FacteurDix : deux Français inventent une voiture électrique 10 fois moins énergivore

500 km d’autonomie, 165 km/h en pointe et une recharge en 10 minutes. Non, vous ne rêvez pas : cette voiture existe déjà.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 8 août 2025
1 2 minutes de lecture
FacteurDix développe actuellement un modèle de véhicule électrique basse consommation appelé LINE. Crédit photo : FacteurDix (capture d'écran vidéo YouTube)
FacteurDix développe actuellement un modèle de véhicule électrique basse consommation appelé LINE. Crédit photo : FacteurDix (capture d'écran vidéo YouTube)

La voiture électrique semble être l’avenir de nos automobiles, notamment avec la future interdiction des moteurs thermiques prévue en 2035 selon le Conseil Européen. Une hypothèse qui est loin d’être validée par tous les États membres ! Si je vous dis que dans un an ou deux, réduire par dix la consommation d’une voiture électrique sans sacrifier ni la vitesse, ni le confort pourrait être envisageable ? Ce défi, c’est le pari un peu fou, mais très sérieux de deux ingénieurs normands, Marc Guillemaud et Augustin Roulleaux Dugage. Ensemble, ils ont fondé FacteurDix, une start-up qui ne manque ni d’idées ni d’ambitions. Leur prototype s’appelle LINE, pour Light Is Not Enough (« la légèreté ne suffit pas »). Ce trois-roues électrique vise une consommation record de 4 kWh/100 km, soit près de 4 à 5 fois moins qu’une berline électrique classique ! Si tout se passe comme prévu, la production démarrera en France dès 2027. Je vous embarque à sa découverte.

Une sobriété énergétique pensée dès la conception

Pas question ici de coller une grosse batterie dans une grosse voiture. LINE a été conçue à l’envers, comme un véhicule léger, effilé et malin. Grâce à des matériaux composites venus du nautisme et de l’aéronautique, la voiture ne pèse même pas 500 kg. Son profil en goutte d’eau limite la résistance à l’air, et sa surface frontale réduite préserve l’espace pour deux passagers, sans ressembler à une boîte à sardines. Bref, tout est pensé pour consommer moins sans devenir ridicule. Et, entre nous, quand on voit sa ligne fuselée et sa signature lumineuse minimaliste, on se dit qu’elle n’a rien à envier aux Tesla de vos voisins.

Infographie : LINE la voiture électrique conçue par FacteurDix.
Infographie : LINE, la voiture électrique conçue par FacteurDix. Crédit infographie : neozone.org

Des performances qui n’ont rien à envier aux voitures classiques

Avec ses trois roues et sa silhouette atypique, LINE ne donne pas l’impression d’être taillée pour l’autoroute. Et, pourtant, ce bolide futuriste atteint 165 km/h en pointe, propose une autonomie de 500 km sur cycle WLTP, et peut recharger de 20 à 80 % en seulement 10 minutes. Son secret : une architecture ultra-légère, des moteurs-roues, et une technologie embarquée issue des meilleurs bureaux d’étude du secteur. Et, ce n’est pas qu’une question de vitesse : airbags, ESP, ABS, tout y est pour garantir confort et sécurité. Une voiture du futur, oui, mais sans compromis sur les bases.

Une start-up normande qui veut faire bouger les lignes

Derrière ce projet ambitieux, il y a une envie sincère de réconcilier écologie, industrie et mobilité. Avec LINE, FacteurDix ne cherche pas à faire une énième citadine électrique, mais à proposer un nouveau standard, où la sobriété devient sexy, et l’innovation utile. L’entreprise vise une production locale dès 2027, en commençant par de petites séries, puis un déploiement progressif vers un modèle plus abordable. Elle s’appuie sur un écosystème de partenaires engagés, comme le bureau d’étude Faster, le designer Montredon Legloire ou encore Technomap pour l’électrification. Et, cerise sur le gâteau : FacteurDix souhaite devenir Société à Mission dès 2026, avec des engagements forts en matière de réparabilité, durabilité et création d’emplois qualifiés.

L'arrière de la LINE.
Un véhicule aux lignes épurées pour deux personnes, qui consommerait jusqu’à 5 fois moins d’énergie que ses homologues. Crédit photo : FacteurDix (capture d’écran vidéo YouTube)

LINE ne sera pas seulement une voiture, mais une vision de ce qui pourrait nous attendre dans les années à venir. Et, elle pourrait bien transformer la vôtre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : facteurdix.com. Et vous, seriez-vous prêt à conduire un bolide électrique trois-roues consommant dix fois moins qu’une voiture classique ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Facteurdix.comNormandie-incubation.comNextmove.fr
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 8 août 2025
1 2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Afficher un commentaire

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page