Est-il réellement interdit de conduire une voiture pieds nus ou en tongs en France ?

Ni vraiment interdit, ni vraiment conseillé, le combo tongs au volant peut virer à la galère en cas d’accident. Voici pourquoi.

Un homme pieds nus qui conduit.
Suis-je autorisé et quels sont les risques de conduire pieds nus ?Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Quand le mercure flirte avec les 35 °C, que vous remontez de la plage et que les tongs deviennent votre uniforme officiel, une question s’impose : a-t-on vraiment le droit de conduire ainsi chaussé ? Je ne le fais jamais, car j’ai l’impression de ne pas « sentir » les pédales, mais je m’interroge sur le fait d’avoir le droit ou non, si l’envie m’en prenait. Eh bien la réponse est plus compliquée qu’un simple oui ou non. Aucun article de loi ne vous interdit formellement de conduire en claquettes, comme le rappelle l’article R412-6 du Code de la route. Mais, ce même texte précise que tout conducteur doit pouvoir effectuer « toutes les manœuvres qui lui incombent » sans délai, ni gêne. Et là, la tong devient soudain moins innocente… L’amende prévue ? 35 €, ou 22 € si vous la payez vite. Cependant, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Voici ce que vous risquez réellement. Je vous conseille de toujours conserver vos baskets avec vous !

Une tong coincée sous la pédale et c’est la cata

Jérôme, rencontré sur un parking près d’un plan d’eau et interrogé par la Charente Libre, en est persuadé : « Je sais que je n’ai pas le droit de conduire en tongs, mais il fait chaud, hein ! » Mais, ce n’est pas tout à fait exact. La loi n’interdit pas directement les chaussures ouvertes au volant, mais un agent peut juger qu’elles représentent un comportement dangereux. Et, le Code de la route est clair : si vos mouvements sont entravés, c’est verbalisable. En clair ? Si votre tong glisse, se coince sous une pédale, ou vous empêche de freiner à temps, l’amende de 35 €, sans retrait de points, est méritée. Pire : si vous êtes impliqué dans un accident, votre assurance peut refuser de vous indemniser, même avec un contrat tous risques.

Des tongs au poste de conduite.
Est-ce interdit de conduire avec des tongs aux pieds ? Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Tongs, pieds nus, ou bien claquettes : qui risque quoi au volant ?

Type de chaussure Risque d’amende Immobilisation du véhicule Assurance peut refuser d’indemniser
Tongs ou claquettes Oui (35 €) Oui, si pas d’autre paire Oui, en cas d’accident
Pieds nus Oui (35 €) Oui Oui, si comportement jugé fautif
Baskets ou chaussures fermées Non Non Non
Moto/scooter : sans gants Oui (68 € + 1 pt) Non Oui, si accident

Ce que vous risquez vraiment en cas d’accident

La situation se complique sérieusement si un accident survient. En 2021, apprend-on dans le journal Ouest-France, un conducteur à Saint-Nazaire a fini dans un fossé et a déclaré au tribunal que sa tong avait glissé sous la pédale. Résultat ? Poursuite pour mise en danger délibérée d’autrui. Même scénario en 2015 à Peymeinade : une automobiliste percute une voiture de gendarmerie et accuse… sa sandale coincée dans l’accélérateur. Autant dire que dans ces cas-là, les juges ne rient pas beaucoup. L’assurance peut alors appliquer l’article 4 de la loi Badinter, qui prévoit que la faute du conducteur limite ou exclut son droit à indemnisation. Et, c’est valable même avec une assurance tous risques.

Deux voitures accidentées.
Lors d’un accident de voiture, vos tongs peuvent devenir un élément à charge contre vous. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Pas interdit, mais clairement déconseillé

Soyons clairs : aucun policier ne vous arrêtera pour vérifier votre pédicure, mais si un accident survient ou si vous êtes contrôlé pour une autre raison, votre tong peut devenir un élément à charge. Et, attention : le véhicule peut être immobilisé si vous ne portez pas de chaussures de rechange à bord. En deux mots, le bon sens reste votre meilleur copilote. Vous partez à la plage ? Glissez une paire de baskets dans le coffre. Cela vous évitera bien des tracas. Alors, vous garderez vos tongs aux pieds ou vous les troquerez pour des baskets le temps de conduire cet été ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Ornikar.comLegifrance.gouv.frCharentelibre.frOuest-france.frDemotivateur.fr
