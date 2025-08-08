FacteurDix : deux Français inventent une voiture électrique 10 fois moins énergivore

La voiture électrique semble être l’avenir de nos automobiles, notamment avec la future interdiction des moteurs thermiques prévue en 2035 selon le Conseil Européen. Une hypothèse qui est loin d’être validée par tous les États membres ! Si je vous dis que dans un an ou deux, réduire par dix la consommation d’une voiture électrique sans sacrifier ni la vitesse, ni le confort pourrait être envisageable ? Ce défi, c’est le pari un peu fou, mais très sérieux de deux ingénieurs normands, Marc Guillemaud et Augustin Roulleaux Dugage. Ensemble, ils ont fondé FacteurDix, une start-up qui ne manque ni d’idées ni d’ambitions. Leur prototype s’appelle LINE, pour Light Is Not Enough (« la légèreté ne suffit pas »). Ce trois-roues électrique vise une consommation record de 4 kWh/100 km, soit près de 4 à 5 fois moins qu’une berline électrique classique ! Si tout se passe comme prévu, la production démarrera en France dès 2027. Je vous embarque à sa découverte.

Une sobriété énergétique pensée dès la conception

Pas question ici de coller une grosse batterie dans une grosse voiture. LINE a été conçue à l’envers, comme un véhicule léger, effilé et malin. Grâce à des matériaux composites venus du nautisme et de l’aéronautique, la voiture ne pèse même pas 500 kg. Son profil en goutte d’eau limite la résistance à l’air, et sa surface frontale réduite préserve l’espace pour deux passagers, sans ressembler à une boîte à sardines. Bref, tout est pensé pour consommer moins sans devenir ridicule. Et, entre nous, quand on voit sa ligne fuselée et sa signature lumineuse minimaliste, on se dit qu’elle n’a rien à envier aux Tesla de vos voisins.

Des performances qui n’ont rien à envier aux voitures classiques

Avec ses trois roues et sa silhouette atypique, LINE ne donne pas l’impression d’être taillée pour l’autoroute. Et, pourtant, ce bolide futuriste atteint 165 km/h en pointe, propose une autonomie de 500 km sur cycle WLTP, et peut recharger de 20 à 80 % en seulement 10 minutes. Son secret : une architecture ultra-légère, des moteurs-roues, et une technologie embarquée issue des meilleurs bureaux d’étude du secteur. Et, ce n’est pas qu’une question de vitesse : airbags, ESP, ABS, tout y est pour garantir confort et sécurité. Une voiture du futur, oui, mais sans compromis sur les bases.

Une start-up normande qui veut faire bouger les lignes

Derrière ce projet ambitieux, il y a une envie sincère de réconcilier écologie, industrie et mobilité. Avec LINE, FacteurDix ne cherche pas à faire une énième citadine électrique, mais à proposer un nouveau standard, où la sobriété devient sexy, et l’innovation utile. L’entreprise vise une production locale dès 2027, en commençant par de petites séries, puis un déploiement progressif vers un modèle plus abordable. Elle s’appuie sur un écosystème de partenaires engagés, comme le bureau d’étude Faster, le designer Montredon Legloire ou encore Technomap pour l’électrification. Et, cerise sur le gâteau : FacteurDix souhaite devenir Société à Mission dès 2026, avec des engagements forts en matière de réparabilité, durabilité et création d’emplois qualifiés.

LINE ne sera pas seulement une voiture, mais une vision de ce qui pourrait nous attendre dans les années à venir. Et, elle pourrait bien transformer la vôtre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : facteurdix.com.