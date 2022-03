EZRaider : une étonnante et très puissante (2X1200W) trottinette électrique tout terrain

Dans la catégorie des nouveaux véhicules électriques, on trouve les vélos, les trottinettes, les quadricycles, les vélos cargos ou encore les gyropodes, ou hoverboards… Et depuis peu, on trouve aussi une sorte d’engin hybride entre trottinette et quad, promue par une société israélienne ! Avec l’EZRaider et l’EZRaider LW, cette start-up entend révolutionner les transports avec des véhicules stables, légers et très maniables. Quatre roues comme un quad, mais une plateforme et un guidon semblables à ceux d’une trottinette… Nous y perdons un peu notre latin avec toutes ces innovations en matière de nouveaux véhicules électriques, mais c’est un marché si florissant que tous s’essaient à des modèles encore plus originaux que leurs concurrents. Et parfois, cela donne d’étranges engins, comme ceux que l’on vous présente aujourd’hui.

l’EZRaider : une trottinette tout-terrain ? Un quad citadin ?

Entre les deux, notre cœur balance… On ne sait pas trop si c’est une trottinette pour parcourir les chemins ou un quad pour la ville ! Sa toute petite autonomie de 20 kilomètres nous laisse penser qu’il vaut mieux oublier les longues randonnées en forêt, et se concentrer sur les petits trajets urbains… Mais la firme israélienne a imaginé bien mieux : l’EZRaider LW, qui ne joue plus dans la même cour que le premier modèle !

Focus sur l’EZRaider LW

La start-up israélienne décrit ce modèle comme un véhicule léger révolutionnaire. Son poids de 95 kilos le rend évidemment bien plus lourd qu’une trottinette classique. Monté sur quatre grandes roues et des suspension 3D, il s’adapte à toutes les situations: la ville comme les chemins, rien ne semble lui résister… Avec une autonomie toute relative de 40 kilomètres, le fabricant le présente comme une alternative à la voiture. Il peut transporter jusqu’à 200 kilos de poids et est propulsé par deux moteurs 1200 W. L’EZRaider LW peut atteindre une vitesse de 45 km/h et transporter deux personnes. Il intègre également une selle pour être utilisé assis ou debout. Ce modèle coûte de base aux alentours de 7900€.

Deux autres modèles disponibles…

Dans la série EZRaider, il existe aussi deux autres modèles: l’EZRaider HD2 et le HD4. Tous deux beaucoup plus puissants, ils s’adressent plutôt à un public professionnel… Ils ont même créé une version spéciale pour l’armée américaine. On peut leur ajouter une remorque avec un moteur de 1500 W sur chacune des roues. L’HD4 serait un vrai tout-terrain capable d’affronter le désert, la boue, les dunes, etc. Plus d’infos : ezraider.com

