Est-ce réellement utile d’avoir une dashcam dans sa voiture personnelle ?

Vous avez peut-être croisé ce petit œil noir au pare-brise d’une voiture : la dashcam, ou caméra embarquée, commence à s’imposer sur nos routes. Je possède un modèle Nextbase, que je vous avais présenté dans cet article. Cette nouvelle installation dans mon véhicule m’a amené à réfléchir sur la réelle utilité de disposer d’une dashcam ! Proposée à partir de quelques dizaines d’euros jusqu’à plus de 200 € pour les modèles avec GPS, vision nocturne et surveillance 24 h/24, elle est l’alliée silencieuse des conducteurs prudents et a eu, sur moi, un effet inattendu : celui de redoubler de prudence, car désormais les autres sont filmés, mais moi aussi ! Selon cet article de Green au Quotidien, ces caméras deviennent un outil clé dans la sécurité routière. Et, si on se penchait sur ce qu’elle peut vraiment changer dans notre quotidien d’automobiliste ? Vous pourriez être surpris ! Découverte.

Une boîte noire qui parle pour vous en cas d’accident

J’ai découvert les dashcams un peu par hasard, en regardant une vidéo de carambolage improbable sur une chaîne YouTube. Puis, comme je vous l’ai dit, en installant une dashcam dans ma voiture. Et, là, révélation : en cas d’accident, cette dashcam pourrait donc être le juge d’un potentiel conflit ? Eh oui, car quand il s’agit d’un accrochage, ce n’est pas toujours « ma parole contre la sienne » … c’est souvent « ma parole contre celle du gars qui a oublié son clignotant et qui affiche une mauvaise foi sans nom ! » Avec une dashcam, plus de place au doute : la scène est filmée, date et heure à l’appui. Les compagnies d’assurance y voient fréquemment un gain de temps et un moyen de limiter les contestations. En cas de délit de fuite, d’accrochage sur un parking ou d’accident, vous avez une preuve solide. Dommage me direz-vous ? Néanmoins, la société actuelle, nous oblige à nous protéger !

Une présence dissuasive qui change les comportements

Mais, la dashcam n’est pas seulement un témoin. Elle est aussi un petit ange gardien qui influence : les conducteurs qui savent qu’ils sont filmés auraient tendance à respecter davantage les limitations de vitesse, les distances de sécurité, voire à se rappeler que les clignotants existent. Moi, depuis que je l’ai, j’ai l’impression d’avoir une prof de conduite silencieuse sur l’épaule… et étrangement, je suis plus zen au volant ! Je suis aussi plus attentionnée, car je me dis qu’elle pourrait aussi indiquer que « je suis en tort » dans un accrochage ! Et, puis il y a les autres : les pressés, les coupe-files, les rois du klaxon… Eux aussi, quand ils aperçoivent la dashcam collée à votre pare-brise, ils hésitent parfois à forcer le passage ou à freiner exprès. Mine de rien, cette petite lentille fait office de caméra de surveillance mobile et c’est assez étonnant.

Les super-pouvoirs des dashcams : ce qu’il faut retenir

Avant de vous jeter sur le premier modèle venu, voici ce que les meilleures dashcams apportent aujourd’hui :

Enregistrement en boucle des trajets (même sur plusieurs heures)

(même sur plusieurs heures) Datation automatique des vidéos

Mode nuit pour filmer même dans l’obscurité

Surveillance en stationnement (avec détection de mouvement ou d’impact)

GPS intégré (pour localiser précisément les lieux d’incident)

Batterie de secours en cas de coupure de courant

Stockage sur carte SD ou dans le cloud

Connexion à une appli mobile pour visualiser les vidéos facilement

Bouton d’urgence pour appeler les secours, et nous localiser précisément

Certaines assurent même une fonction de détection de collision imminente ou d’alerte de franchissement de ligne. Autant dire que ça va plus loin qu’un simple enregistreur.

Une dashcam, c’est aussi une éducation à la prudence

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est l’effet Kiss Cool de la dashcam. En revisionnant certains trajets (notamment celui où j’ai raté une priorité…), j’ai réalisé mes propres erreurs. Et, franchement, c’est une super leçon de conduite. On pense tous être de bons conducteurs… jusqu’à ce qu’on se voie en vidéo. De plus, c’est aussi un outil pédagogique pour les jeunes conducteurs ou les familles. Une façon d’échanger, de corriger sans dramatiser, et d’instaurer une vraie culture de sécurité dans le véhicule. Alors, prêt à équiper votre voiture d’une dashcam pour plus de sérénité au volant ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

