version spéciale pour camions (21 pouces), quant à elle, peut produire 200 kW de puissance avec un couple moteur de 3 000 Nm, et celle pour les VEB classiques, de 630 kW avec un couple de 4 300 Nm. Et le cinquième moteur, conçu pour les drones, mesure 120 mm de diamètre et produit 3 kW et 20 Nm pour un poids de 1,5 kg. L’entreprise affirme que chaque moteur a été optimisé pour offrir une efficacité et des performances élevées.

Une forte demande après le CES 2025

Selon Donut Lab, après leur participation au CES 2025, ils ont reçu de nombreuses demandes et ont réussi à conclure des contrats avec des équipementiers de divers secteurs. « La croissance continue de la demande, l’expansion internationale et l’intérêt pour notre activité démontrent ce que nous, fondateurs, avons toujours cru : notre solution technologique est véritablement révolutionnaire », déclare Marko Lehtimäki. Il ajoute également que la plateforme Donut est une formule gagnante, grâce à la performance, à la robustesse et au coût réduit de leurs produits.

Détail d'un moteur électrique Donut Lab.
La motorisation électrique évolue avec ce nouveau produit proposé par Donut Lab. Crédit photo : Donut Lab (capture d’écran vidéo YouTube)

La société se dit enthousiaste à l’idée de présenter les dernières applications qu’elle a développées et de rencontrer de nouveaux partenaires dans les mois à venir. Par ailleurs, elle prévoit de participer au CES 2026 et de présenter ses technologiques polyvalentes de moteurs et de plateformes électriques pour véhicules terrestres, maritimes et aériens. Pour information, Donut Lab a récemment ouvert un centre de R&D à Chippenham, dans le Kent, afin de développer et de produire ses systèmes de moteurs full stack, décrits comme les plus légers et les plus performants au monde. Plus de détails sur donutlab.com. Comment trouvez-vous ces moteurs électriques nouvelle génération ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
donutlab.com
