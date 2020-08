Ducati dévoile sa gamme de vélos électriques pliables.... Et c'est du grand art !

Les passionnés de moto connaissent forcément la marque Ducati ! Il semblerait que le constructeur italien veuille lui aussi surfer sur la vague des vélos l’électriques. Si vous rêviez de chevaucher une Ducati mais que vous les trouviez peu écologiques, vous allez pouvoir enfourcher les Ducati E-Cycle !

Comme à son habitude, Ducati offrira à ses clients des finitions parfaites et un design au cordeau ! Plusieurs modèles seront proposés, tant pour les citadins que pour les amoureux de la Nature. Fabriqués avec grand soin et perfection, comme ses motos, Ducati promet du vélo électrique haut de gamme !

La gamme Ducati e-Bike se compose de trois modèles dont le design a été confié à Italdesign. Ils s’appellent les Ducati Scrambler, électriques et pliants !

L’Urban-E

Il est disponible en Noir ou Gris et construit sur un cadre spécial en aluminium. Il dispose d’un écran LCD entièrement intégré à la potence afin de vérifier les fonctions d’assistance. Mais également la charge restante et l’indicateur de feux allumés. Côté autonomie, il affiche 70 kilomètres d’autonomie grâce à une batterie de 378Wh.

Crédit photo : Ducati

Les SCR-E et SCR-E Sport

A la différence de l’Urban-E, ils disposent de pneus plus gros faits pour les chemins ou les randonnées Nature. Le modèle Sport pèse 25 kilos contre 24 pour le modèle classique. L’autonomie de ces deux modèles se situe entre 30 et 70 km en fonction des terrains empruntés. Le SCR-E possède une batterie de 374Wh et le SCR-E Sport de 468Wh, son autonomie se situe entre 40 et 80 km. Côté commercialisation, il faudra compter sur MT Distribution mais aucun prix n’a encore été annoncé.

Crédit photo : Ducati