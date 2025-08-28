Faut-il totalement interdire les voitures hybrides électriques en France ?

Présentées comme les championnes de la transition écologique, les hybrides rechargeables consomment souvent bien plus que prévu. Un rapport de la Commission européenne fait tomber les masques.

Une voiture qui recharge.
Faut-il interdire les modèles hybrides rechargeables en Europe ? (Le modèle représenté est un véhicule 100 % électrique) Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Les voitures hybrides rechargeables, souvent présentées comme des championnes de l’écologie, commencent à perdre le vernis de leurs peintures métallisées ! Leur prix varie de 30 000 € à plus de 60 000 €, avec des primes gouvernementales qui se réduisent d’année en année. Pourtant, selon la Commission européenne, ces modèles consommeraient en réalité 3,5 fois plus de carburant que ce que promettent les fiches techniques, comme l’explique ce rapport. De quoi refroidir l’enthousiasme de nombreux automobilistes. La question de leur interdiction pure et simple d’ici à 2035 n’est plus si farfelue. Alors, ces hybrides rechargeables, alliées de la planète ou grande supercherie écologique ? Éléments de réponses dans cet article.

Une consommation réelle bien plus élevée qu’annoncée

Les hybrides rechargeables combinent un moteur thermique et un moteur électrique, avec une batterie lithium qui leur permet de rouler quelques dizaines de kilomètres en mode « zéro émission ». Problème : lorsque la batterie est vide, le moteur thermique se retrouve à traîner le poids mort de la batterie et du moteur électrique, ce qui gonfle la consommation d’essence. D’après les relevés de 2021 publiés par la Commission européenne, les chiffres réels atteignent 5,94 litres aux 100 km, là où les constructeurs annoncent fièrement 1,69 litre. Les entreprises sont particulièrement pointées du doigt : leurs flottes ne rechargent quasiment jamais ces véhicules, préférant utiliser le moteur thermique. Résultat : des consommations qui explosent et une empreinte carbone loin de la promesse initiale.

Un homme recharge une voiture.
La consommation des hybrides est plus élevée qu’annoncé, car les utilisateurs ne respectent pas le mode de fonctionnement et ne rechargent pas les batteries. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Un engouement qui divise les automobilistes

Une étude récente a montré que 75 % des sondés étaient favorables à l’interdiction des hybrides rechargeables en Europe. 18 % d’entre eux préféreraient attendre 2035, date fixée par la législation actuelle, tandis que 6,5 % restent opposés à cette interdiction. Pour les défenseurs de ces modèles, l’hybride reste une solution rassurante, proposant une autonomie supérieure aux 100 % électriques. Mais, dans les faits, les émissions de gaz à effet de serre restent trop importantes, et l’ICCT (International Council on Clean Transportation) considère désormais ces véhicules comme insuffisants pour répondre aux enjeux climatiques.

Un couple dans une concession automobile.
L’hybride rechargeable séduit de nombreux Français malgré des performances surévaluées. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Tableau comparatif : hybride rechargeable vs électrique

Critère Hybride rechargeable 100 % électrique
Consommation réelle 5-6 L/100 km (batterie vide) 0 L/100 km
Autonomie électrique 30-80 km 300-600 km
Émissions CO₂ Moyennes (selon usage) Très faibles (réseau bas-carbone)
Coût d’entretien Plus élevé (2 motorisations) Plus faible (moins de pièces)
Prix moyen 35 000 – 60 000 € 30 000 – 50 000 €

Vers une interdiction à court terme ?

Des ONG comme Transport & Environment plaident déjà pour un durcissement des normes et la suppression progressive de ces modèles hybrides. L’électrique 100 % reste, pour le moment, le grand favori de la transition écologique. Les voitures hybrides, souvent utilisées en mode thermique, n’apportent qu’une réduction de 30 % des émissions (à condition d’être rechargées chaque jour). Même en tenant compte de la fabrication des batteries, les voitures électriques compensent leur empreinte carbone au bout de 17 000 km, soit deux ans de conduite pour un automobiliste moyen. Alors, faut-il persister dans ce modèle hybride ou accélérer le passage au tout-électrique ? Et vous, pensez-vous que les hybrides rechargeables méritent encore leur place sur nos routes après toutes ces révélations ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
